อาลัย มือกลองวง Black tiger ล้มรถไถล รถเมล์เหยียบทับดับ

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 18:20 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 17:02 น.
วงเสือดำ Black tiger โพสต์อาลัย ไชยา ป้องเขต มือกลอง จากไปอย่างกะทันหัน อ่านข้อความสุดซึ้งพร้อมเช็กกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

วงการดนตรีต้องสูญเสียบุคลากรฝีมือดีไปอย่างกะทันหัน นายไชยา ป้องเขต อายุ 36 ปี ครูสอนตีกลองสถาบันเคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่ พ่วงตำแหน่งมือกลองวง BLACK TIGER ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนจนเสียชีวิต

ช่วงเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2569 บนถนนประชาชื่นฝั่งมุ่งหน้าแยกพงษ์เพชร บริเวณหน้าห้างโฮมโปร ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี กล้องหน้ารถบันทึกภาพช่วงเวลา 09.02 น. ขณะนายไชยาขับขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟมาในเลนซ้าย รถเกิดเสียหลักลื่นล้ม ร่างไถลเข้าไปในเลนขวา เป็นจังหวะเดียวกับที่รถโดยสารประจำทางสาย 70 ขับมาพอดี

คนขับรถเมล์พยายามหักพวงมาลัยหลบแล้วแต่ไม่พ้น ล้อรถทับร่างของนายไชยาจนเสียชีวิตคาที่ ทันทีที่เกิดเหตุรีบโทรศัพท์แจ้งตัวแทนประกันภัยประสานงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่พบเอกสารประจำตัวพร้อมไม้ตีกลองตกอยู่ข้างศพ

นักร้องนำวงดนตรีเดียวกันเปิดเผยว่านายไชยาเป็นคนนิสัยดี ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ช่วงเกิดเหตุเขากำลังเดินทางไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ปัจจุบันตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุเพิ่มเติม เพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ด้านเพจเฟซบุ๊ก Black Tiger – วงเสือดำ โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ไชยา ป้องเขต มือกลองประจำวง เอ็ม ตัวแทนของวงเปิดเผยความรู้สึกว่าไม่มีถ้อยคำใดสามารถอธิบายความสูญเสียครั้งนี้ได้

สมาชิกวงเสือดำขอมอบกำลังใจให้กับครอบครัวของไชยา พวกเขาจะจดจำสิ่งดีงามที่ไชยาเคยสร้างไว้เสมอ เอ็มให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามสานต่อความตั้งใจของน้องชายคนนี้ให้เป็นจริง พร้อมอวยพรให้ไชยาเดินทางไกลอย่างปลอดภัยไปสู่ภพภูมิที่ดี ไชยาจะยังคงเป็นที่รักอยู่ในใจของพี่น้องผองเพื่อนตลอดไป ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยประโยคว่า “แล้วพบกันสักวันหนึ่งครับ น้องพี่”

ทางครอบครัวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายไชยา ป้องเขต ณ ตลาดสดป้องเพชร บ้านบึงนาจาน หมู่ 16 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิธีสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 11 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. จากนั้นจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น. เจ้าภาพฝากขอบพระคุณทุกคนที่มาร่วมไว้อาลัยส่งดวงวิญญาณของไชยาในโอกาสนี้

