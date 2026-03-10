ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 15:12 น.
70
ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม

ฟิลิปปินส์ลดเหลือ 4 วันทำงาน ตั้งแต่ 9 มี.ค. 69 ขณะที่ไทยมีมติ ครม. ให้ข้าราชการ WFH เต็มรูปแบบในวันถัดมา หลังราคาเชื้อเพลิงพุ่งจากวิกฤตตะวันออกกลาง

สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่มีการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนถึงเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ ราคาน้ำมันดิบ ที่พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงอย่างฟิลิปปินส์และไทย จึงต้องงัดมาตรการฉุกเฉินระดับชาติออกมาบังคับใช้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและลดการใช้พลังงานในประเทศ

ฟิลิปปินส์ หั่นวันทำงานเหลือ 4 วัน ชดเชยด้วยการยืดชั่วโมง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ แห่งฟิลิปปินส์ ได้ประกาศใช้ระบบ ทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ แบบชั่วคราว สำหรับสำนักงานฝ่ายบริหารของรัฐทุกแห่ง ผ่านหนังสือเวียน (Memorandum Circular) หมายเลข 114

รายละเอียดมาตรการของฟิลิปปินส์

ปรับเวลาทำงาน พนักงานจะทำงานเพียงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี โดยยืดเวลาทำงานเป็น 07.00–18.00 น. หรือ 08.00–19.00 น. (วันละ 10-11 ชั่วโมง) เพื่อให้ครบ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ตามกฎหมาย ส่วนวันศุกร์และเสาร์-อาทิตย์เป็นวันหยุด

ข้อยกเว้น ไม่ครอบคลุมหน่วยงานบริการฉุกเฉิน (ตำรวจ, นักดับเพลิง) โรงเรียนรัฐบาล (แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องปฏิบัติตาม) และหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนหน้างานโดยตรง

มาตรการเสริม สั่งลดการใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้าในหน่วยงานลง 10–20%

ห้ามเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และห้ามจัดกิจกรรม Team Building

เตรียมขอรัฐสภาอนุมัติลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน หากราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งทะลุ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล พร้อมเตรียมเงินอุดหนุนเยียวยาประชาชน

ภาคเอกชน รัฐบาลสนับสนุนให้ปรับตัวตาม แต่สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ (PCCI) แย้งว่าไม่ควรบังคับใช้แบบเหมารวม เพราะภาคการผลิตมีข้อจำกัดที่ทำตามได้ยาก

ไทย สั่งข้าราชการ WFH เต็มรูปแบบทันที

ถัดมาเพียงวันเดียว ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของไทย ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจใช้มาตรการ Work From Home (WFH) เต็มรูปแบบทันที เพื่อรับมือกับวิกฤตเดียวกัน

รายละเอียดมาตรการของไทย

ปรับสถานที่ทำงาน ให้ข้าราชการทำงานจากที่บ้านเต็มรูปแบบ โดยไม่กำหนดวันหยุดเพิ่ม ชั่วโมงทำงานยังคงเดิม

ข้อยกเว้น ยกเว้นหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนโดยตรง ซึ่งยังต้องทำงานหน้างานตามปกติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยที่มีความจำเป็น

มาตรการเสริม

    • ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเป็น 26 องศาเซลเซียส
    • รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ถอดสูท ในการประชุมเพื่อประหยัดแอร์
    • ระงับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศทุกระดับ (ยกเว้นภารกิจที่จำเป็นอย่างยิ่งจริงๆ)

แม้ทั้งสองประเทศจะมีเป้าหมายเดียวกันคือ การลดใช้พลังงาน แต่ยุทธศาสตร์กลับแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ ฟิลิปปินส์เลือกใช้วิธี ลดวันเดินทาง เพื่อประหยัดน้ำมันภาคขนส่ง แต่ยังคงเปิดอาคารสำนักงานตามปกติ ขณะที่ไทยเลือกวิธี ให้ทำงานจากบ้าน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและแอร์ในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ พร้อมๆ กับลดการใช้น้ำมันในการเดินทางไปในตัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ประเด็นเปรียบเทียบ 🇵🇭 ฟิลิปปินส์ 🇹🇭 ไทย
รูปแบบหลัก ทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ (จันทร์–พฤหัสฯ) WFH เต็มรูปแบบ (ไม่ลดจำนวนวัน)
ชั่วโมงทำงาน 40 ชม./สัปดาห์ (ยืดเป็นวันละ 10–11 ชม.) ไม่เปลี่ยนชั่วโมงทำงาน (ย้ายสถานที่)
วันที่เริ่มบังคับใช้ 9 มีนาคม 2569 10 มีนาคม 2569
ข้อยกเว้น หน่วยบริการฉุกเฉิน, โรงเรียน, ด่านหน้า หน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนโดยตรง
มาตรการเสริม ลดใช้พลังงาน 10–20%, งดดูงานต่างประเทศ, งดกิจกรรมกลุ่ม ปรับแอร์ 26 องศา, ถอดสูทประชุม, งดดูงานต่างประเทศ
ภาคเอกชน ภาครัฐกระตุ้นให้ทำตาม แต่ไม่บังคับ ยังไม่มีการระบุข้อบังคับถึงภาคเอกชน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายยืดหยุ่น

8 นาที ที่แล้ว
ฮีซึง ยุติบทบาทวง ENHYPEN ข่าวต่างประเทศ

ฮีซึง ออกจาก ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว วงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน

15 นาที ที่แล้ว
น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง บันเทิง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

17 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่ บันเทิง

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

18 นาที ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม

42 นาที ที่แล้ว
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด บันเทิง

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

50 นาที ที่แล้ว
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ข่าว

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

57 นาที ที่แล้ว
หายตัวลึกลับหลังรับงานออนไลน์ที่จันทบุรี ข่าว

หายรายวัน แม่เป็นห่วงมาก! รุดแจ้งความโพสต์ประกาศหาลูกสาววัย 25 กับแฟนหนุ่ม

58 นาที ที่แล้ว
แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน &quot;สูติบัตร&quot; โชคดีสภาตีตก บันเทิง

แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน “สูติบัตร” โชคดีสภาตีตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กรุงเทพคริสเตียน เล่าเบื้องหลังหลักสูตรการเรียน “ไมคอน” แม้ค้าแข้งอยู่เยอรมัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแสเผชิญหน้าคู่กรณี ลั่น ไม่ได้ทำผิดไม่จำเป็นต้องไป ก่อนโผล่อัดเทปเคลียร์ใจ คลับฟรายเดย์โชว์ ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อิสราเอลไม่ขาย” พ่อค้ามุสลิมไทยของขึ้น ! ตะเพิดนักท่องเที่ยวยิวลั่นถนน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ดาวรุ่งวัย 20 รับไม้ต่อเด็กจากนรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม โดดน้ำฆ่าตัวตายพร้อมลูก 10 เดือน แต่ตัวเองรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติร้อง หมอดมยาทำพลาด หลอดเลือดทะลุจนคนไข้ดับ พบพิรุธปลอมลายเซ็น ข่าว

ญาติร้อง หมอดมยาทำพลาด หลอดเลือดทะลุจนคนไข้ดับ พบพิรุธปลอมลายเซ็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ศาลสั่งคุก 4 ปี “อดีตตม.ภูเก็ต” แพร่คลิปโป๊เด็ก 2.5 แสนไฟล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง นึกคิด โพสต์ลาภรรยา มุกดา จากไปด้วยโรคมะเร็ง ข่าว

หนึ่ง นึกคิด กุมมือลา มุกดา ยอมเจ็บ-ทรมานแทน น้องสาว ‘กุญแจซอล’ วอนงดแชร์ข่าวเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอวรงค์ ขอเป็นฝ่ายค้าน ย้ำจุดยืนเดิมไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แข่งแบกเมียชิงแชมป์โลก 2026 ข่าวกีฬา

ไปดูรางวัล คู่รักฟินแลนด์คว้าแชมป์ “แบกเมีย” ในอังกฤษ หลังหิ้วท่าพิสดารฝ่าด่านหฤหรรษ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาอ่วม ราคาน้ำมันขึ้นทุกวัน ค่าครองชีพพุ่ง ปอยเปต เกือบแตะลิตรละ 50 บาท ข่าว

กัมพูชาอ่วม ราคาน้ำมันขึ้นไม่พัก ค่าครองชีพพุ่ง ปอยเปต เกือบแตะลิตรละ 50 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชส้ม น้ำตาคลอ เล่าจุดเริ่มต้นคุยงาน นาวิน ต้าร์ ก่อนเป็นดราม่ายั่วยวน-แทะโลมสามี ไฮโซน้ำหวาน บันเทิง

โค้ชส้ม เล่าเสียงสั่น จุดเริ่มต้นคุยงาน นาวิน ต้าร์ ก่อนเป็นดราม่ายั่วยวน-แทะโลมสามีคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก เกาะคาร์ก ท่อน้ำเลี้ยงอิหร่าน กลางวงล้อมสงคราม จ่อวิกฤตพลังงานโลก ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก เกาะคาร์ก ท่อน้ำเลี้ยงอิหร่าน กลางวงล้อมสงคราม จ่อวิกฤตพลังงานโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นายกฯ อนุทิน สั่งด่วน! ราชการ WFH-งดดูงานต่างประเทศ สู้ศึกพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กกี้เสก บันเทิง

คลิปเซอร์ไพรส์! เสก โลโซ ควง “ปุ๊กกี้ ปริศนา” ตำนานล้านตลับคืนไมค์สุดอบอุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวลืมเงินจ่ายค่าอาหาร เจ้าของร้านใจดีให้มาจ่ายวันหลัง ข่าวต่างประเทศ

เกือบมีเรื่อง! นทท. ไม่มีเงินจ่ายค่าข้าว แทนที่จะโดนด่า เจ้าของทำสิ่งนี้ คนแห่ชื่นชม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 15:12 น.
70
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button