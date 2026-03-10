ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม
ฟิลิปปินส์ลดเหลือ 4 วันทำงาน ตั้งแต่ 9 มี.ค. 69 ขณะที่ไทยมีมติ ครม. ให้ข้าราชการ WFH เต็มรูปแบบในวันถัดมา หลังราคาเชื้อเพลิงพุ่งจากวิกฤตตะวันออกกลาง
สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่มีการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนถึงเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ ราคาน้ำมันดิบ ที่พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงอย่างฟิลิปปินส์และไทย จึงต้องงัดมาตรการฉุกเฉินระดับชาติออกมาบังคับใช้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและลดการใช้พลังงานในประเทศ
ฟิลิปปินส์ หั่นวันทำงานเหลือ 4 วัน ชดเชยด้วยการยืดชั่วโมง
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ แห่งฟิลิปปินส์ ได้ประกาศใช้ระบบ ทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ แบบชั่วคราว สำหรับสำนักงานฝ่ายบริหารของรัฐทุกแห่ง ผ่านหนังสือเวียน (Memorandum Circular) หมายเลข 114
รายละเอียดมาตรการของฟิลิปปินส์
ปรับเวลาทำงาน พนักงานจะทำงานเพียงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี โดยยืดเวลาทำงานเป็น 07.00–18.00 น. หรือ 08.00–19.00 น. (วันละ 10-11 ชั่วโมง) เพื่อให้ครบ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ตามกฎหมาย ส่วนวันศุกร์และเสาร์-อาทิตย์เป็นวันหยุด
ข้อยกเว้น ไม่ครอบคลุมหน่วยงานบริการฉุกเฉิน (ตำรวจ, นักดับเพลิง) โรงเรียนรัฐบาล (แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องปฏิบัติตาม) และหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนหน้างานโดยตรง
มาตรการเสริม สั่งลดการใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้าในหน่วยงานลง 10–20%
ห้ามเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และห้ามจัดกิจกรรม Team Building
เตรียมขอรัฐสภาอนุมัติลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน หากราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งทะลุ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล พร้อมเตรียมเงินอุดหนุนเยียวยาประชาชน
ภาคเอกชน รัฐบาลสนับสนุนให้ปรับตัวตาม แต่สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ (PCCI) แย้งว่าไม่ควรบังคับใช้แบบเหมารวม เพราะภาคการผลิตมีข้อจำกัดที่ทำตามได้ยาก
ไทย สั่งข้าราชการ WFH เต็มรูปแบบทันที
ถัดมาเพียงวันเดียว ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของไทย ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจใช้มาตรการ Work From Home (WFH) เต็มรูปแบบทันที เพื่อรับมือกับวิกฤตเดียวกัน
รายละเอียดมาตรการของไทย
ปรับสถานที่ทำงาน ให้ข้าราชการทำงานจากที่บ้านเต็มรูปแบบ โดยไม่กำหนดวันหยุดเพิ่ม ชั่วโมงทำงานยังคงเดิม
ข้อยกเว้น ยกเว้นหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนโดยตรง ซึ่งยังต้องทำงานหน้างานตามปกติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยที่มีความจำเป็น
มาตรการเสริม
-
- ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเป็น 26 องศาเซลเซียส
- รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ถอดสูท ในการประชุมเพื่อประหยัดแอร์
- ระงับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศทุกระดับ (ยกเว้นภารกิจที่จำเป็นอย่างยิ่งจริงๆ)
แม้ทั้งสองประเทศจะมีเป้าหมายเดียวกันคือ การลดใช้พลังงาน แต่ยุทธศาสตร์กลับแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ ฟิลิปปินส์เลือกใช้วิธี ลดวันเดินทาง เพื่อประหยัดน้ำมันภาคขนส่ง แต่ยังคงเปิดอาคารสำนักงานตามปกติ ขณะที่ไทยเลือกวิธี ให้ทำงานจากบ้าน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและแอร์ในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ พร้อมๆ กับลดการใช้น้ำมันในการเดินทางไปในตัว
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- นายกฯ อนุทิน สั่งด่วน! ราชการ WFH-งดดูงานต่างประเทศ สู้ศึกพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง
- สรุปสถิติราคาทอง 2561-2569 เจาะลึกเดือนที่ควรซื้อทองให้ได้ราคาดีที่สุด
- เผยสาเหตุ “อนุทิน” ลาประชุม ครม. วันนี้ ให้ “พิพัฒน์” ดูเรื่องราคาน้ำมันแทน
|ประเด็นเปรียบเทียบ
|🇵🇭 ฟิลิปปินส์
|🇹🇭 ไทย
|รูปแบบหลัก
|ทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ (จันทร์–พฤหัสฯ)
|WFH เต็มรูปแบบ (ไม่ลดจำนวนวัน)
|ชั่วโมงทำงาน
|40 ชม./สัปดาห์ (ยืดเป็นวันละ 10–11 ชม.)
|ไม่เปลี่ยนชั่วโมงทำงาน (ย้ายสถานที่)
|วันที่เริ่มบังคับใช้
|9 มีนาคม 2569
|10 มีนาคม 2569
|ข้อยกเว้น
|หน่วยบริการฉุกเฉิน, โรงเรียน, ด่านหน้า
|หน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนโดยตรง
|มาตรการเสริม
|ลดใช้พลังงาน 10–20%, งดดูงานต่างประเทศ, งดกิจกรรมกลุ่ม
|ปรับแอร์ 26 องศา, ถอดสูทประชุม, งดดูงานต่างประเทศ
|ภาคเอกชน
|ภาครัฐกระตุ้นให้ทำตาม แต่ไม่บังคับ
|ยังไม่มีการระบุข้อบังคับถึงภาคเอกชน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: