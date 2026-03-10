เผยสาเหตุ “อนุทิน” ลาประชุม ครม. วันนี้ ให้ “พิพัฒน์” ดูเรื่องราคาน้ำมันแทน
เผย อนุทิน ป่วยลาประชุม ครม. ในวันนี้ ให้ พิพัฒน์ ดูเรื่องราคาน้ำมันแทน หากนายกฯสภาพร่างกายดีขึ้นจะตามมาทำงานทีหลัง
จากกรณีที่มีรายงานว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุม ครม. แทน
โดยในวันนี้กระทรวงพลังงาน รายงานผลกระทบราคาพลังงานจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางล่าสุด ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกและเสนอมาตรการประหยัดพลังงานให้หน่วยราชการปฏิบัตินั้น
ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่นายอนุทินลาประชุมในวันนี้ โดยทราบว่านายอนุทินมีอาการป่วย แต่หากสภาพร่างกายดีขึ้นจะเดินทางตามมาทีหลัง
สำหรับบรรยากาศก่อนการประชุมวันนี้รัฐมนตรีและผู้ติดตามได้แต่งกายใส่เสื้อเชิ้ต โดยงดใส่สูท และผูกไทด์ ตามมาตรการที่ออกมา
นอกจากนายอนุทินแล้ว ยังมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์, นายอัครา พรหมเผ่ารมว. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ลาการประชุมเช่นกัน
