คลิปเซอร์ไพรส์! เสก โลโซ ควง “ปุ๊กกี้ ปริศนา” ตำนานล้านตลับคืนไมค์สุดอบอุ่น

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 13:14 น.
84
ปุ๊กกี้เสก
แฟ้มภาพ

ร็อกเกอร์ดังพาวงมีนบุรีบุกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ดึงอดีตนักร้องสาวอาร์เอสแจมเวทีครั้งแรกในรอบหลายปี หลังร่วมโครงการกรมราชทัณฑ์

เป็นภาพจำที่หาดูได้ยาก เมื่อร็อกเกอร์ระดับตำนานอย่าง “เสก” เสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตในนามวงมีนบุรีของกรมราชทัณฑ์ ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แต่สิ่งที่ทำให้แฟนเพลงต้องตกตะลึงคือแขกรับเชิญสุดพิเศษบนเวที

ในช่วงหนึ่งของการแสดง เสกได้กล่าวเชิญ “ปุ๊กกี้” ปริศนา พรายแสง อดีตนักร้องสาวชื่อดังจากค่ายอาร์เอส ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์ ขึ้นมาร่วมร้องเพลงบนเวทีเดียวกัน ถือเป็นการกลับมาจับไมค์โชว์พลังเสียงในรอบหลายปีต่อหน้าสาธารณชน

ความเคลื่อนไหวที่สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากนี้เนื่องจากหากย้อนกลับไปในปี 2539 ยุคที่ทั้งคู่รุ่งเรืองถึงขีดสุด เสก โลโซ แจ้งเกิดกับอัลบั้ม “Lo Society” สังกัดค่ายแกรมมี่

ปุ๊กกี้ ปริศนา ร้องเพลงโดยมี เสก โลโซ เล่นกีต้าร์
ภาพ @Facebook
ปุ๊กกี้ ปริศนา เสก โลโซ ขึ้นเวทีเดียวกัน
ภาพ @Facebook
ปุ๊กกี้ ปริศนา เสก โลโซ
ภาพ @Facebook

ขณะที่ ปุ๊กกี้ ปริศนา โด่งดังเป็นพลุแตกกับอัลบั้ม “Pookie” สังกัดค่ายอาร์เอส ทั้งคู่ต่างเป็นเจ้าของสถิติยอดขายล้านตลับ แต่ด้วยนโยบายค่ายเพลงในสมัยนั้น การที่ศิลปินเบอร์ใหญ่ของสองค่ายยักษ์จะมาร่วมงานกันบนเวทีเดียวกันแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ การปรากฏตัวร่วมกันในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การโชว์เพลงทั่วไป แต่เป็นการรวมตัวของ “ไอคอน” ยุค 90 ที่แฟนเพลงต่างประทับใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจทั้งคู่อย่างล้นหลาม.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

