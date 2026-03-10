คลิปเซอร์ไพรส์! เสก โลโซ ควง “ปุ๊กกี้ ปริศนา” ตำนานล้านตลับคืนไมค์สุดอบอุ่น
ร็อกเกอร์ดังพาวงมีนบุรีบุกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ดึงอดีตนักร้องสาวอาร์เอสแจมเวทีครั้งแรกในรอบหลายปี หลังร่วมโครงการกรมราชทัณฑ์
เป็นภาพจำที่หาดูได้ยาก เมื่อร็อกเกอร์ระดับตำนานอย่าง “เสก” เสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตในนามวงมีนบุรีของกรมราชทัณฑ์ ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แต่สิ่งที่ทำให้แฟนเพลงต้องตกตะลึงคือแขกรับเชิญสุดพิเศษบนเวที
ในช่วงหนึ่งของการแสดง เสกได้กล่าวเชิญ “ปุ๊กกี้” ปริศนา พรายแสง อดีตนักร้องสาวชื่อดังจากค่ายอาร์เอส ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์ ขึ้นมาร่วมร้องเพลงบนเวทีเดียวกัน ถือเป็นการกลับมาจับไมค์โชว์พลังเสียงในรอบหลายปีต่อหน้าสาธารณชน
ความเคลื่อนไหวที่สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากนี้เนื่องจากหากย้อนกลับไปในปี 2539 ยุคที่ทั้งคู่รุ่งเรืองถึงขีดสุด เสก โลโซ แจ้งเกิดกับอัลบั้ม “Lo Society” สังกัดค่ายแกรมมี่
ขณะที่ ปุ๊กกี้ ปริศนา โด่งดังเป็นพลุแตกกับอัลบั้ม “Pookie” สังกัดค่ายอาร์เอส ทั้งคู่ต่างเป็นเจ้าของสถิติยอดขายล้านตลับ แต่ด้วยนโยบายค่ายเพลงในสมัยนั้น การที่ศิลปินเบอร์ใหญ่ของสองค่ายยักษ์จะมาร่วมงานกันบนเวทีเดียวกันแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ การปรากฏตัวร่วมกันในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การโชว์เพลงทั่วไป แต่เป็นการรวมตัวของ “ไอคอน” ยุค 90 ที่แฟนเพลงต่างประทับใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจทั้งคู่อย่างล้นหลาม.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- จำคุก ปุ๊กกี้ ปริศนา สามี 38 ปี คดียาเสพติด ฟอกเงิน
- ข่าวดี ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว เสก โลโซ เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงร่วมยินดี
- น้ำตาท่วม ต๊ะ บอยสเก๊าท์ ส่งโกศกระดูก โจ บอยสเก๊าท์ ให้พี่สาว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: