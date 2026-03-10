การเงินเศรษฐกิจ

ค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 69 เสี่ยงขึ้น ลุ้น กกพ. เคาะมีนาคมนี้ หลังสงครามตะวันออกกลางดัน LNG-น้ำมันแพง

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 10:54 น.
58
ค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 69 เสี่ยงขึ้น ลุ้น กกพ. เคาะมีนาคมนี้ หลังสงครามตะวันออกกลางดัน LNG-น้ำมันแพง

ค่าไฟปัจจุบันอยู่ที่ 3.88 บาทต่อหน่วย กกพ. เตรียมประกาศงวดใหม่ พร้อมเงินสำรอง 3 การไฟฟ้ากว่า 1 หมื่นล้านบาท รับมือต้นทุนพลังงานที่ปรับสูงขึ้นจากความไม่สงบในตะวันออกกลาง

สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และกำลังกลายเป็นปัจจัยกดดันต้นทุนค่าไฟฟ้าของไทยในงวดถัดไป

เดือนมีนาคม 2569 นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีกำหนดประกาศอัตราค่าไฟฟ้างวดใหม่สำหรับช่วงเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2569 โดยอัตราปัจจุบัน (มกราคม–เมษายน 2569) อยู่ที่ 3.88 บาทต่อหน่วย

สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางจะส่งผลต่อต้นทุนค่าไฟฟ้างวดใหม่อย่างแน่นอน โดยเฉพาะจากราคา LNG และน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้นทุนเชื้อเพลิงแต่ละประเภทจะปรับขึ้นในระดับใดนั้น ต้องรอการประชุมของ กกพ. พิจารณาอีกครั้ง

กกพ. เกาะติดการส่ง LNG ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ในการประชุมครั้งที่ 7/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 กกพ. ติดตามสถานการณ์การจัดหา LNG อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งที่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กำชับผู้ขนส่ง (Shipper) ทุกรายในกลุ่ม Regulated Market ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้การจัดหา LNG ยังไม่พบผลกระทบต่อการส่งมอบ

กกพ. มีทางเลือกในการตรึงค่าไฟฟ้างวดใหม่ โดยอาจนำเงินผลประโยชน์ส่วนเกินของ 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ราว 1 หมื่นล้านบาท มาช่วยลดภาระค่าไฟให้ประชาชน

ปัจจุบันไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าสัดส่วนสูงที่สุด โดยมาจาก 3 แหล่งหลัก คือ อ่าวไทย เมียนมา และ LNG นำเข้า ราคาจากทั้งสามแหล่งจะถูกรวมกันคำนวณเป็น “ราคาพูลแก๊ส” ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการคิดค่าไฟ เมื่อ LNG แพงขึ้น ราคาพูลแก๊สก็ขยับตาม และกระทบบิลค่าไฟฟ้าของทุกครัวเรือน
อัตราค่าไฟฟ้างวดพฤษภาคม–สิงหาคม 2569 ที่ กกพ. จะประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมนี้ จะเป็นคำตอบว่ารัฐจะให้ค่าไฟขึ้น คงเดิม หรือดึงเงินสำรองมาลดแรงกระทบให้ผู้บริโภค

กกพ. เกาะติดการส่ง LNG ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
วิกฤติค่าไฟฟ้าประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิง : Electricity and industry Magazine, Thairath Money

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 10:54 น.
58
