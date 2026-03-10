เกือบมีเรื่อง! นทท. ไม่มีเงินจ่ายค่าข้าว แทนที่จะโดนด่า เจ้าของทำสิ่งนี้ คนแห่ชื่นชม
นักท่องเที่ยวหนุ่ม เล่าเหตุการณ์ ทานอาหารในเมืองไทย แต่ลืมเอาเงินสดมา-แอปฯ ใช้ไม่ได้ แต่เจ้าของร้านใจดีให้จ่ายวันหลัง อึ้ง ทั้งชีวิตไม่เคยได้รับความเชื่อใจเท่านี้ ยกนิ้วให้น้ำใจดี
“สยามเมืองยิ้ม” ไม่ใช่แค่คำโฆษณาชวนเชื่อ ล่าสุดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งแชร์เรื่องราวผ่านบัญชี TikTok @praveen.param ขณะที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยบันทึกความประทับใจลงใน Thailand Diaries: Part 1 งานนี้เจ้าตัวถึงกับออกปากชมว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีความเมตตามากที่สุดและทำให้เขารู้ว่าน้ำใจที่แท้จริงยังมีอยู่บนโลกใบนี้
หนุ่มต่างชาติรายนี้เล่าว่า ประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่ทัศนียภาพที่สวยงามหรือวัฒนธรรมที่สดใสเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่เหมือนใครจริง ๆ คือ จิตใจของผู้คน
หนึ่งในเรื่องราวที่ทำให้เขามองว่าคนไทยมีน้ำใจ คือ ตอนที่เขากินมื้อเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังจากทานเสร็จแล้ว เขาเพิ่งรู้ตัวว่าลืมนำเงินสดมาด้วย ซ้ำร้ายแอปฯ จ่ายเงินก็ใช้งานไม่ได้ ขณะเดียวกันเจ้าของร้านเห็นท่าทีของหนุ่มรายนี้ แทนที่จะโกรธเคือง แต่กลับยิ้มให้และบอกว่าค่อยมาจ่ายเงินวันพรุ่งนี้ก็ได้ ทำเอาเจ้าตัวอึ้งกับคำตอบที่ได้รับ เพราะตอนชีวิต 29 ปี ไม่เคยเจอใครเชื่อใจคนไม่รู้จักเท่านี้
หลังจากนั้น ชายคนดังกล่าวไปแลกเงินสดและรีบกลับมาจ่ายที่ร้านอาหาร รวมทั้งขอบคุณในความเอื้อเฟื้อที่มีให้กัน นอกจากนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่า สำหรับคนไทยแล้วความใจดีและการแบ่งปันไม่ใช่สิ่งที่ต้องปั้นแต่งขึ้นมา แต่มันคือจิตวิญญาณและส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ส่งต่อถึงกัน
สำหรับนักเดินทาง เมืองไทยไม่ใช่แค่จุดเช็กอินในแผนที่แต่มันคือสถานที่ที่ช่วยย้ำเตือนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีของมนุษย์เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ถ้าใจดีและเมตตาต่อกัน
งานนี้เจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากชมว่า “ประเทศไทยเป็นที่ที่มาเยือนแล้วอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูก” ตอนนี้เขากำลังออกเดินทางต่อเพื่อไปสัมผัสแง่มุมดีอื่น ๆ ในเมืองไทย พร้อมทั้งชวนให้เพื่อน ๆ นักเดินทางคนอื่นมาร่วมแชร์เรื่องราวความประทับใจที่เคยเจอในเมืองไทยด้วย
@praveen.param thailand diaries: part 1 | thailand is truly one of the kindest countries and the thai remind you that genuine kindness still exists 🥹🇹🇭🤍 #thailand #thai #thaitiktok #thailandtiktok #thailandtravel ♬ original sound – Praveen
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
