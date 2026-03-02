ฝรั่งอึ้ง สไปเดอร์แมนเร่ขายไอติม เจอแซวทำอาชีพเสริม แห่ชมเหตุผลรักเมืองไทย
ไวรัล ฝรั่งเจอสไปเดอร์แมนโผล่พายเรือขายไอศกรีมกลางเขาสก ทำนักท่องเที่ยวอึ้ง ชาวเน็ตแห่แซว ‘ปีเตอร์ พาร์คเกอร์’ ตกงานจนต้องมาทำอาชีพเสริมที่เมืองไทย ลั่น นี่คือเหตุผลที่รักประเทศนี้
ขึ้นชื่อว่าไทยแลนด์อะไรก็เกิดขึ้นได้จริง ๆ ล่าสุดกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียล กรณีนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติโพสต์คลิปวิดีโอขณะนั่งเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี แต่จู่ ๆ กลับเจอซูเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวลอย่าง สไปเดอร์แมน โผล่มากลางทะเลสาบสีฟ้าคราม ทว่าในมัลติเวิร์สนี้ไอแมงมุมไม่ได้มากอบกู้โลก แต่มาในบทบาทพ่อค้าไอศกรีมสุดเฟี้ยว
นักท่องเที่ยวสาวเจ้าของคลิประบุแคปชั่นด้วยความประหลาดใจว่า “อยู่ดี ๆ เราก็บังเอิญเจอสไปเดอร์แมนกลางทะเลสาบเฉยเลย คุณไม่มีทางรู้เลยจริง ๆ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปที่เมืองไทย”
หลายความเห็นล้อเลียนว่า “ปีเตอร์ พาร์คเกอร์ ตกงานแล้ว เลยต้องมาลงเอยด้วยการขายไอศกรีมที่เมืองไทย”
มีคนสงสัยว่าจัดเต็มชุดซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนี้มาขายของจริงหรือเปล่า “นั่นมันถังไอศกรีมนี่นา! นี่เขามาเดินขายไอศกรีมกลางแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่จัดเต็มชุดเท่ขนาดนี้เลยเหรอ?” ซึ่งเจ้าของคลิปคอนเฟิร์มว่า “ใช่เลยยย แต่เขาโพสท่าอินจัดไปหน่อย จนดูไม่ออกเลยว่าตั้งใจมาขายไอศกรีม คนส่วนใหญ่เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาขายของอยู่”
นอกจากนี้ ชาวต่างชาติหลายคนประสานเสียงว่า “นี่แหละคือเหตุผลที่ฉันรักประเทศนี้ อะไรมันจะสุ่มได้ขนาดนี้”
@backpackingwithbecca sunset spot & spider-man…what more could u ask for??🤷♀️🤷♀️ #spiderman #khaosok #thailand #khaosokthailand #seasia ♬ Black Suit Theme – From “Spider-Man 3” – London Music Works
