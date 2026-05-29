คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 11:40 น.
60
ภาพจาก : Patricia D Brooks

สำนักข่าวต่างประเทศ ยืนยัน จรวด New Glenn ระเบิดระหว่างการทดสอบ static fire ที่แหลม Canaveral คืนวันพฤหัสบดี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เตรียมสืบหาสาเหตุ

จรวด New Glenn ของบริษัท Blue Origin ระเบิดบนฐานปล่อยที่แหลม Canaveral รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569 ระหว่างการทดสอบ static fire หรือการจุดเครื่องยนต์ในขณะที่จรวดยังยึดติดอยู่กับฐาน

Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Blue Origin โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยและไม่มีผู้สูญหาย พร้อมระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะทราบสาเหตุ แต่ทีมงานกำลังสืบสวนอยู่แล้ว

ภาพจาก : Patricia D Brooks

การระเบิดครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์จรวดระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา และเป็นความล้มเหลวที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติของ Blue Origin ขณะที่เพจสมาคมดาราศาสตร์ไทยระบุว่า New Glenn กลายเป็นจรวดอเมริกันลำที่ใหญ่ที่สุดที่ระเบิดบนพื้นดิน

แรงระเบิดทำให้บ้านเรือนในบางส่วนของ Brevard County สั่นสะเทือน ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ชายหาดใกล้เคียงมองเห็นลูกไฟลุกโชนข้ามพื้นที่ Space Coast

ภาพจาก : Patricia D Brooks

สำนักงาน Brevard County Emergency Management ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วไป และแผนการณ์ปัจจุบันคือปล่อยให้ไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดับลงเอง

จรวด New Glenn เพิ่งได้รับการอนุมัติจาก FAA ให้บินใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม หลังถูกระงับการใช้งานจากเหตุขัดข้องที่สเตจที่สองในการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา

ภาพจาก : Patricia D Brooks

การทดสอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับภารกิจที่สี่ของจรวด ซึ่งตั้งใจจะนำดาวเทียมอินเทอร์เน็ต Amazon Kuiper ขึ้นสู่วงโคจร และ NASA ยังมอบสัญญามูลค่า 188 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ Blue Origin เพื่อช่วยสร้างฐานบนดวงจันทร์

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

