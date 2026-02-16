ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 15:13 น.
53
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย
แฟ้มภาพ

นักวิ่งต่างชาติโชว์รอยฟันบนสบู่ในตำนาน หลังจบการแข่งขัน 10 กม. ที่ไทย เจ้าตัวสารภาพนึกว่าของหวานแจกฟรี ชาวเน็ตแห่เอ็นดูพร้อมเตือนจนไวรัลฮาสนั่น

เป็นเหตุสุดเอ็นดูที่เรียกรอยยิ้มทั่วโลกออนไลน์ไทย หลังจากวานนี้ (15 ก.พ.) เซอร์เกย์ ซีร์ยานอฟ (Sergey Zyryanov) ปอดเหล็กต่างชาติดีกรีแชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ซึ่งเดินทางมาลงแข่งขันในงานวิ่งที่ประเทศไทย แต่จู่ๆ ต้องพบกับประสบการณ์ “ขมติดคอ” แบบไม่ได้ตั้งใจ

เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจาก “เซอร์เกย์” วิ่งเข้าเส้นชัยในระยะ 10 กิโลเมตร ด้วยความเหนื่อยหอบและพละกำลังที่ใช้ไปจนหมดเกลี้ยง สิ่งแรกที่เขาทำคือการรุดไปยังจุดพักเพื่อหาของรองท้อง ซึ่งทีมงานก็ได้มอบถุงที่ระลึกที่รวบรวมทั้งน้ำดื่ม ขนม และของใช้ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน

แต่ด้วยความที่หิวจัดบวกกับความล้า พ่อหนุ่มเซอร์เกย์สะดุดตากับซองสีส้มสดใสที่มีก้อนสีส้มอยู่ภายใน ด้วยรูปลักษณ์ที่ละม้ายคล้ายขนมเยลลี่รสส้ม เขาจึงไม่รอช้า จัดการ “กัด” เข้าไปเต็มคำด้วยความหวังจะเติมน้ำตาลให้ร่างกาย!

ความจริงปรากฏชัดเมื่อรสชาติที่สัมผัสไม่ใช่ความหวาน แต่เป็นความขมสะอ้านตามสไตล์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว เพราะสิ่งที่เขาเพิ่ง “ชิม” ไปนั้นคือ สบู่เบนเนทสีส้ม.ในตำนาน

เจ้าตัวถึงกับต้องโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชั่นกึ่งตัดพ้อกึ่งขำว่า “เมื่อวิ่งครบ 10 กิโลเมตร พวกเขาให้ของหวานกับฉัน แต่ที่จริงมันคือสบู่” พร้อมแนบภาพก้อนสบู่ที่มีรอยฟันฝังแน่นเป็นหลักฐานยืนยันได้เป็นอย่างดี

เตือนตัวเอง: อยู่เมืองไทย สีส้มไม่ได้แปลว่าเป็นน้ำส้มเสมอไป... บางทีมันก็แค่ความงามที่ขมปี๋
ภาพ @Facebook

ทันทีที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไป แฟนคลับและชาวเน็ตไทยต่างเข้าไปคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดู หลายคนหยิบยกสโลแกนในตำนานมาแซวว่า “อะไรดี…บุ๋มก็ว่าดี แต่เคสนี้บุ๋มน่าจะบอกว่าขมนะคะ” ขณะที่บางส่วนหยิกแกมหยอกว่า อย่างน้อยครั้งนี้ก็ได้ล้างปากล้างคอให้สะอาดเอี่ยมหลังจบการแข่งขัน

“ระวังฟองเต็มปากนะ”

“ผิวสว่างจากข้างใน”

“ล่ะเหมือนขนมจริงๆ”

“เคยเหมือนกัน​ครับ”.

อยู่เมืองไทย สีส้มไม่ได้แปลว่าเป็นน้ำส้มเสมอไป
ภาพ @Facebook
ผมวิ่งตั้ง 10 โลเพื่อจะกินขนม แต่สิ่งที่ได้คือปากที่สะอาดเอี่ยม อย่างน้อยตอนนี้ลมหายใจผมก็หอมฟุ้งเลยล่ะ
ภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

12 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

33 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

37 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

51 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 15:13 น.
53
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button