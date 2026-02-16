คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ
นักวิ่งต่างชาติโชว์รอยฟันบนสบู่ในตำนาน หลังจบการแข่งขัน 10 กม. ที่ไทย เจ้าตัวสารภาพนึกว่าของหวานแจกฟรี ชาวเน็ตแห่เอ็นดูพร้อมเตือนจนไวรัลฮาสนั่น
เป็นเหตุสุดเอ็นดูที่เรียกรอยยิ้มทั่วโลกออนไลน์ไทย หลังจากวานนี้ (15 ก.พ.) เซอร์เกย์ ซีร์ยานอฟ (Sergey Zyryanov) ปอดเหล็กต่างชาติดีกรีแชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ซึ่งเดินทางมาลงแข่งขันในงานวิ่งที่ประเทศไทย แต่จู่ๆ ต้องพบกับประสบการณ์ “ขมติดคอ” แบบไม่ได้ตั้งใจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจาก “เซอร์เกย์” วิ่งเข้าเส้นชัยในระยะ 10 กิโลเมตร ด้วยความเหนื่อยหอบและพละกำลังที่ใช้ไปจนหมดเกลี้ยง สิ่งแรกที่เขาทำคือการรุดไปยังจุดพักเพื่อหาของรองท้อง ซึ่งทีมงานก็ได้มอบถุงที่ระลึกที่รวบรวมทั้งน้ำดื่ม ขนม และของใช้ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน
แต่ด้วยความที่หิวจัดบวกกับความล้า พ่อหนุ่มเซอร์เกย์สะดุดตากับซองสีส้มสดใสที่มีก้อนสีส้มอยู่ภายใน ด้วยรูปลักษณ์ที่ละม้ายคล้ายขนมเยลลี่รสส้ม เขาจึงไม่รอช้า จัดการ “กัด” เข้าไปเต็มคำด้วยความหวังจะเติมน้ำตาลให้ร่างกาย!
ความจริงปรากฏชัดเมื่อรสชาติที่สัมผัสไม่ใช่ความหวาน แต่เป็นความขมสะอ้านตามสไตล์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว เพราะสิ่งที่เขาเพิ่ง “ชิม” ไปนั้นคือ สบู่เบนเนทสีส้ม.ในตำนาน
เจ้าตัวถึงกับต้องโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชั่นกึ่งตัดพ้อกึ่งขำว่า “เมื่อวิ่งครบ 10 กิโลเมตร พวกเขาให้ของหวานกับฉัน แต่ที่จริงมันคือสบู่” พร้อมแนบภาพก้อนสบู่ที่มีรอยฟันฝังแน่นเป็นหลักฐานยืนยันได้เป็นอย่างดี
ทันทีที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไป แฟนคลับและชาวเน็ตไทยต่างเข้าไปคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดู หลายคนหยิบยกสโลแกนในตำนานมาแซวว่า “อะไรดี…บุ๋มก็ว่าดี แต่เคสนี้บุ๋มน่าจะบอกว่าขมนะคะ” ขณะที่บางส่วนหยิกแกมหยอกว่า อย่างน้อยครั้งนี้ก็ได้ล้างปากล้างคอให้สะอาดเอี่ยมหลังจบการแข่งขัน
“ระวังฟองเต็มปากนะ”
“ผิวสว่างจากข้างใน”
“ล่ะเหมือนขนมจริงๆ”
“เคยเหมือนกันครับ”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ชายญี่ปุ่นเล่ามุมดาร์ก พัทยา แม้แต่คนไทยยังไม่รู้ คนอ่านพุ่ง 13.6 ล้าน
- ประทับใจ ฝรั่งไปนั่งกินข้าวงานศพ เข้าใจผิด คิดว่าร้านบุฟเฟต์ เจ้าภาพต้อนรับอย่างดี
- คลิปลุ้นมาก! เหตุเก็บมาหลายปี ฝรั่งหอบทองตีราคา หวัง 3 แสนได้กลับจริงตาตั้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: