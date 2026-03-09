คลิป เบียร์ เดอะวอยซ์ หลุดภาพตัวอย่าง หุ่นยนต์สุดสยิว ปิดยอดอกด้วยสติกเกอร์ดาว

คลิป เซ็ตภาพตัวอย่าง เบียร์ ภัสรนันท์ จากโฟโต้บุ๊คเล่ม 2 (photobook02) ในธีม Sexy Robot บนอินสตาแกรมส่วนตัว โชว์ความแซ่บด้วยการใช้สติกเกอร์รูปดาวปิดจุดสำคัญเพียงดวงเดียว หนุ่มๆ แห่คอมเมนต์ชมความเซ็กซี่ที่พุ่งทะลุปรอท
เรียกได้ว่าไม่เคยทำให้แฟนคลับผิดหวังจริง ๆ สำหรับเจ้าแม่ไวรัลสายเซ็กซี่อย่าง เบียร์ เดอะวอยซ์ (เบียร์ ภัสรนันท์) ที่ล่าสุดเพิ่งจะปล่อยภาพตัวอย่างจากโฟโต้บุ๊คเล่มที่ 2 ของเธอออกมาให้หนุ่มๆ ได้ซี้ดปากกันถ้วนหน้า งานนี้บอกเลยว่า เลเวลความแซ่บทะลุปรอทไปไกลมาก!
ลุคหุ่นยนต์สุดล้ำ แต่ความเร้าใจระดับตำนาน
ไฮไลท์ที่ทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟ คือแฟชั่นในธีม Sexy Robot ที่สาวเบียร์แปลงโฉมเป็นหุ่นยนต์สาวสุดล้ำจากอนาคต แต่ที่ทำเอาตาค้างกันทั้งไทม์ไลน์ คือชุดประกอบหุ่นยนต์ที่เผยให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งแบบเต็มพิกัด โดยเฉพาะการใช้ สติกเกอร์รูปดาว ปิดยอดอกเพียงดาวสองดวงเท่านั้น ซึ่งภาพเซตนี้เป็นการผสมผสานความอาร์ตของแฟชั่น และความเซ็กซี่ขยี้ใจได้อย่างลงตัวที่สุด
สำหรับแฟชั่นเซตนี้เป็นส่วนหนึ่งของโฟโต้บุ๊คเล่มใหม่ที่เจ้าตัวตั้งใจทำออกมาเพื่อขอบคุณแฟน ๆ ที่ติดตามกันมาตลอด ใครที่อยากเห็นภาพแบบ Uncut หรือความเอ็กซ์คลูซีฟที่มากกว่านี้ บอกเลยว่าต้องรีบไปจับจองกันด่วน เพราะดูจากดีกรีความร้อนแรงของตัวอย่างแล้ว เล่มจริงน่าจะกลายเป็นของหายาก ในเวลาอันรวดเร็วแน่นอน!
