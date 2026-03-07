“เบียร์ เดอะวอยซ์” ชวนดูฝูงค้างคาว แต่ชุดว่ายน้ำม่วงสุดแซ่บ แย่งซีนเต็มๆ

ชาวเน็ตหลุดโฟกัส! “เบียร์ เดอะวอยซ์” ชวนดูฝูงค้างคาว แต่ชุดม่วงสุดแซ่บแย่งซีนเต็มๆ
กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกพูดถึงและแชร์กันสนั่นโลกออนไลน์ในขณะนี้ นักร้องสาวสุดเซ็กซี่อย่าง “เบียร์ เดอะวอยซ์” (ภัสรนันท์ อัษฎมงคล) ได้โพสต์คลิปวิดีโออวดโมเมนต์ชิลๆ ยืนชมธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศภูเขาและสวนสวย
ในคลิปดังกล่าว สาวเบียร์ได้ชี้ชวนให้ผู้ชมมองขึ้นไปบนท้องฟ้า เพื่อชมความสวยงามของฝูงค้างคาวจำนวนมากที่กำลังบินออกจากภูเขา ซึ่งถือเป็นภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก แต่ทว่างานนี้ จุดสนใจของคนดูหลายคนกลับไม่ได้อยู่ที่ฝูงค้างคาวบนฟ้าเลยครับ!
สาเหตุที่ทำเอาชาวเน็ตแห่ “หลุดโฟกัส” กันเป็นแถว ก็เพราะชุดแฟชั่นสีม่วงสุดโดดเด่นที่สาวเบียร์ใส่นั้นดูแซ่บและสะดุดตาเอามากๆ จนแย่งซีนค้างคาวไปเต็มๆ ทำเอาช่องคอมเมนต์แทบแตก เพราะมีแฟนๆ เข้ามาชื่นชมทั้งความสวยสดใส ความมั่นใจของสาวเบียร์ รวมถึงบรรยากาศธรรมชาติของสถานที่ถ่ายทำกันอย่างล้นหลาม
ปรากฏการณ์ไวรัลในครั้งนี้ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า คอนเทนต์วิดีโอสั้นบนโซเชียลมีเดียที่ผสมผสานระหว่างคนดังที่มีเสน่ห์กับสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ นั้น สามารถสร้างกระแสและดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้อย่างรวดเร็วจริงๆ ครับ ซึ่งตอนนี้คลิปของสาวเบียร์ก็ยังคงถูกแชร์ต่อไปในหลากหลายแพลตฟอร์ม และกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลมาแรงในช่วงเวลานี้ไปเป็นที่บเรียบร้อยแล้ว
