โอ้แม่เจ้า! เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดศักราชใหม่ด้วยคลิปแต่งตัว ชาวเน็ตดูไม่จบ เพราะหลุดโฟกัส

โอ้แม่เจ้า! เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดศักราชใหม่ด้วยคลิปแต่งตัวหน้ากระจก ชาวเน็ตเกือบ 6 ล้านคนดูไม่จบ เพราะหลุดโฟกัสเงาในกระจก
ถ้าให้พูดถึงเรื่องความแซ่บและเซ็กซี่หลายคนคงจะนึกถึงชื่อของเธอคนนี้เป็นอันดับแรก ๆ สำหรับ เบียร์ เดอะวอยซ์ ที่ในช่วงปลายปีเธอส่งท้ายด้วยการปล่อยเพลงใหม่ พร้อม MV แนว 18+ ที่เจ้าตัวลงทุนลงแรงเล่นเองทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความฮอตของสาวหมวยร่างเล็กคนนี้เหือดหายไปแม้แต่น้อย
ล่าสุด เบียร์ เดอะวอยซ์ ขอเริ่มต้นปีใหม่แบบน่ารัก ๆ ใส ๆ เอาใจแฟนคลับกันบ้างด้วยการโพสต์คลิปเต้นไป แต่งตัวไปที่หน้ากระจกบานใหญ่ ทว่าสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตใจไม่อยู่กับตัวนั่นก็คือช่วงต้นคลิปที่สาวเบียร์เปิดมาด้วยการใส่เพียงแค่ชุดชั้นใน และกางเกงชั้นในสีชมพูนมเท่านั้น ก่อนจะค่อย ๆ สวมเสื้อผ้าทีละชิ้น
และดูเหมือนว่าคลิปใหม่ของ เบียร์ เดอะวอยซ์ รอบนี้ไม่ถึง 1 นาทีแต่ชาวเน็ตหลายคนดูยังไงก็ไม่จบคลิปสักที เพราะเงาสะท้อนของกระจก เล่นเอาหลุดโฟกัสกันไปเลย
อ้างอิงจาก : FB Bizcuitbeer
