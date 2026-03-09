ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นราคาน้ำมันที่แพงเป็นเรื่องเล็กน้อย มั่นใจราคาลดถ้าภัยอิหร่านถูกกำจัด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 08:47 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 08:47 น.
57

โดนัลด์ ทรัมป์ ลั่นราคาน้ำมันที่แพงเป็นเรื่องเล็กน้อย มั่นใจราคาลดหากภัยคุกคามอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านถูกกำจัด มีแต่พวกโง่ที่คิดต่าง

นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความลงทรูธโซเชียล ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ของนายทรัมป์เอง ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามตะวันออกกลาง

นายทรัมป์ระบุว่า “ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องชั่วคราว ซึ่งหลังจากนี้จะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อภัยคุกคามอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านถูกทำลายอย่างสิ้นซาก

ราคาน้ำมันที่แพงนั้นถือเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เมื่อแลกกับความปลอดภัยและสันติภาพ มีแต่พวกโง่เท่านั้นที่คิดต่างออกไป

ลงนาม DJT (โดนัลด์ เจ. ทรัมป์)”

สำหรับราคาน้ำมันในประเทศไทยวันนี้ (3 มี.ค. 69)

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. (PTT)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 30.55 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 40.04 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา : 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 30.18 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 :ราคา 39.14 / ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 26.29 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม : ราคา 43.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊มบางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 30.55 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา : 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 30.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 26.29 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม : ราคา 45.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊มพีที

เบนซิน ราคา 39.64 ราคาบาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 30.55 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 30.18 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊มเชลล์

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20: ราคา 29.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91: ราคา 31.28 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95: ราคา 31.85บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95: ราคา 49.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล : ราคา 29.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล : ราคา 49.84 บาท/ลิตร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอล เข้าสู่ระดับอันตราย

7 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา

10 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ค่าเงินดอลลาร์วันนี้ 9 มี.ค. 69 บาทอ่อนค่าสุดรอบ 3 เดือน จับตาสงครามตะวันออกกลาง

12 นาที ที่แล้ว
ดราม่าวงแตก! &quot;จอย T-Skirt&quot; เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา &quot;กิ๊ฟ-มาร์&quot; บันเทิง

ดราม่าวงแตก! “จอย T-Skirt” เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา “กิ๊ฟ-มาร์”

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เยียวยาเหตุชายแดนไทย-กัมพูชาครบแล้วทุกครัวเรือน 3.3 พันล้านบาท

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล รวม 292 เสียง ไร้ “พรรคกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์” ร่วม

36 นาที ที่แล้ว
รู้จัก กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 อนุญาตให้ตอบโต้ได้ ถ้าโดนโจมตีก่อน ข่าวการเมือง

รู้จัก กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 อนุญาตให้ตอบโต้ได้ ถ้าโดนโจมตีก่อน

38 นาที ที่แล้ว
คดีน้องแพรว หางดง วันนี้ ข่าวอาชญากรรม

ที่แท้ “พี่เขยระยำ” ฆ่ารัดคอน้องแพรว อ้างอารมณ์พล่านแถมสวมบทพยาน

39 นาที ที่แล้ว
ดญ. 10 ขวบฟลอริดา รอดตายจระเข้ กัดขา ไหวพริบเอานิ้วอุดจมูก ข่าวต่างประเทศ

ดญ. 10 ขวบฟลอริดา รอดตายจระเข้ กัดขา ไหวพริบเอานิ้วอุดจมูก

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มอิสราเอล พ่อค้ายาเสพติดให้นักท่องเที่ยว บนเกาะพะงัน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รปภ.โฉด บังคับเด็กสาวข้างบ้านขายบริการ ยืนดูขณะปรนเปรอกามลูกค้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นราคาน้ำมันที่แพงเป็นเรื่องเล็กน้อย มั่นใจราคาลดถ้าภัยอิหร่านถูกกำจัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดมงคล ในหลวง เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค.นี้ ข่าวในพระราชสำนัก

สุดมงคล ในหลวง เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 มี.ค. 69 ทองวันจันทร์ เดือนมีนาคม เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 มี.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 2 รูปพรรณ พุ่งแรง 78,100 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมว.ต่างประเทศจีน เรียกร้องยุติสงครามในตะวันออกกลางทันที ขอกลับโต๊ะเจรจา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจนอร์เวย์ คาดเหตุระเบิดสถานทูตสหรัฐฯ อาจเป็นเหตุก่อการร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิหร่าน ประกาศ “โมจตาบา” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยกระดับต่อสู้ข่าวปลอม เดินหน้าดำเนินคดี 3 แอคเคาท์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพิ่งรู้สาเหตุ ชลบุรี ไม่มีศาลหลักเมือง ทั้งที่เป็นเมืองใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 3 69 ดูดวง

2 ราศี หมดไฟอย่าเพิ่งท้อ อดทนฮึดสู้ต่ออีกนิด ความสำเร็จรออยู่แค่เอื้อม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักศึกษาชายจมน้ำดับในสวน ก่อนตายโทรหาแฟนสาว “มีชายพยายามขืนใจ”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

แม่อดอาหารจนตาย ไม่อยากให้ลูกทรมาน เห็นแม่ทรุดจากโรคร้าย รักษาไม่หาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 3 ปัจจัย &quot;เจ้าหญิงไดอานา&quot; จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป ข่าวต่างประเทศ

เปิด 3 ปัจจัย “เจ้าหญิงไดอานา” จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก ข่าว

สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน อิหร่านทะเลเพลิง ถล่มคลังน้ำมันเตหะราน ควันดำพิษปกคลุมเมือง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 08:47 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 08:47 น.
57
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอล เข้าสู่ระดับอันตราย

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

ค่าเงินดอลลาร์วันนี้ 9 มี.ค. 69 บาทอ่อนค่าสุดรอบ 3 เดือน จับตาสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
ดราม่าวงแตก! &quot;จอย T-Skirt&quot; เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา &quot;กิ๊ฟ-มาร์&quot;

ดราม่าวงแตก! “จอย T-Skirt” เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา “กิ๊ฟ-มาร์”

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button