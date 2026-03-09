“ทรัมป์” ลั่นราคาน้ำมันที่แพงเป็นเรื่องเล็กน้อย มั่นใจราคาลดถ้าภัยอิหร่านถูกกำจัด
โดนัลด์ ทรัมป์ ลั่นราคาน้ำมันที่แพงเป็นเรื่องเล็กน้อย มั่นใจราคาลดหากภัยคุกคามอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านถูกกำจัด มีแต่พวกโง่ที่คิดต่าง
นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความลงทรูธโซเชียล ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ของนายทรัมป์เอง ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามตะวันออกกลาง
นายทรัมป์ระบุว่า “ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องชั่วคราว ซึ่งหลังจากนี้จะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อภัยคุกคามอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านถูกทำลายอย่างสิ้นซาก
ราคาน้ำมันที่แพงนั้นถือเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เมื่อแลกกับความปลอดภัยและสันติภาพ มีแต่พวกโง่เท่านั้นที่คิดต่างออกไป
ลงนาม DJT (โดนัลด์ เจ. ทรัมป์)”
สำหรับราคาน้ำมันในประเทศไทยวันนี้ (3 มี.ค. 69)
ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. (PTT)
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 30.55 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 40.04 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา : 29.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 30.18 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 :ราคา 39.14 / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.34 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 26.29 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม : ราคา 43.44 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันปั๊มบางจาก
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 30.55 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา : 29.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 30.18 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.34 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 26.29 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม : ราคา 45.64 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันปั๊มพีที
เบนซิน ราคา 39.64 ราคาบาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 30.55 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.34 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 30.18 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ ลิตร
ราคาน้ำมันปั๊มเชลล์
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20: ราคา 29.44 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91: ราคา 31.28 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95: ราคา 31.85บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95: ราคา 49.84 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
