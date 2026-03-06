ข่าวการเมือง

อนุทิน ยอมรับห่วงทุกด้าน ราคาน้ำมัน-ราคาสินค้า อุบไม่ตอบคุยไรกับทูตสหรัฐฯ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 10:22 น.
59

อนุทิน ยอมรับห่วงทุกด้าน ราคาน้ำมัน-ราคาสินค้า ยืนยันพยายามดำเนินการไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับ อุบไม่ตอบคุยไรกับทูตสหรัฐฯ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการประชุม มาตรการน้ำมัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 5 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า ตนได้มอบหมายให้ รมว.พลังงาน ชี้แจงแล้ว ซึ่งข้อมูลเป็นไปตามนั้น

เมื่อถามว่า เป็นห่วงด้านไหนเป็นพิเศษหรือไม่ นายกฯ อนุทิน กล่าวว่า เป็นห่วงทุกด้าน ทั้งเรื่องการสำรองน้ำมันในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งพยายามดำเนินการทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบ แต่หากเกิดผลกระทบ ก็ต้องน้อยที่สุด ประชาชนจะได้ไม่ต้องมาแบกรับ

เมื่อถามถึง นายฌอน เค. โอ นีล เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางมาเข้าพบ นายอนุทิน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 69 ที่ผ่านมา ได้พูดคุยเรื่องอะไรกัน นายอนุทินปฏิเสธให้คำตอบ และบอกว่า เอาแต่เรื่องน้ำมัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หลุยส์ ชวนชื่น ถูกบุคคลปริศนาบุกรังควานถึงกองถ่าย บันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น ฟิวส์ขาด ถูกรังควานถึงกองถ่าย เพจดังทิ้งคำใบ้นักร้องดัง น.

3 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท สาวนักไลฟ์มืออาชีพ คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก บันเทิง

ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท โค้ชส้ม คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดยอดเงินบริจาคพรรคก้าวล้ำ ตั้งเป้า 10 วัน 1 ล้านบาท

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อภิสิทธิ์” เปิดใจไม่คิดว่าจะได้กลับมาสภาอีก ยังไม่ชัดเจนเรื่องร่วมรัฐบาล

29 นาที ที่แล้ว
ม้า อรนภา เคลียร์ดราม่าไม่ติดราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา วัย 72 แข็งแรงมาก หัวใจเต้นเท่าคน 26 ปี ปลงคนไม่ชอบ แม้ถูกกลั่นแกล้ง

34 นาที ที่แล้ว
ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุุด ซ้อมบทละคร &quot;แรงเงา&quot; เสี่ยงอุบัติเหตุ ข่าว

ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุด ซ้อมบทละคร “แรงเงา” เสี่ยงอุบัติเหตุ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ยืนยัน “ปุ๋ยเคมี” มีเพียงพอ พร้อมรับมือหากสงครามยืดเยื้อ

42 นาที ที่แล้ว
นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด บันเทิง

นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ซีเค” จี้เพจ CSI LA ขอโทษ หลังโชว์ Green Card บอกร้องเพลงก็ได้

57 นาที ที่แล้ว
แฉกลใหม่สแกมเมอร์ลวงสมัครงานส่งปอยเปต ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? ข่าวคนหายระบาดหนัก ลวงสมัครงาน ถูกอุ้ม-ส่งปอยเปต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดปากมืออุ้ม รุทธ์ ผู้จัดการ วินาทีลากขึ้นรถ ก่อนกลายเป็นศพ ยังซื้อข้าวให้กิน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปากมืออุ้ม รุทธ์ ผู้จัดการ วินาทีลากขึ้นรถ ก่อนกลายเป็นศพ ยังซื้อข้าวให้กิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดใจครั้งแรก! โค้ชส้ม ท้าเปิดวงจรปิด หลังถูก ไฮโซน้ำหวาน ไลฟ์แฉยั่วยวน นาวิน ต้าร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” บุกล่า สาวเขมรปากแซ่บ ตั้งวงเล่นไพ่เย้ยกฎหมาย กร่างด่าคนไทยยับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ ข่าว

ประวัติ “ครูบาชัยวัฒน์” เจ้าสำนัก วัดป่าชนะใจ หลังมติสงฆ์เชือด สั่งขับพ้นวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ยอมรับห่วงทุกด้าน ราคาน้ำมัน-ราคาสินค้า อุบไม่ตอบคุยไรกับทูตสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดสงกรานต์ 2569 เศรษฐกิจ

วันหยุดสงกรานต์ 2569 หยุดยาว 5 วัน แนะสูตรลับพักยาว 9 วันรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“บริทนีย์ สเปียร์” โดนจับเมาแล้วขับ เตรียมขึ้นศาลเดือนพฤษภาคมนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซีเค&quot; จัดให้ตามคำขอ หลังเพจดัง ท้าโชว์กรีนการ์ด-สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ ข่าว

“ซีเค” จัดให้ตามคำขอ หลังเพจดัง ท้าโชว์กรีนการ์ด-สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ส่งสัญญาณยกระดับการโจมตีอิหร่าน ขู่ชุดใหญ่ยังไม่มา รอดูเร็วๆนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดาราตัวแม่วัย 76 ฝืนสังขารรับบทสาว 30 คนดูจวกยับ ฉากจูบดูดปากกับพระเอกหนุ่มคราวลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พัทยาอีกแล้ว! คลิปหลุด 2 นทท.ฝรั่ง โชว์กินกล้วยเอาท์ดอร์ ไม่สนคนเดินเล่นริมหาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก คว้ารางวัลนักการเมืองแห่งปี จาก The People ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก รับรางวัลนักการเมืองแห่งปี ลั่นกลางเวที ไม่เคยคิดล้มล้าง-คว่ำแผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม ยัน &quot;ฮีทสโตรก&quot; รักษาฟรี ม.33-39 วูบฉุกเฉินเข้า รพ.ใกล้สุดได้เลย ข่าว

ประกันสังคม ยัน “ฮีทสโตรก” รักษาฟรี ม.33-39 วูบฉุกเฉินเข้า รพ.ใกล้สุดได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอ็มมา วัตสัน เปิดตัวแฟนใหม่ จูบหวานกลางสนามบิน ดีกรี มหาเศรษฐีหนุ่มเม็กซิกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.พลังงาน เผยนับจากวันนี้มีน้ำมันสำรองใช้ 95 วัน มีน้ำมันเข้ามาเติมเรื่อยๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 10:22 น.
59
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หลุยส์ ชวนชื่น ถูกบุคคลปริศนาบุกรังควานถึงกองถ่าย

หลุยส์ ชวนชื่น ฟิวส์ขาด ถูกรังควานถึงกองถ่าย เพจดังทิ้งคำใบ้นักร้องดัง น.

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท สาวนักไลฟ์มืออาชีพ คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก

ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท โค้ชส้ม คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ม้า อรนภา เคลียร์ดราม่าไม่ติดราคาห่อหมก

ม้า อรนภา วัย 72 แข็งแรงมาก หัวใจเต้นเท่าคน 26 ปี ปลงคนไม่ชอบ แม้ถูกกลั่นแกล้ง

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุุด ซ้อมบทละคร &quot;แรงเงา&quot; เสี่ยงอุบัติเหตุ

ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุด ซ้อมบทละคร “แรงเงา” เสี่ยงอุบัติเหตุ

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button