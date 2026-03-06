อนุทิน ยอมรับห่วงทุกด้าน ราคาน้ำมัน-ราคาสินค้า อุบไม่ตอบคุยไรกับทูตสหรัฐฯ
อนุทิน ยอมรับห่วงทุกด้าน ราคาน้ำมัน-ราคาสินค้า ยืนยันพยายามดำเนินการไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับ อุบไม่ตอบคุยไรกับทูตสหรัฐฯ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการประชุม มาตรการน้ำมัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 5 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า ตนได้มอบหมายให้ รมว.พลังงาน ชี้แจงแล้ว ซึ่งข้อมูลเป็นไปตามนั้น
เมื่อถามว่า เป็นห่วงด้านไหนเป็นพิเศษหรือไม่ นายกฯ อนุทิน กล่าวว่า เป็นห่วงทุกด้าน ทั้งเรื่องการสำรองน้ำมันในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งพยายามดำเนินการทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบ แต่หากเกิดผลกระทบ ก็ต้องน้อยที่สุด ประชาชนจะได้ไม่ต้องมาแบกรับ
เมื่อถามถึง นายฌอน เค. โอ นีล เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางมาเข้าพบ นายอนุทิน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 69 ที่ผ่านมา ได้พูดคุยเรื่องอะไรกัน นายอนุทินปฏิเสธให้คำตอบ และบอกว่า เอาแต่เรื่องน้ำมัน
