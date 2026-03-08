แห่ห่วง! รัศมีแข โพสต์ภาพหน้าเบี้ยว หมอแจงสาเหตุ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

รัศมีแข ป่วยต่อมน้ำลายอักเสบ ทำหน้าเบี้ยว วอนกองถ่ายเจาะถ่ายแค่ฝั่งซ้าย หมอแนะพักผ่อน-ดื่มน้ำเยอะ ๆ เพื่อนแห่ส่งกำลังใจ ‘นิกกี้ ณฉัตร’ แชร์ทริคเด็ดดื่ม 4 ลิตรหายชัวร์
แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก นักแสดงคนดัง รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น โพสต์ภาพขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เนื่องจากต่อมน้ำลายอักเสบ ทำให้ใบหน้าฝั่งขวาเบี้ยว โดยแพทย์แนะนำให้พักผ่อนและดื่มน้ำเยอะ ๆ ส่วนการทำงานและออกกำลังกายยังสามารถทำได้ตามปกติ งานนี้เจ้าตัวทิ้งข้อความแซวว่ารบกวนกองถ่ายถ่ายเจาะแค่ฝั่งซ้ายเพียงฝั่งเดียวไปก่อน
รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น อัปเดตอาการให้แฟน ๆ รับทราบผ่านอินตาแกรม usameekae เผยว่า “เจอคุณหมอเรียบร้อยครับ…. พักผ่อนเยอะเยอะ…. ดื่มน้ำเยอะเยอะ. กินยา ….. การออกกำลังกายได้ปกติ ทำงานได้ปรกติ… แต่หน้าจะเบี้ยวหน่อยครับ… รบกวนตากองเจาะฝั่งซ้ายฝั่งเดียว” #วิถีคิงคอง
หลังแจ้งข่าวให้ทราบ ฝั่งคนบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจหายจากอาการป่วยไว ๆ รวมทั้ง นิกกี้ ณฉัตร มาคอมเมนต์แนะนำว่า “กินน้ำเยอะ ๆ” นักแสดงคนดังถามกลับว่า “น้ำอะไรเหรอคะ” พร้อมอิโมจิหัวเราะจนร้องไห้ อินฟลูฯ หนุ่ม ตอบกลับว่า “น้ำเปล่าวันละ 4 ลิตร หาย”
ขณะที่แฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจ แนะนำให้รัศมีแขพักผ่อนเยอะ ๆ และหายจากอาการป่วยโดยเร็ว อาทิ
“ขอให้หายไว ๆ นะคะ”
“หายไวไวค่าพี่แข”
“พักผ่อนนนนเยอะ ๆ”
“พักผ่อนมากๆ ขอให้หายไวไว กลับมาแข็งแรงดังเดิม”
