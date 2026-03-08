ข่าวดาราบันเทิง

แห่ห่วง! รัศมีแข โพสต์ภาพหน้าเบี้ยว หมอแจงสาเหตุ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 17:30 น.
51
รัศมีแข ป่วยต่อมน้ำลายอักเสบหน้าเบี้ยว

รัศมีแข ป่วยต่อมน้ำลายอักเสบ ทำหน้าเบี้ยว วอนกองถ่ายเจาะถ่ายแค่ฝั่งซ้าย หมอแนะพักผ่อน-ดื่มน้ำเยอะ ๆ เพื่อนแห่ส่งกำลังใจ ‘นิกกี้ ณฉัตร’ แชร์ทริคเด็ดดื่ม 4 ลิตรหายชัวร์

แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก นักแสดงคนดัง รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น โพสต์ภาพขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เนื่องจากต่อมน้ำลายอักเสบ ทำให้ใบหน้าฝั่งขวาเบี้ยว โดยแพทย์แนะนำให้พักผ่อนและดื่มน้ำเยอะ ๆ ส่วนการทำงานและออกกำลังกายยังสามารถทำได้ตามปกติ งานนี้เจ้าตัวทิ้งข้อความแซวว่ารบกวนกองถ่ายถ่ายเจาะแค่ฝั่งซ้ายเพียงฝั่งเดียวไปก่อน

รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น อัปเดตอาการให้แฟน ๆ รับทราบผ่านอินตาแกรม usameekae เผยว่า “เจอคุณหมอเรียบร้อยครับ…. พักผ่อนเยอะเยอะ…. ดื่มน้ำเยอะเยอะ. กินยา ….. การออกกำลังกายได้ปกติ ทำงานได้ปรกติ… แต่หน้าจะเบี้ยวหน่อยครับ… รบกวนตากองเจาะฝั่งซ้ายฝั่งเดียว” #วิถีคิงคอง

หลังแจ้งข่าวให้ทราบ ฝั่งคนบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจหายจากอาการป่วยไว ๆ รวมทั้ง นิกกี้ ณฉัตร มาคอมเมนต์แนะนำว่า “กินน้ำเยอะ ๆ” นักแสดงคนดังถามกลับว่า “น้ำอะไรเหรอคะ” พร้อมอิโมจิหัวเราะจนร้องไห้ อินฟลูฯ หนุ่ม ตอบกลับว่า “น้ำเปล่าวันละ 4 ลิตร หาย”

ขณะที่แฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจ แนะนำให้รัศมีแขพักผ่อนเยอะ ๆ และหายจากอาการป่วยโดยเร็ว อาทิ

“ขอให้หายไว ๆ นะคะ”

“หายไวไวค่าพี่แข”

“พักผ่อนนนนเยอะ ๆ”

“พักผ่อนมากๆ ขอให้หายไวไว กลับมาแข็งแรงดังเดิม”

รัศมีแขหน้าเบี้ยว
ภาพจาก Instagram : usameekae

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รัศมีแข ป่วยต่อมน้ำลายอักเสบหน้าเบี้ยว บันเทิง

แห่ห่วง! รัศมีแข โพสต์ภาพหน้าเบี้ยว หมอแจงสาเหตุ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

14 วินาที ที่แล้ว
อิสราเอลปูพรมถล่มสนามบินอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล ทิ้งระเบิดถล่มสนามบินอิหร่าน ไฟลุกท่วมท้องฟ้าแดงเพลิง ยอดตายพุ่งไม่หยุด

36 นาที ที่แล้ว
นักธุรกิจทำจมูกคลีนิกดัง ข่าว

นักธุรกิจหนุ่มช็อก! เสี่ยงเป็นเจ้าชายนิทรา-ไตวาย หลังทำจมูกคลินิกดัง 4.8 แสน

38 นาที ที่แล้ว
ลูกชายผู้นำอิหร่าน คอนโดหรู ลอนดอน ข่าวต่างประเทศ

แฉ “ลูกชายคาเมเนอี” ซุกคอนโดหรูลอนดอน 2200 ล้าน เล็งตรงสถานทูตอิสราเอล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โค้ชส้ม คู่กรณี ไฮโซน้ำหวาน เผยสาเหตุจับหน้าอก ท้าเปิดคลิปพิสูจน์ ยินดีออกโหนกระแส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิมชีอะห์ไทย 200 คน รวมตัววางดอกไม้ ข่าว

ชีอะห์ไทย 200 ชีวิตอาลัย “คาเมเนอี” หน้าสถานทูตอิหร่าน ท่ามกลางไฟสงครามอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชำแหละ 5 เหตุผล คนอิหร่าน ไม่ลุกฮือล้มรัฐอิสลาม ตามคำยุ “ทรัมป์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า สื่อนอกตีแผ่ จอม กัมปนาท อดีตบิ๊กบริหารกองทุน Web3 สร้างโปรไฟล์หรู หลอกขาย Token ทิพย์ สูญกว่าร้อยล้าน เศรษฐกิจ

สรุปดราม่า บิ๊กบริหารกองทุน Web3 สร้างโปรไฟล์หรู หลอกขาย Token ทิพย์ สูญกว่าร้อยล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรดาห์ โพสต์เศร้าอาลัยแม่มุกดาเสียชีวิต ข่าว

บีบหัวใจ! ลูกสาวมุกดา บุญทอง โพสต์ส่งแม่เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ อ่านแล้วน้ำตาซึม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ล่าสุด 8 มีนาคม 2569 ข่าว

เขย่าต่อเนื่อง! เกิดเหตุแผ่นดินไหว 2.9 บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มฟรีแลนซ์ ถูกหลอกรีวิวสินค้า ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มถูกหลอกรีวิวสินค้า ก่อนเจอขังรวมตึกสแกมเมอร์ 5 วัน 6 คืน เผยนาทีรอดตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น่าคิด “อาจารย์ลอย” ฟาดแรงเตรียมตัวดีแค่ไหนก็พัง ถ้าคนจัดสอบโง่เบอร์นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิ้ง กุลสตรี สวมชุดซิตเลอร์ บันเทิง

ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี สวมชุดซิสเตอร์ ใบหน้าเปี่ยมศรัทธา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีน้องแพรว สาวเสิร์ฟหางดง ข่าวอาชญากรรม

หดหู่คดีสาวเสิร์ฟวัย 21 ดับสลด แม่กรีดร้องลั่นโรงพัก พ่อช็อกลูกเรียบร้อยไม่เคยมีศัตรู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุกดา บุญทอง นางเอกภาพยนตร์ ภรรยา นึกคิด บุญทอง เสียชีวต บันเทิง

สุดเศร้า มุกดา บุญทอง ดารายุค 90 ภรรยา หนึ่ง นึกคิด มะเร็งคร่าชีวิต หลังสู้มานาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย Line News

เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง อัปเดต เขมรเล่นไพ่ ด่าคนไทย ข่าว

กัน จอมพลัง แฉสาวเขมรหมิ่นเบื้องสูง ส่งลูกเรียนฟรีภาษีคนไทย เนรคุณแผ่นดิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟลุกท่วม อิสราเอลบอมบ์คลังน้ำมันเตหะราน “ทรัมป์” ชี้อิหร่านกำลังล่มสลาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรงค์ มกจ๊ก เยี่ยม เด๋อ ยังร้องไห้ พูดไม่ได้ ข่าวดารา

ฟังแล้วจุก! จตุรงค์ เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา รู้ข่าว ร้องไห้-พูดไม่ได้ ความจริงไม่ใช่อย่างที่คิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.นันทนา” สับเละ! สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ตราบาปกระทรวงศึกษาธิการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สลด “น้องเก้า” เหลนสรพงษ์ ชาตรี จมคลองดับต่อหน้าเพื่อน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียนหญิง ฝากหลวงปู่ทวดกับผู้ปกครอง ข่าว

นร.หญิงปล่อยโฮ ฝาก “หลวงปู่ทวด” ก่อนเข้าสอบสุดท้ายติดต่อไม่ได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน อึดอัดเปิดคลิปโค้ชส้มเสียงไม่ได้ บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน ร่ำไห้ เปิดคลิปครางไม่ได้ ‘โค้ชส้ม’ โต้มีสามีแล้ว ชอบเด็กไม่ใช่คนแก่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลอพงษ์ ซาร์ยีด ดราม่าธงไตรรงค์ ข่าวการเมือง

เปิดวอร์สนั่นโซเชียล! ปมธงไทยในสมรภูมิตะวันออกกลาง “ดร.เลอพงษ์” ปะทะเพจความมั่นคง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ เคลมชัยชนะอ้างอิหร่านยอมจำนน ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ลั่น อิหร่าน คือผู้แพ้ที่ไม่ยอมจำนน เล็งโจมตีเป้าหมายใหม่ ขู่ทำลายสิ้นซาก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 17:30 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อิสราเอลปูพรมถล่มสนามบินอิหร่าน

อิสราเอล ทิ้งระเบิดถล่มสนามบินอิหร่าน ไฟลุกท่วมท้องฟ้าแดงเพลิง ยอดตายพุ่งไม่หยุด

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
นักธุรกิจทำจมูกคลีนิกดัง

นักธุรกิจหนุ่มช็อก! เสี่ยงเป็นเจ้าชายนิทรา-ไตวาย หลังทำจมูกคลินิกดัง 4.8 แสน

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
ลูกชายผู้นำอิหร่าน คอนโดหรู ลอนดอน

แฉ “ลูกชายคาเมเนอี” ซุกคอนโดหรูลอนดอน 2200 ล้าน เล็งตรงสถานทูตอิสราเอล

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
มุสลิมชีอะห์ไทย 200 คน รวมตัววางดอกไม้

ชีอะห์ไทย 200 ชีวิตอาลัย “คาเมเนอี” หน้าสถานทูตอิหร่าน ท่ามกลางไฟสงครามอย่างสงบ

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
Back to top button