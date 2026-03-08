สุดเศร้า มุกดา บุญทอง ดารายุค 90 ภรรยา หนึ่ง นึกคิด มะเร็งคร่าชีวิต หลังสู้มานาน

สุดเศร้า มุกดา บุญทอง อดีตนักแสดงยุค 90 ภรรยา นึกคิด บุญทอง นักร้องวงมะลิลา บราซิลเลี่ยน จากไปด้วยโรคมะเร็ง ครอบคัวเผยกำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ วัดสัมมาชัญญาวาส
คนวงการบันเทิงและแฟนคลับส่งกำลังใจ หลังครอบครัวบุญทองสูญเสีย มุกดา บุญทอง อดีตนักแสดงมากฝีมือยุค 90 คู่ชีวิตของดารารุ่นใหญ่ หนึ่ง นึกคิด บุญทอง อดีตนักร้องดังวงมะลิลา บราซิลเลี่ยน จากไปด้วยโรคมะเร็ง หลังจากสู้กับอาการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวมาอย่างยาวนานหลายปี
ทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้วายชนม์ ณ ศาลา 1 วัดสัมมาชัญญาวาส
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569
- เวลา 16.00 น. : พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น. : สวดพระอภิธรรม
วันจันทร์ที่ 9 และ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569
- เวลา 18.00 น. : สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 (พิธีฌาปนกิจ)
- เวลา 10.00 น. : ถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 16.00 น. : พิธีฌาปนกิจศพ
ทางทีมข่าวขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณมุกดา และขอส่งกำลังใจให้ หนึ่ง นึกคิด รวมถึงครอบครัวบุญทอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กำปั้น บาซู นักร้องยุค 90 สูญเสียคุณพ่อ เผยประโยคบีบหัวใจ ภาพสุดท้ายก่อนจากลา
- อาลัย “อากงจุน” เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว
- นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: