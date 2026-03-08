ข่าวดาราบันเทิง

สุดเศร้า มุกดา บุญทอง ดารายุค 90 ภรรยา หนึ่ง นึกคิด มะเร็งคร่าชีวิต หลังสู้มานาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 13:27 น.
425
มุกดา บุญทอง นางเอกภาพยนตร์ ภรรยา นึกคิด บุญทอง เสียชีวต

สุดเศร้า มุกดา บุญทอง อดีตนักแสดงยุค 90 ภรรยา นึกคิด บุญทอง นักร้องวงมะลิลา บราซิลเลี่ยน จากไปด้วยโรคมะเร็ง ครอบคัวเผยกำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ วัดสัมมาชัญญาวาส

คนวงการบันเทิงและแฟนคลับส่งกำลังใจ หลังครอบครัวบุญทองสูญเสีย มุกดา บุญทอง อดีตนักแสดงมากฝีมือยุค 90 คู่ชีวิตของดารารุ่นใหญ่ หนึ่ง นึกคิด บุญทอง อดีตนักร้องดังวงมะลิลา บราซิลเลี่ยน จากไปด้วยโรคมะเร็ง หลังจากสู้กับอาการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวมาอย่างยาวนานหลายปี

ทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้วายชนม์ ณ ศาลา 1 วัดสัมมาชัญญาวาส

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569

  • เวลา 16.00 น. : พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 18.00 น. : สวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ 9 และ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569

  • เวลา 18.00 น. : สวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 (พิธีฌาปนกิจ)

  • เวลา 10.00 น. : ถวายภัตตาหารเพล
  • เวลา 16.00 น. : พิธีฌาปนกิจศพ

ทางทีมข่าวขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณมุกดา และขอส่งกำลังใจให้ หนึ่ง นึกคิด รวมถึงครอบครัวบุญทอง

มุกดา บุญทอง นางเอกภาพยนตร์ ภรรยา นึกคิด บุญทองมุกดา บุญทอง นางเอกภาพยนตร์ ภรรยา นึกคิด บุญทอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คดีน้องแพรว สาวเสิร์ฟหางดง ข่าวอาชญากรรม

หดหู่คดีสาวเสิร์ฟวัย 21 ดับสลด แม่กรีดร้องลั่นโรงพัก พ่อช็อกลูกเรียบร้อยไม่เคยมีศัตรู

6 วินาที ที่แล้ว
มุกดา บุญทอง นางเอกภาพยนตร์ ภรรยา นึกคิด บุญทอง เสียชีวต บันเทิง

สุดเศร้า มุกดา บุญทอง ดารายุค 90 ภรรยา หนึ่ง นึกคิด มะเร็งคร่าชีวิต หลังสู้มานาน

36 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย Line News

เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง อัปเดต เขมรเล่นไพ่ ด่าคนไทย ข่าว

กัน จอมพลัง แฉสาวเขมรหมิ่นเบื้องสูง ส่งลูกเรียนฟรีภาษีคนไทย เนรคุณแผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟลุกท่วม อิสราเอลบอมบ์คลังน้ำมันเตหะราน “ทรัมป์” ชี้อิหร่านกำลังล่มสลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรงค์ มกจ๊ก เยี่ยม เด๋อ ยังร้องไห้ พูดไม่ได้ ข่าวดารา

ฟังแล้วจุก! จตุรงค์ เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา รู้ข่าว ร้องไห้-พูดไม่ได้ ความจริงไม่ใช่อย่างที่คิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.นันทนา” สับเละ! สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ตราบาปกระทรวงศึกษาธิการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สลด “น้องเก้า” เหลนสรพงษ์ ชาตรี จมคลองดับต่อหน้าเพื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียนหญิง ฝากหลวงปู่ทวดกับผู้ปกครอง ข่าว

นร.หญิงปล่อยโฮ ฝาก “หลวงปู่ทวด” ก่อนเข้าสอบสุดท้ายติดต่อไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน อึดอัดเปิดคลิปโค้ชส้มเสียงไม่ได้ บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน ร่ำไห้ เปิดคลิปครางไม่ได้ ‘โค้ชส้ม’ โต้มีสามีแล้ว ชอบเด็กไม่ใช่คนแก่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลอพงษ์ ซาร์ยีด ดราม่าธงไตรรงค์ ข่าวการเมือง

เปิดวอร์สนั่นโซเชียล! ปมธงไทยในสมรภูมิตะวันออกกลาง “ดร.เลอพงษ์” ปะทะเพจความมั่นคง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ เคลมชัยชนะอ้างอิหร่านยอมจำนน ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ลั่น อิหร่าน คือผู้แพ้ที่ไม่ยอมจำนน เล็งโจมตีเป้าหมายใหม่ ขู่ทำลายสิ้นซาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลิปนาที “เต วรากร” รุดขอขมา อ.สกล มรสุมใจสงบ จบปมแยกทางหมอนทองวิทยา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือนคุรุสภา ข่าว

คุรุสภา แจ้งเกณฑ์ จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือน 15 เดือน ภายใน 90 วัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 8 3 69 ดูดวง

ไอเดียกระฉูด! 4 ราศี สมองแล่น คิดงานโปรเจกต์ใหม่ได้ปัง จนเพื่อนร่วมงานต้องยกนิ้วให้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Xiaomi ส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ลงโรงงาน EV ข่าวต่างประเทศ

Xiaomi ส่งหุ่นยนต์ทดลองงาน โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า ปั๊มยอดผลิตทุก 76 วินาที

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“งดเติมรถพม่า” ดราม่าชายแดน ปั๊มแม่สอดขึ้นป้ายหลังวิกฤตคิวยาวเหยียด 3 กม.

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

ททท.-Netflix เนรมิตสวนลุมพินี จัดงาน “One Piece” สุดยิ่งใหญ่ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินดูไบปิดทำการ ระงับการดำเนินงานชั่วคราว หลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน “อิสราเอล” ถล่มเตหะรานระลอกใหม่ หลังสนามบินดูไบโดนบึ้มสนั่น! อ่าวอาหรับ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามนำเงินเข้าห้องสอบ เตรียมอุดม ข่าว

ดราม่าสนั่น! สอบเข้ารร.ดัง ห้ามนำ “เงิน” เข้าห้องสอบ เด็กจำใจทิ้งถังขยะ

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

657 ล้านพังยับ! ทุนร่วมไทย-จีนทิ้งงานศูนย์กากีแพร่ ดื้อๆ ช็อกคืบหน้าแค่ 25%

1 วัน ที่แล้ว
แบม จณิสตา เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

คลิป “เด๋อ ดอกสะเดา” ดีใจน้ำตาอาบแก้ม อดีตพิธีกรตีสิบรุดเยี่ยมข้างเตียง

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ ประเดิมชุดใหญ่บาเยิร์น มิวนิค ในวัย 17 ปี (มีคลิป)

1 วัน ที่แล้ว
ป้าสมนึกกัญญาเงิน ก๋วยเตี๋ยวตาบอดลพบุรี ข่าวภูมิภาค

จบตำนาน “ป้าสมนึก” ก๋วยเตี๋ยวตาบอดลพบุรี ยอดหญิงนักสู้มองไม่เห็นตั้งแต่ 5 ขวบ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์

1 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 13:27 น.
425
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีน้องแพรว สาวเสิร์ฟหางดง

หดหู่คดีสาวเสิร์ฟวัย 21 ดับสลด แม่กรีดร้องลั่นโรงพัก พ่อช็อกลูกเรียบร้อยไม่เคยมีศัตรู

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย

เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
กัน จอมพลัง อัปเดต เขมรเล่นไพ่ ด่าคนไทย

กัน จอมพลัง แฉสาวเขมรหมิ่นเบื้องสูง ส่งลูกเรียนฟรีภาษีคนไทย เนรคุณแผ่นดิน

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569

ไฟลุกท่วม อิสราเอลบอมบ์คลังน้ำมันเตหะราน “ทรัมป์” ชี้อิหร่านกำลังล่มสลาย

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
Back to top button