ห่วงหนัก! หนึ่ง ETC. ล้มหัวกระแทกพื้น หามส่งรพ.ด่วน ขยับตัวลำบาก-มึนหัวรุนแรง
ส่งกำลังใจ หนึ่ง ETC. นักร้องดัง วูบล้มกะทันหันที่เซี่ยงไฮ้ มีภาวะแลคติคสูงเฉียบพลัน มีอาการเจ็บหลัง-มึนหัวรุนแรง แพทย์สั่งพักงานเฝ้าดูอาการ ค่ายขออภัยเลื่อนงาน
ทำแฟนเพลงห่วงหนัก วันนี้ (5 มีนาคม 2569) ค่าย Move Records ของ หนึ่ง อภิวัฒน์ พงษ์วาท หรือ หนึ่ง ETC. นักร้องคนดัง มีอาการป่วยกะทันหัน และได้เข้าพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาทันที พบว่าเกิดภาวะแลคติคสูงเฉียบพลัน (Acute Lactic Acidosis) เป็นเหตุให้เกิดอาการวูบและล้มกระแทกพื้นจากการล้มดังกล่าว ทําให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและหลัง รวมถึงมีอาการมึนเวียนศีรษะอย่างรุนแรง
ทั้งนี้ได้รับการตรวจอย่างละเอียดผ่านการ CT Scan ไม่พบความผิดปกติทางโครงสร้างอวัยวะภายใน แต่ศิลปินยังมีอาการมึนงงและอาการปวดที่ขยับตัวลําบาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมีความเห็นสั่งให้หยุดพักรักษาตัวเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดและฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์ที่สุด
ทางค่าย Move Records และศิลปินวง ETC. รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องขออภัยท่านผู้จัดงาน พาร์ทเนอร์รวมถึงแฟนเพลง ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้อย่างจริงใจ
บริษัทฯ ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลศิลปินให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง และขอขอบพระคุณในความเข้าใจและความปรารถนาดีที่มีให้เสมอมา
ขณะเดียวกัน หนึ่ง ETC. ออกมาเปิดใจผ่านอินสตาแกรม neungetc ระบุว่า “เกิดอุบัติเหตุวูบล้มที่เซี่ยงไฮ้ครับทุกคน เข้าฉุกเฉินที่รพ.ที่นี่ เมื่อคืนก่อน กำลังจะขึ้นเครื่องกลับคืนนี้ ถึงกทม. แล้วจะรีบแอดมิตเพื่อรักษาและเช็คโดยละเอียดเลยครับ หลัก ๆ ตอนนี้คือเจ็บหลังและยังมึนหัว ทำกิจกรรมต่าง ๆ ลำบากเลยครับ ต้องขยับช้า ๆ เลย ขออภัยงานต่าง ๆ ที่ต้องแคนเซิลมาก ๆ ครับ ไว้หายดีแล้วเดี๋ยวหาคิวไปแก้ตัวให้นะครับ
ขอบคุณความห่วงใยทุก ๆ คนนะครับ เดี๋ยวจะคอยอัพเดตอาการครับ ขอบคุณมากครับ”
หลังแฟนคลับทราบข่าวอาการป่วยก็ต่างออกมาอวยพรให้นักร้องหนุ่มหายจากอาการป่วยโดยไว
