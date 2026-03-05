บันเทิง

ห่วงหนัก! หนึ่ง ETC. ล้มหัวกระแทกพื้น หามส่งรพ.ด่วน ขยับตัวลำบาก-มึนหัวรุนแรง

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 16:49 น.
53
หนึ่ง ETC. วูบล้มกระแทกพื้นที่เซี่ยงไฮ้

ส่งกำลังใจ หนึ่ง ETC. นักร้องดัง วูบล้มกะทันหันที่เซี่ยงไฮ้ มีภาวะแลคติคสูงเฉียบพลัน มีอาการเจ็บหลัง-มึนหัวรุนแรง แพทย์สั่งพักงานเฝ้าดูอาการ ค่ายขออภัยเลื่อนงาน

ทำแฟนเพลงห่วงหนัก วันนี้ (5 มีนาคม 2569) ค่าย Move Records ของ หนึ่ง อภิวัฒน์ พงษ์วาท หรือ หนึ่ง ETC. นักร้องคนดัง มีอาการป่วยกะทันหัน และได้เข้าพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาทันที พบว่าเกิดภาวะแลคติคสูงเฉียบพลัน (Acute Lactic Acidosis) เป็นเหตุให้เกิดอาการวูบและล้มกระแทกพื้นจากการล้มดังกล่าว ทําให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและหลัง รวมถึงมีอาการมึนเวียนศีรษะอย่างรุนแรง

ทั้งนี้ได้รับการตรวจอย่างละเอียดผ่านการ CT Scan ไม่พบความผิดปกติทางโครงสร้างอวัยวะภายใน แต่ศิลปินยังมีอาการมึนงงและอาการปวดที่ขยับตัวลําบาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมีความเห็นสั่งให้หยุดพักรักษาตัวเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดและฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์ที่สุด

ทางค่าย Move Records และศิลปินวง ETC. รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องขออภัยท่านผู้จัดงาน พาร์ทเนอร์รวมถึงแฟนเพลง ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้อย่างจริงใจ

บริษัทฯ ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลศิลปินให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง และขอขอบพระคุณในความเข้าใจและความปรารถนาดีที่มีให้เสมอมา

หนึ่ง ETC ล้มกระแทกพื้น
ภาพจาก Instagram : neungetc

ขณะเดียวกัน หนึ่ง ETC. ออกมาเปิดใจผ่านอินสตาแกรม neungetc ระบุว่า “เกิดอุบัติเหตุวูบล้มที่เซี่ยงไฮ้ครับทุกคน เข้าฉุกเฉินที่รพ.ที่นี่ เมื่อคืนก่อน กำลังจะขึ้นเครื่องกลับคืนนี้ ถึงกทม. แล้วจะรีบแอดมิตเพื่อรักษาและเช็คโดยละเอียดเลยครับ หลัก ๆ ตอนนี้คือเจ็บหลังและยังมึนหัว ทำกิจกรรมต่าง ๆ ลำบากเลยครับ ต้องขยับช้า ๆ เลย ขออภัยงานต่าง ๆ ที่ต้องแคนเซิลมาก ๆ ครับ ไว้หายดีแล้วเดี๋ยวหาคิวไปแก้ตัวให้นะครับ

ขอบคุณความห่วงใยทุก ๆ คนนะครับ เดี๋ยวจะคอยอัพเดตอาการครับ ขอบคุณมากครับ”

หลังแฟนคลับทราบข่าวอาการป่วยก็ต่างออกมาอวยพรให้นักร้องหนุ่มหายจากอาการป่วยโดยไว

หนึ่ง ETC.-3
ภาพจาก Instagram : neungetc
หนึ่ง ETC.-4
ภาพจาก Instagram : neungetc

 

View this post on Instagram

 

A post shared by AP1WAT (@neungetc)

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

