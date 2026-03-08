ดับคาโรงพัก! สาววัย 23 ขี่จยย.ล้มกู้ภัยนึกว่าเมา หามส่งตำรวจทิ้งไว้จนสิ้นใจ
อุทาหรณ์สลดใจ! ผ่าน 1 ปีคดีไม่คืบ สาวออฟฟิศย่านสุขุมวิทขี่รถล้มคว่ำกลางสายฝน กู้ภัยมาถึงเห็นไร้แผลภายนอก แถมได้กลิ่นเหล้า ตัดสินใจหามส่งโรงพักแทนโรงพยาบาล ทิ้งให้นอนรอความตายบนพื้นสถานีตำรวจนานกว่า 2 ชั่วโมง จนเกิดอาการชักเกร็งและสิ้นใจในที่สุด ญาติช็อกผลชันสูตรอวัยวะภายในฉีกขาดรุนแรง ร้องเพจ “สายไหมต้องรอด” จี้หาคนรับผิดชอบ
เหตุการณ์ความผิดพลาดที่นำไปสู่ความสูญเสียครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 20 ก.พ. 2568 เมื่อสาววัย 23 ปี กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากที่ทำงานย่านสุขุมวิทท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอนุวัต จัดให้ระบุ เวลา 02.20 น. รถจยย.เกิดอุบัติเหตุลื่นไถลจนรถล้มเนื่องจากถนนมีน้ำขัง ร่างของหญิงสาวและใบหน้ากระแทกพื้นอย่างรุนแรง ! จนบวมช้ำ
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุพบว่า ผู้บาดเจ็บไม่มีบาดแผลฉกรรจ์ภายนอก ประกอบกับได้กลิ่นแอลกอฮอล์จึงสันนิษฐานเอาเองว่า คนเจ็บเพียงแค่ “เมาแล้วขับรถล้ม” จึงตัดสินใจนำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่โรงพักแทนการไปโรงพยาบาล
จากนั้นหลักฐานจากกล้องวงจริปด จะสังเกตเห็นเวลา 03.02 น. เผยให้เห็นร่างของหญิงสาวถูกนำมาวางนอนทิ้งไว้บนพื้นโรงพัก โดยไม่มีใครสังเกตเห็นอาการบาดเจ็บสาหัสที่ซ่อนอยู่ภายใน
เวลา 04.58 น. หลังนอนทนทุกข์ทรมานอยู่นานเกือบ 2 ชั่วโมง เธอเริ่มมีอาการชักเกร็งอย่างรุนแรง ตำรวจจึงรีบประสานกู้ภัยให้กลับมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่ทุกอย่างสายเกินไป เธอเสียชีวิตลงคาโรงพักในเวลาต่อมา
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมองว่านี่คือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคัดกรองผู้ป่วยของหน่วยกู้ภัยว่า “กลิ่นเหล้า” เพียงอย่างเดียวเพียงพอแล้วหรือที่จะตัดสินว่า คน ๆ หนึ่งไม่ต้องไปโรงพยาบาล? รวมถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปล่อยให้ผู้บาดเจ็บนอนอยู่ที่พื้นนานนับชั่วโมงโดยไม่มีการตรวจสอบอาการ
ล่าสุดเพจ “สายไหมต้องรอด” ได้รับเรื่องร้องเรียนและเตรียมประสานงานเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิต เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคืนเกิดเหตุ.
