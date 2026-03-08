ข่าว

ดับคาโรงพัก! สาววัย 23 ขี่จยย.ล้มกู้ภัยนึกว่าเมา หามส่งตำรวจทิ้งไว้จนสิ้นใจ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 18:04 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 18:50 น.
59
แฟ้มภาพ

อุทาหรณ์สลดใจ! ผ่าน 1 ปีคดีไม่คืบ สาวออฟฟิศย่านสุขุมวิทขี่รถล้มคว่ำกลางสายฝน กู้ภัยมาถึงเห็นไร้แผลภายนอก แถมได้กลิ่นเหล้า ตัดสินใจหามส่งโรงพักแทนโรงพยาบาล ทิ้งให้นอนรอความตายบนพื้นสถานีตำรวจนานกว่า 2 ชั่วโมง จนเกิดอาการชักเกร็งและสิ้นใจในที่สุด ญาติช็อกผลชันสูตรอวัยวะภายในฉีกขาดรุนแรง ร้องเพจ “สายไหมต้องรอด” จี้หาคนรับผิดชอบ

เหตุการณ์ความผิดพลาดที่นำไปสู่ความสูญเสียครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 20 ก.พ. 2568 เมื่อสาววัย 23 ปี กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากที่ทำงานย่านสุขุมวิทท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอนุวัต จัดให้ระบุ เวลา 02.20 น. รถจยย.เกิดอุบัติเหตุลื่นไถลจนรถล้มเนื่องจากถนนมีน้ำขัง ร่างของหญิงสาวและใบหน้ากระแทกพื้นอย่างรุนแรง ! จนบวมช้ำ

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุพบว่า ผู้บาดเจ็บไม่มีบาดแผลฉกรรจ์ภายนอก ประกอบกับได้กลิ่นแอลกอฮอล์จึงสันนิษฐานเอาเองว่า คนเจ็บเพียงแค่ “เมาแล้วขับรถล้ม” จึงตัดสินใจนำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่โรงพักแทนการไปโรงพยาบาล

จากนั้นหลักฐานจากกล้องวงจริปด จะสังเกตเห็นเวลา 03.02 น. เผยให้เห็นร่างของหญิงสาวถูกนำมาวางนอนทิ้งไว้บนพื้นโรงพัก โดยไม่มีใครสังเกตเห็นอาการบาดเจ็บสาหัสที่ซ่อนอยู่ภายใน

ความไม่พอใจต่อการละเลยนาน 2 ชั่วโมง ครอบครัวเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวที่เสียชีวิตหลังถูกส่งตัวโดยตำรวจ
ภาพ @Faceook
สาวรถล้มเสียชีวิตคาโรงพัก
ภาพ @Faceook

เวลา 04.58 น. หลังนอนทนทุกข์ทรมานอยู่นานเกือบ 2 ชั่วโมง เธอเริ่มมีอาการชักเกร็งอย่างรุนแรง ตำรวจจึงรีบประสานกู้ภัยให้กลับมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่ทุกอย่างสายเกินไป เธอเสียชีวิตลงคาโรงพักในเวลาต่อมา

ไม่ได้เมา แต่กำลังจะตาย&quot; อวัยวะภายในล้มเหลวคร่าชีวิตหญิงที่ถูกทิ้งไว้บนพื้นสถานีตำรวจ
ภาพ @Faceook

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมองว่านี่คือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคัดกรองผู้ป่วยของหน่วยกู้ภัยว่า “กลิ่นเหล้า” เพียงอย่างเดียวเพียงพอแล้วหรือที่จะตัดสินว่า คน ๆ หนึ่งไม่ต้องไปโรงพยาบาล? รวมถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปล่อยให้ผู้บาดเจ็บนอนอยู่ที่พื้นนานนับชั่วโมงโดยไม่มีการตรวจสอบอาการ

ล่าสุดเพจ “สายไหมต้องรอด” ได้รับเรื่องร้องเรียนและเตรียมประสานงานเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิต เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคืนเกิดเหตุ.

สาววัยทำงานเสียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัว หลังการวินิจฉัยอุบัติเหตุผิดพลาด
ภาพ @Faceook
ภาพ @Faceook
เจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดนอกเครื่องแบบบนโรงพักที่เกิดเหตุ ยืนดูหญิงสาวที่รถล้มนอนไม่ได้สติ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 18:04 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 18:50 น.
59
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

