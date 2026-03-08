ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล ทิ้งระเบิดถล่มสนามบินอิหร่าน ไฟลุกท่วมท้องฟ้าแดงเพลิง ยอดตายพุ่งไม่หยุด

57
อิสราเอลปูพรมถล่มสนามบินอิหร่าน

อิสราเอล ทิ้งระเบิดถล่มอิหร่าน สนามบินเตหะรานเสียหายหนัก ไฟลุกท่วมฟ้ากลายเป็นสีเพลิง ล่าสุดสังเวยชีวิตพลเรือนทะลุพันราย เปิดฉากสวนกลับเดือดถล่มฐานทัพสหรัฐฯ-ยูเออี สงครามลามทั่วน่านน้ำสากล

สำนักข่าว BBC รายงานสถานการณ์วันที่ 8 ของสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ล่าสุดเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่กลางกรุงเตหะราน พยานผู้เห็นเหตุการณ์รายงานภาพเครื่องบินไฟลุกท่วมรันเวย์ที่สนามบินนานาชาติเมห์ราบัด (Mehrabad Airport) ถือเป็นการโจมตีระลอกใหม่ที่สร้างความเสียหายอย่างหนัก

กองทัพอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถทำลายเครื่องบินเป้าหมายได้ถึง 16 ลำ เป็นเครื่องบินที่บรรทุกอาวุธและเงินสด เพื่อนำไปสนับสนุนกลุ่มตัวแทนของอิหร่านในภูมิภาค

สำนักข่าว BBC Verify วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและหลักฐานต่าง ๆ พบร่องรอยการโจมตีมากกว่า 80 จุดทั่วประเทศ โดย 40 จุดเกิดขึ้นในเมืองหลวงอย่างเตหะราน

สงครามครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา มีเป้าหมายที่โครงสร้างทางทหารและผู้นำระดับสูง ซึ่ง อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ถูกสังหารเสียชีวิตตั้งแต่การโจมตีระลอกแรก

ทางการอิหร่านรายงานว่า ในเมืองมินาบ (Minab) ทางตอนใต้ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 168 ราย รวมถึงเด็กนักเรียน จากเหตุโจมตีโรงเรียนหญิงล้วนที่ตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ที่ถูกถล่มจนราบคาบ

ขณะที่เรือรบอิหร่านอย่างน้อย 11 ลำถูกทำลายหรือเสียหายจากการโจมตีฐานทัพเรือที่โคนาลัคและบันดาร์อับบาส

ภาพจาก : AP

แม้จะถูกถล่มอย่างหนัก แต่อิหร่านยังคงเดินหน้าตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนอย่างต่อเนื่อง ใน อิสราเอล มีเสียงไซเรนเตือนภัยดังทั่วเยรูซาเลมและเทลอาวีฟตลอดทั้งคืน โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศจะสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนส่วนใหญ่ไว้ได้

ฝั่ง ยูเออี (UAE) เกิดระเบิดภายในรั้วสนามบินนานาชาติดูไบจากการโจมตีด้วยโดรน โดยยูเออีเผยว่าสามารถสกัดขีปนาวุธได้ 15 ลูก และโดรนอีก 119 ลำในวันเสาร์ที่ผ่านมา

ส่วน ประเทศคูเวต นั้นกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยืนยันว่ามีทหารอเมริกันเสียชีวิต 6 นาย หลังโดรนหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยเข้าโจมตีศูนย์บัญชาการที่ท่าเรือชูไอ (Port Shuaiba) นอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุ Friendly Fire หรือยิงพวกเดียวกันเอง ทำให้เครื่องบินขับไล่สหรัฐฯ 3 ลำถูกยิงตก แต่นักบินดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย

ส่วน เลบานอน กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพอิสราเอล เพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีชานเมืองเบรุตและเมืองนาบีชิต จนประชาชนนับหมื่นต้องอพยพ

อย่างไรก็ดี สงครามครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนแผ่นดินตะวันออกกลางอีกต่อไป แต่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ ด้วย โดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ยืนยันว่าเรือดำน้ำของสหรัฐฯ ได้ยิงตอร์ปิโดจมเรือรบไอริส ดีนา (Iris Dena) ของอิหร่านนอกชายฝั่งศรีลังกาส่งผลให้ทหารเรือเสียชีวิต 87 นาย อีกทั้งฐานทัพอากาศอังกฤษ (RAF) ที่อะโครติริ ถูกโดรนอิหร่านโจมตี ทำให้อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน ต้องส่งเรือรบเข้าตรึงกำลังในพื้นที่

สำนักข่าว HRANA รายงานว่าพลเรือนในอิหร่านผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,172 ราย ส่วนทหารสหรัฐฯ เสียชีวิตแล้ว 6 นาย ตั้งแต่เริ่มการปะทะ

ทั้งนี้ สถานการณ์ยังคงตึงเครียดและไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่าย ๆ ทั่วโลกต่างจับตามองว่าความขัดแย้งครั้งนี้จะลุกลามบานปลายไปถึงจุดใด

ข้อมูลจาก : bbc

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

