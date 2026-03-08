แฉ “ลูกชายคาเมเนอี” ซุกคอนโดหรูลอนดอน 2200 ล้าน เล็งตรงสถานทูตอิสราเอล
ผลการสอบสวนพบ โมจตาบา คาเมเนอี ถือครองอสังหาฯ กลางกรุงลอนดอนผ่านนอมินี หวั่นถูกใช้เป็นฐานสอดแนมเจ้าหน้าที่อิสราเอล
สำนักข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) เปิดเผยผลการสอบสวนที่ใช้เวลานานกว่าหนึ่งปี พบว่า โมจตาบา คาเมเนอี ลูกชายของอาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรู 2 แห่งในย่านเคนซิงตัน ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,200 ล้านบาท)
สิ่งที่สร้างความกังวลให้กับหน่วยงานความมั่นคงคือตำแหน่งที่ตั้งของอพาร์ตเมนต์ดังกล่าว ซึ่งอยู่บนชั้น 6 และ 7 ของอาคารที่สามารถมองเห็น สถานทูตอิสราเอล ได้อย่างชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าสถานที่แห่งนี้อาจถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการเพื่อสอดแนมความเคลื่อนไหวทางทูตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลในอังกฤษ
รายงานระบุว่า โมจตาบา วัย 56 ปี เริ่มถือครองอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ตั้งแต่ปี 2014 โดยใช้ชื่อบุคคลใกล้ชิดและบริษัทบังหน้าในเกาะไอล์ออฟแมนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ นอกจากคอนโดหรูในเคนซิงตันแล้ว เขายังถูกแฉว่ามีคฤหาสน์อีก 11 หลังบนถนนบิชอปส์ อะเวนิว หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ถนนพันล้าน” ในย่านแฮมป์สเตด
แหล่งที่มาของเงินทุนมหาศาลนี้ถูกระบุว่า มาจากการบริหารโครงการค้าน้ำมันที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรสากลของอิหร่าน นำมาฟอกเงินผ่านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่มีมูลค่ารวมหลายร้อยล้านปอนด์
การเปิดเผยข้อมูลนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและอิสราเอลกำลังคุกรุ่น โดยเมื่อเช้ามืดวันศุกร์ที่ผ่านมา (6 มี.ค.) ตำรวจอังกฤษเพิ่งจับกุมชาย 4 รายในลอนดอนเหนือ ในข้อหาสายลับให้หน่วยสืบราชการลับของอิหร่าน
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าทำการสอดแนมสถานที่สำคัญของชาวยิว รวมถึงธรรมศาลาและบุคคลระดับนำ ซึ่งการพบว่าลูกชายผู้นำอิหร่านมีที่พักจันหน้ากับสถานทูตอิสราเอล ยิ่งตอกย้ำความกังวลเรื่องความปลอดภัยในย่านทูตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ที่มา : standard.co.uk
