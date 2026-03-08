ข่าวดาราบันเทิง

โค้ชส้ม คู่กรณี ไฮโซน้ำหวาน เผยสาเหตุจับหน้าอก ท้าเปิดคลิปพิสูจน์ ยินดีออกโหนกระแส

sukanlaya s.เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 16:09 น.
โค้ชส้ม สวมชุดเจ้าปัญหา แจงสาเหตุจับหน้าอก เพราะดึงสติไม่ให้ตื่นเต้น ยันความบริสุทธิ์ ยอมรับผิด รับประมาทไม่ไปสงบอารมณ์ข้างนอก ท้า ‘ไฮโซน้ำหวาน’ เปิดคลิปพิสูจน์ ยินดีออกโหนกระแสปัญหาให้จบ

หลังจากตกเป็นประเด็นดราม่าหลายวัน ล่าสุด โค้ชส้ม นักไลฟ์มืออาชีพ ถูก ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยาสาวของ นาวิน ต้าร์ กล่าวหาว่าแต่งกายวาบหวิว จับหน้าอกตลอดเวลา รวมทั้งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใช้คำพูดกับฝ่ายชายว่า “เป็นผัวทุกคน” จนฝ่ายหญิงไม่พอใจหนัก ฝั่งโค้ชส้มขอออกมายืนยันความบริสุทธิ์ โดยสวมชุดในวันที่เกิดเหตุออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

“ไม่ได้อยู่ใกล้ ไม่ได้กรี๊ด ไม่ได้ขอถ่ายรูปอะไรเลย สอนเสร็จแล้วก็กลับ เรื่องไม่ได้เกิดหลังจากสอน เกิดอยู่ในโต๊ะนั่นแหละ เราก็มีอาการจับหน้าอก ไม่ได้ใจสั่น แต่เพราะตื่นเต้น เราจับหน้าอกเหมือนบอกกับตัวเอง เป็นการดึงสติตัวเองไม่ให้ตัวเองตื่นเต้น

ผิดตรงที่ส้มไม่ได้ลุกไปจัดการข้างนอก จริง ๆ ถ้ามีอาการตื่นเต้น เราต้องขออนุญาตในที่ประชุมเพื่อไปจัดการตัวเอง ไปหายใจและเข้าหายใจออก ดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาใหม่ ส้มผิดตรงนี้ เรามานั่งคิดไตร่ตรองแล้ว ส้มควรจะไปจัดการตัวเองก่อน”

จากนั้นยกตัวอย่างกรณีก่อนที่เธอจะมานั่งไลฟ์สดชี้แจงก็มีอาการตื่นเต้น เธอเข้าไปจัดการตัวเองในห้องน้ำ โดยการให้กำลังใจตัวเองแล้วมานั่งตรงนี้ เพื่อไม่ให้เราตื่นเต้น วันนั้นประมาทไป

ต่อมามีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามว่าอนุญาตให้อีกฝ่ายเปิดคลิปหลักฐานไหม ซึ่ง โค้ชส้ม ตอบกลับว่า “อยากเปิดก็เปิดเลย เพราะมันไม่มีอะไร” พร้อมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้ฟังว่าทางรายการโหนกระแสติดต่อไปเพื่อเคลียร์ประเด็นที่เกิดขึ้น ตนเองก็ยินดีที่จะไป

โค้ชส้มชี้แจงอาการตื่นเต้นโค้ชส้ม

