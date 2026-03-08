ข่าว

นักธุรกิจหนุ่มช็อก! เสี่ยงเป็นเจ้าชายนิทรา-ไตวาย หลังทำจมูกคลินิกดัง 4.8 แสน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 16:52 น.
62
นักธุรกิจทำจมูกคลีนิกดัง
แฟ้มภาพ

นักธุรกิจหนุ่มวัย 37 ปี ร่างกายแข็งแรงไร้โรคประจำตัว ตัดสินใจทุ่มเงินเกือบครึ่งล้านอัปดั้ง-เสริมคางกับคลินิกชื่อดังย่านหรูที่มีดาราเป็นพรีเซนเตอร์ แต่หลังดมยาสลบกลับไม่ฟื้น ชีพจรพุ่ง-ไตวายเฉียบพลัน กลายเป็นเจ้าชายนิทรานานกว่าสัปดาห์ ขณะที่คลินิกคู่กรณีปัดส่ายหน้าอ้าง “รอที่ประชุมสรุป” ปล่อยครอบครัวแบกค่ารักษาพยาบาลอ่วมกว่า 2 ล้านบาท จนต้องร้องขอความเป็นธรรม

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2569 นักธุรกิจหนุ่มวัย 37 ปี เสาหลักของครอบครัวผู้รักการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ ได้เข้าใช้บริการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกและคาง ณ คลินิกเสริมความงามชื่อดังแห่งหนึ่ง โดยมีการชำระค่าหัตถการไปกว่า 480,000 บาท ด้วยความเชื่อมั่นในชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่มีดาราระดับประเทศเป็นพรีเซนเตอร์

อย่างไรก็ตาม ช่วงกลางดึกหลังการผ่าตัดสิ้นสุดลง แพทย์กลับแจ้งข่าวร้ายว่า ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว มีภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายสูงเกินมาตรฐาน ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ จนต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน

นายจิรภัทร น้องชายผู้เสียหาย เปิดเผยอาการล่าสุดของพี่ชายที่น่าสะเทือนใจว่า ขณะนี้พี่ยังคงไม่รู้สึกตัว รูม่านตาไม่ขยาย และมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง มีภาวะไตวายเฉียบพลันต้องทำการฟอกไตตลอดเวลา กล้ามเนื้อหัวใจฉีกเพราะผลกระทบจากการทำงานหนักของระบบหมุนเวียนโลหิต อีกทั้งต้องเจาะคอเพื่อใส่เครื่องช่วยหายใจพยุงชีพ

ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลรพ.เอกชนพุ่งสูงทะลุ 2,000,000 บาท ทำให้ครอบครัวที่สูญเสียเสาหลักในการบริหารธุรกิจต้องตกอยู่ในสภาวะลำบากจนเตรียมวางแผนย้ายสิทธิไปใช้บัตรทองเพื่อประคองค่าใช้จ่ายที่บานปลาย

สิ่งที่สร้างความช้ำใจให้กับครอบครัวมากที่สุด คือท่าทีของคลินิกต้นเรื่องที่ยังคง “เพิกเฉย” ทุกครั้งที่พยายามสอบถามถึงการเยียวยาหรือความรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล มักจะได้รับคำตอบเดิมๆ คือ “ขอรอสรุปผลการประชุมจากคณะผู้บริหารก่อน” ทั้งที่ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการรับบริการของทางคลินิกโดยตรง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้เสียหายรับการศัลยกรรมแบบ “ดมยาสลบ”

สายไหมต้องรอด เคสนักธุรกิจเสริมจมูก
แฟ้มภาพ

คนเป็นน้องยืนยันว่า ตอนนี้ขอแค่ทำให้พี่ชายของตนกลับมาเป็นปกติให้ได้ก่อน เพราะเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องดูแลทั้งครอบครัว ธุรกิจ และลูกน้อง ส่วนสาเหตุจะมาจากคลินิกจริงหรือไม่ ค่อยมาพิสูจน์ภายหลังกันก็ได้ ขอแค่ให้ทางคลินิกแสดงสปิริตมาช่วยรับผิดชอบก็เป็นพอ แต่ถ้าทางคลินิกยังเพิกเฉยไม่มาช่วยเหลือ ก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องของการใช้ข้อกฎหมาย

ขณะที่ “สายไหมต้องรอด” เตรียมประสานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด หากพบความบกพร่องทางวิชาชีพ ครอบครัวยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพราะสิ่งที่เสียไปไม่ใช่เพียงเงินหลักล้าน แต่คือชีวิตและอนาคตของคนที่เป็น “ลมหายใจ” ของคนทั้งบ้าน.

สายไหมต้องรอด ช่วยเคสนักธุรกิจโคม่าหลังทำจมูกเสริมคางคลีนิกดัง
ภาพ @Facebook

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

