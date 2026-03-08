ชีอะห์ไทย 200 ชีวิตอาลัย “คาเมเนอี” หน้าสถานทูตอิหร่าน ท่ามกลางไฟสงครามอย่างสงบ
วิกฤตศรัทธาท่ามกลางสมรภูมิ! ชาวมุสลิมชีอะห์ในไทยกว่า 200 ชีวิต รวมตัวหน้าสถานทูตอิหร่านวางดอกไม้ไว้อาลัยผู้นำสูงสุด “คาเมเนอี” หลังการลอบสังหารช็อกโลกกลางกรุงเตหะราน เผยภาพความซึ้งศิษย์-อาจารย์ทางจิตวิญญาณย้ำจุดยืน “สันติวิธี” ในวันที่ตะวันออกกลางลุกเป็นไฟ พร้อมมอบจดหมายแสดงพลังถึงมือเอกอัครราชทูต
ในวันที่น่านฟ้าตะวันออกกลางเต็มไปด้วยขีปนาวุธจากปฏิบัติการ “True Promise 4” บรรยากาศหน้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย บนถนนสุขุมวิท กลับเต็มไปด้วยความเงียบสงัดที่เปี่ยมด้วยพลัง ชาวมุสลิมนิกายชีอะห์กว่า 200 คน เดินทางมารวมตัวกันเพื่อวางดอกไม้แดง-ขาว แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของอยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดที่เปรียบเสมือนดวงใจของชาวชีอะห์ทั่วโลก
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย (IR Iran Embassy in Bangkok) เปิดเผยเนื้อหาผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “IR Iran Embassy in Bangkok Thailand” โดยระบุว่า “การรวมตัวของชาวไทยหน้าสถานทูต เพื่อแสดงการสนับสนุนสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านต่อผู้รุกรานในสงคราม และเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับ”
อ้างอิงรายงานของไทยพีบีเอส นายอาลี ชาฮุไซนี ตัวแทนกลุ่มฯ ระบุว่าในประเทศไทยมีชาวชีอะห์อยู่ราว 40,000–45,000 คน ซึ่งการรวมตัวครั้งนี้คือเสียงสะท้อนว่าหัวใจของพวกเขาอยู่ที่นี่
สำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า ผู้ร่วมชุมนุมได้ร่วมกันร้องเพลงไว้อาลัยและกล่าวบทสดุดี บางส่วนร่ำไห้ด้วยความเสียใจ พร้อมมีการตะโกนคำขวัญประณามอิสราเอลและสหรัฐฯ รวมถึงเรียกร้องให้ปลดปล่อยปาเลสไตน์
ขณะที่ก่อนจบกิจกรรม ได้มีตัวแทนกลุ่มนำดอกไม้เข้าไปวางไว้อาลัยด้านในสถานทูตพร้อมกับมอบหนังสือประกาศจุดยืนต่อ นายสยัด นัสเซอร์รุดดีน ไฮดารี (H.E. Mr. Nassereddin Heidari) เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย โดยระบุว่าหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะมีการหารือระหว่างแกนนำมัสยิดต่างๆ เพื่อกำหนดเคลื่อนไหวในอนาคตผ่านทางโซเชียลมีเดียต่อไป
ทั้งนี้มีกำลังตำรวจ 30 นาย จาก สน.ทองหล่อ, สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ หรือตำรวจ 191 และตำรวจสันติบาล ดูแลความปลอดภัยตลอดการรวมตัว และปิดการจราจรบริเวณหน้าสถานทูตอิหร่านเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10.00–11.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้มาร่วมกิจกรรม
อัปเดตสงครามอิหร่านวันที่ 8 (28 ก.พ. – 8 มี.ค. 2569) อิสราเอลถล่มเตหะรานหนักยอดเสียชีวิตพุ่ง 1,332 ราย อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์อัลจาซีร่า มีเด็กเสียชีวิตเกือบ 200 ราย จากการโจมตีที่ไปถูกสถานศึกษาและพื้นที่ชุมชน
สถิติความสูญเสียสะสม (8 มี.ค. 2026)
- อิหร่าน ผู้เสียชีวิต 1,332 คน พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก รวมถึงเด็ก
- เลบานอน เสียชีวิต 217 ราย ผลจากการโจมตีกลุ่มเฮซบอลลาห์
- อิสราเอล เสียชีวิต 11 ศพ จากการถูกขีปนาวุธและโดรนตอบโต้
- กองทัพสหรัฐฯ รายงานตัวเลขที่ 6 ราย โดยเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาค
