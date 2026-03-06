นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด

นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! ไม่มีมารยาท เล่าถูก โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัดตลอดการพรีเซนต์งาน ชี้แฟนคลับไม่พูดกันแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด
ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตเสียแล้วสำหรับกรณีของ นักไลฟ์มืออาชีพ “โค้ชส้ม” ที่ถูกทาง ไฮโซน้ำหวาน ออกมาไลฟ์เล่าพฤติกรรมความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้้นในวันที่ติดต่อให้เข้ามาสอนงานด้านการไลฟ์ขายของว่า แต่งตัวและพูดจาในลักษณะที่ยั่วยวน-แทะโลม นาวิน ต้าร์ จนเกิดเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องหลายวันติดกัน
ล่าสุด นาวิน ต้าร์ ก็ได้ขึ้นไลฟ์ขายของอีกครั้ง เลยได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวเหตุการณ์เบื้องต้นให้คนที่ติดตามข่าวได้รับทราบว่า “คิดได้อยู่แล้วเรื่องนี้ แต่วันนั้นที่ไม่ได้พูดตำหนิหรือลุกมายืนคอลเอาต์ พี่ต้าร์ก็รู้สึกเหมือนถูกละเมิด คนเราต้องมีมารยาท คนบางคนใช้มารยาทในสังคมเพื่อจะพูดอะไรไม่เข้าท่า ถ้าเขาอยู่กับคนมีมารยาท คนพวกนี้ก็จะสามารถพูดอะไรก็ได้
วันนั้นในห้องประชุมทุกคนมีมารยาท ไม่มีใครจะออกมาพูดอะไรให้ใครตกใจ เราก็อยู่กันแบบมืออาชีพ เราทำงาน มาพูดเรื่องอะไรแบบนี้มันใช่ไหม ในขณะพรีเซ็นต์งานอยู่ก็พูดวนๆๆอยู่นั่น ทำให้หลายคนอึดอัด พี่ต้าร์ก็อึดอัดด้วย ก็พยายามมองข้ามช่างมัน พอจบงานที่เขาพรีเซ็นต์เราก็คิดว่าคนนี้เราไม่เอาดีกว่า
คนบางคนขุดหลุมตัวเอง มันเป็นการละเมิดกัน เดี๋ยวคุยกับทนายก่อนแล้วค่อยเล่าให้ฟัง พี่ต้าร์ก็รู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อ ผู้เสียหาย คนบางคนไม่รู้จักกาลเทศะ เมื่อมีมาตรากฎหมายใหม่เราก็จะใช้ กฎหมายคุ้มครองด้านนี้ก็ใช้เลย
ยืนยันเสียงแข็งเลยว่า สิ่งที่เขาทำไม่เข้าท่าแล้วยังผิดด้วย นอกจากไม่มีมารยาทแล้วยังผิดกฎหมาย พี่ต้าร์ไม่ได้เกลียดแฟนคลับ เรารู้ขอบเขตว่าควรจะพูดอะไรไม่พูดอะไร อันนี้ชัดเจนว่าเกินขอบเขต กฎหมายจะช่วยเราได้
มันยุคไหนแล้ว ศิลปิน ดารา โดนแบบนี้มาตลอด มันไม่ใช่เรื่องปกติ คนเราคลั่งไคล้ใคร เราแสดงออกได้แต่ไม่ใช่แบบนี้ เพราะมันทำให้พี่และคนรอบตัวพี่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ แสดงออกกับคนที่มีลูกมีเมียอยู่แล้ว ตัวเขาเองก็มีสามีแล้ว เราไม่อยากทำร้ายครอบครัวใครแต่ความจริงก็คือความจริง เรารู้สึกว่าโดนละเมิด ให้เป็นเคสตัวอย่าง”
ขณะที่ทางคู่กรณี “โค้ชส้ม” ได้เปิดใจครั้งแรกผ่าน ห้องข่าวบันเทิง เวิร์คพอยท์23 ยอมรับว่า “เป็นสาวนักไลฟ์ที่ถูกพูดถึงจริง แต่ยืนยันไม่มีเจตนาคิดเรื่องชู้สาวเลย แต่ที่พูดประโยคที่ว่า “พี่ต้าร์เป็นผัวของคนทั้งประเทศ” อารมณเหมือนว่าเป็นดาราผู้ชายคนหนึ่งที่ดังมาก ๆ คืออยากสื่อในฐานะที่เป็นแฟนคลับมาตั้งแต่อดีต พอได้มาร่วมงานกันก็ตื่นเต้นเลยพูดคำนี้ออกไป พร้อมท้าให้เปิดกล้องวงจรปิดในห้องประชุมวันนั้นดูได้เลย ส่วนเรื่องชุดที่ใส่ไปวันนั้นก็เป็นชุดที่เราใส่ทำงานของแบรนด์หนึ่งเป็น แขนยาว แต่ช่วงคอจะเว้าลึก และส่วนตัวมีหน้าอกทำให้มันดูเปิดเผยมากกว่าคนอื่น ๆ
หลังจากเกิดเรื่องก็ติดต่อไปเคลียร์ พี่ต้าร์ก็มีตำหนิมา ต่อมาคุณน้ำหวานก็โทรมาและหนูก็ขอโทษและยอมรับจริงๆว่าพูดคำนั้นไป คุณน้ำหวานเขาอยากให้ไปขอโทษที่บ้าน ไม่งั้นเขาจะฟ้อง แต่เราเห็นว่าคุณน้ำหวานกำลังอารมณ์ร้อนอยู่ เลยขอไม่ไปดีกว่า รู้สึกผิดจริงๆ ที่พูดไป ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดเหตุการณ์นี้จริงๆ ขอโทษทางโทรศัพท์ไปแล้วหลายครั้ง”
