ข่าวดาราบันเทิง

นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:10 น.
88
นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด

นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! ไม่มีมารยาท เล่าถูก โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัดตลอดการพรีเซนต์งาน ชี้แฟนคลับไม่พูดกันแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด

ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตเสียแล้วสำหรับกรณีของ นักไลฟ์มืออาชีพ “โค้ชส้ม” ที่ถูกทาง ไฮโซน้ำหวาน ออกมาไลฟ์เล่าพฤติกรรมความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้้นในวันที่ติดต่อให้เข้ามาสอนงานด้านการไลฟ์ขายของว่า แต่งตัวและพูดจาในลักษณะที่ยั่วยวน-แทะโลม นาวิน ต้าร์ จนเกิดเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องหลายวันติดกัน

ล่าสุด นาวิน ต้าร์ ก็ได้ขึ้นไลฟ์ขายของอีกครั้ง เลยได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวเหตุการณ์เบื้องต้นให้คนที่ติดตามข่าวได้รับทราบว่า “คิดได้อยู่แล้วเรื่องนี้ แต่วันนั้นที่ไม่ได้พูดตำหนิหรือลุกมายืนคอลเอาต์ พี่ต้าร์ก็รู้สึกเหมือนถูกละเมิด คนเราต้องมีมารยาท คนบางคนใช้มารยาทในสังคมเพื่อจะพูดอะไรไม่เข้าท่า ถ้าเขาอยู่กับคนมีมารยาท คนพวกนี้ก็จะสามารถพูดอะไรก็ได้

วันนั้นในห้องประชุมทุกคนมีมารยาท ไม่มีใครจะออกมาพูดอะไรให้ใครตกใจ เราก็อยู่กันแบบมืออาชีพ เราทำงาน มาพูดเรื่องอะไรแบบนี้มันใช่ไหม ในขณะพรีเซ็นต์งานอยู่ก็พูดวนๆๆอยู่นั่น ทำให้หลายคนอึดอัด พี่ต้าร์ก็อึดอัดด้วย ก็พยายามมองข้ามช่างมัน พอจบงานที่เขาพรีเซ็นต์เราก็คิดว่าคนนี้เราไม่เอาดีกว่า

คนบางคนขุดหลุมตัวเอง มันเป็นการละเมิดกัน เดี๋ยวคุยกับทนายก่อนแล้วค่อยเล่าให้ฟัง พี่ต้าร์ก็รู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อ ผู้เสียหาย คนบางคนไม่รู้จักกาลเทศะ เมื่อมีมาตรากฎหมายใหม่เราก็จะใช้ กฎหมายคุ้มครองด้านนี้ก็ใช้เลย

ยืนยันเสียงแข็งเลยว่า สิ่งที่เขาทำไม่เข้าท่าแล้วยังผิดด้วย นอกจากไม่มีมารยาทแล้วยังผิดกฎหมาย พี่ต้าร์ไม่ได้เกลียดแฟนคลับ เรารู้ขอบเขตว่าควรจะพูดอะไรไม่พูดอะไร อันนี้ชัดเจนว่าเกินขอบเขต กฎหมายจะช่วยเราได้

มันยุคไหนแล้ว ศิลปิน ดารา โดนแบบนี้มาตลอด มันไม่ใช่เรื่องปกติ คนเราคลั่งไคล้ใคร เราแสดงออกได้แต่ไม่ใช่แบบนี้ เพราะมันทำให้พี่และคนรอบตัวพี่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ แสดงออกกับคนที่มีลูกมีเมียอยู่แล้ว ตัวเขาเองก็มีสามีแล้ว เราไม่อยากทำร้ายครอบครัวใครแต่ความจริงก็คือความจริง เรารู้สึกว่าโดนละเมิด ให้เป็นเคสตัวอย่าง”

นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด-1

ขณะที่ทางคู่กรณี “โค้ชส้ม” ได้เปิดใจครั้งแรกผ่าน ห้องข่าวบันเทิง เวิร์คพอยท์23 ยอมรับว่า “เป็นสาวนักไลฟ์ที่ถูกพูดถึงจริง แต่ยืนยันไม่มีเจตนาคิดเรื่องชู้สาวเลย แต่ที่พูดประโยคที่ว่า “พี่ต้าร์เป็นผัวของคนทั้งประเทศ” อารมณเหมือนว่าเป็นดาราผู้ชายคนหนึ่งที่ดังมาก ๆ คืออยากสื่อในฐานะที่เป็นแฟนคลับมาตั้งแต่อดีต พอได้มาร่วมงานกันก็ตื่นเต้นเลยพูดคำนี้ออกไป พร้อมท้าให้เปิดกล้องวงจรปิดในห้องประชุมวันนั้นดูได้เลย ส่วนเรื่องชุดที่ใส่ไปวันนั้นก็เป็นชุดที่เราใส่ทำงานของแบรนด์หนึ่งเป็น แขนยาว แต่ช่วงคอจะเว้าลึก และส่วนตัวมีหน้าอกทำให้มันดูเปิดเผยมากกว่าคนอื่น ๆ

หลังจากเกิดเรื่องก็ติดต่อไปเคลียร์ พี่ต้าร์ก็มีตำหนิมา ต่อมาคุณน้ำหวานก็โทรมาและหนูก็ขอโทษและยอมรับจริงๆว่าพูดคำนั้นไป คุณน้ำหวานเขาอยากให้ไปขอโทษที่บ้าน ไม่งั้นเขาจะฟ้อง แต่เราเห็นว่าคุณน้ำหวานกำลังอารมณ์ร้อนอยู่ เลยขอไม่ไปดีกว่า รู้สึกผิดจริงๆ ที่พูดไป ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดเหตุการณ์นี้จริงๆ ขอโทษทางโทรศัพท์ไปแล้วหลายครั้ง”

เปิดใจครั้งแรก! โค้ชส้ม ท้าเปิดกล้องวงจรปิด หลังถูก ไฮโซน้ำหวาน แฉยั่วยวน นาวิน ต้าร์-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : TikTok numwanz

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท สาวนักไลฟ์มืออาชีพ คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก บันเทิง

ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท โค้ชส้ม คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก

53 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดยอดเงินบริจาคพรรคก้าวล้ำ ตั้งเป้า 10 วัน 1 ล้านบาท

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อภิสิทธิ์” เปิดใจไม่คิดว่าจะได้กลับมาสภาอีก ยังไม่ชัดเจนเรื่องร่วมรัฐบาล

22 นาที ที่แล้ว
ม้า อรนภา เคลียร์ดราม่าไม่ติดราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา วัย 72 แข็งแรงมาก หัวใจเต้นเท่าคน 26 ปี ปลงคนไม่ชอบ แม้ถูกกลั่นแกล้ง

28 นาที ที่แล้ว
ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุุด ซ้อมบทละคร &quot;แรงเงา&quot; เสี่ยงอุบัติเหตุ ข่าว

ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุด ซ้อมบทละคร “แรงเงา” เสี่ยงอุบัติเหตุ

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ยืนยัน “ปุ๋ยเคมี” มีเพียงพอ พร้อมรับมือหากสงครามยืดเยื้อ

36 นาที ที่แล้ว
นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด บันเทิง

นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ซีเค” จี้เพจ CSI LA ขอโทษ หลังโชว์ Green Card บอกร้องเพลงก็ได้

51 นาที ที่แล้ว
แฉกลใหม่สแกมเมอร์ลวงสมัครงานส่งปอยเปต ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? ข่าวคนหายระบาดหนัก ลวงสมัครงาน ถูกอุ้ม-ส่งปอยเปต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดปากมืออุ้ม รุทธ์ ผู้จัดการ วินาทีลากขึ้นรถ ก่อนกลายเป็นศพ ยังซื้อข้าวให้กิน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปากมืออุ้ม รุทธ์ ผู้จัดการ วินาทีลากขึ้นรถ ก่อนกลายเป็นศพ ยังซื้อข้าวให้กิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดใจครั้งแรก! โค้ชส้ม ท้าเปิดวงจรปิด หลังถูก ไฮโซน้ำหวาน ไลฟ์แฉยั่วยวน นาวิน ต้าร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” บุกล่า สาวเขมรปากแซ่บ ตั้งวงเล่นไพ่เย้ยกฎหมาย กร่างด่าคนไทยยับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ ข่าว

ประวัติ “ครูบาชัยวัฒน์” เจ้าสำนัก วัดป่าชนะใจ หลังมติสงฆ์เชือด สั่งขับพ้นวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ยอมรับห่วงทุกด้าน ราคาน้ำมัน-ราคาสินค้า อุบไม่ตอบคุยไรกับทูตสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดสงกรานต์ 2569 เศรษฐกิจ

วันหยุดสงกรานต์ 2569 หยุดยาว 5 วัน แนะสูตรลับพักยาว 9 วันรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“บริทนีย์ สเปียร์” โดนจับเมาแล้วขับ เตรียมขึ้นศาลเดือนพฤษภาคมนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซีเค&quot; จัดให้ตามคำขอ หลังเพจดัง ท้าโชว์กรีนการ์ด-สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ ข่าว

“ซีเค” จัดให้ตามคำขอ หลังเพจดัง ท้าโชว์กรีนการ์ด-สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ส่งสัญญาณยกระดับการโจมตีอิหร่าน ขู่ชุดใหญ่ยังไม่มา รอดูเร็วๆนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดาราตัวแม่วัย 76 ฝืนสังขารรับบทสาว 30 คนดูจวกยับ ฉากจูบดูดปากกับพระเอกหนุ่มคราวลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พัทยาอีกแล้ว! คลิปหลุด 2 นทท.ฝรั่ง โชว์กินกล้วยเอาท์ดอร์ ไม่สนคนเดินเล่นริมหาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก คว้ารางวัลนักการเมืองแห่งปี จาก The People ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก รับรางวัลนักการเมืองแห่งปี ลั่นกลางเวที ไม่เคยคิดล้มล้าง-คว่ำแผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม ยัน &quot;ฮีทสโตรก&quot; รักษาฟรี ม.33-39 วูบฉุกเฉินเข้า รพ.ใกล้สุดได้เลย ข่าว

ประกันสังคม ยัน “ฮีทสโตรก” รักษาฟรี ม.33-39 วูบฉุกเฉินเข้า รพ.ใกล้สุดได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอ็มมา วัตสัน เปิดตัวแฟนใหม่ จูบหวานกลางสนามบิน ดีกรี มหาเศรษฐีหนุ่มเม็กซิกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.พลังงาน เผยนับจากวันนี้มีน้ำมันสำรองใช้ 95 วัน มีน้ำมันเข้ามาเติมเรื่อยๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทโปเกมอน ไม่ขำด้วย ย้ำไม่อนุญาตให้ทำเนียบขาวนำตัวอักษรไปใช้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:10 น.
88
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พี่เต้” เปิดยอดเงินบริจาคพรรคก้าวล้ำ ตั้งเป้า 10 วัน 1 ล้านบาท

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569

“อภิสิทธิ์” เปิดใจไม่คิดว่าจะได้กลับมาสภาอีก ยังไม่ชัดเจนเรื่องร่วมรัฐบาล

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุุด ซ้อมบทละคร &quot;แรงเงา&quot; เสี่ยงอุบัติเหตุ

ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุด ซ้อมบทละคร “แรงเงา” เสี่ยงอุบัติเหตุ

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569

รัฐบาล ยืนยัน “ปุ๋ยเคมี” มีเพียงพอ พร้อมรับมือหากสงครามยืดเยื้อ

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button