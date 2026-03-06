เปิดใจครั้งแรก! โค้ชส้ม ท้าเปิดวงจรปิด หลังถูก ไฮโซน้ำหวาน ไลฟ์แฉยั่วยวน นาวิน ต้าร์

เปิดใจครั้งแรก! โค้ชส้ม สาวนักไลฟ์มืออาชีพ ท้าเปิดกล้องวงจรปิด หลังถูก ไฮโซน้ำหวาน ไลฟ์แฉยั่วยวนสามี “นาวิน ต้าร์” ทำบ้านเกือบแตก
จากกรณีที่ ไฮโซน้ำหวาน ออกมาไลฟ์แฉทั้งน้ำตาถึงพฤติกรรม, การแต่งตัว และการพูดจาของสาวนักไลฟ์ชื่อดังคนหนึ่งดูคล้ายกับมายั่วยวนแทะโลมสามี นาวิน ต้าร์ กลางห้องประชุมต่อหน้าพนักงานในบริษัท ทั้ง ๆ ที่ติดต่อจ้างวานให้มาเป็นไลฟ์โค้ชช่วยสอนเรื่องการไลฟ์สดขายสินค้า จนกลายเป็นประเด็นดังที่ทำให้นักสืบโซเชียลตั้งหน้าตั้งตาตามหาว่า นักไลฟ์มืออาชีพ คนนี้คือใคร กระทั่งมีคำใบ้หลุดออกมาว่า “ชื่อผลไม้มีวิตามินซีสูง”
ต่อมามีข่าวลือว่า มีคนแอบเห็น ไฮโซน้ำหวาน กับ นาวิน ต้าร์ ไปที่สำนักงานเขตด้วยสีหน้าไม่สู้ดี ยิ่งทำให้ชาวขาเผือกนั่งไม่ติดเก้าอี้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงขั้นบานปลายใหญ่โตขนาดไหนกันแน่ แม้กระทั่งผู้จัดการส่วนตัวของทั้งสองยังไม่รู้เรื่องการไปสำนักงานเขตด้วยซ้ำ
เกิดอะไรขึ้น? ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้ทะเลาะ นาวิน ต้าร์ กลางไลฟ์ แฉนักไลฟ์มือทอง พูดยั่วยวนสามี
ล่าสุดทีมงาน ห้องข่าวบันเทิง Workpoint ได้ติดต่อไปสัมภาษณ์ “โค้ชส้ม” นักไลฟ์มืออาชีพ ตามข่าวลือและคำใบ้ที่ชาวเน็ตช่วยกันขุดมา โดยทางโค้ชส้ม เปิดใจยอมรับเป็นครั้งแรกว่า “ตนคือนักไลฟ์มืออาชีพที่เข้าไปสอนการขายให้กับทางบริษัทไฮโซน้ำหวานจริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเรื่องชู้สาวแน่นอน ส่วนเรื่องการแต่งตัวที่ดูวาบหวิวนั้นมันเป็นเสื้อของแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ช่วงคอเสื้อจะเว้าลึกมาก และส่วนตัวก็เป็นคนมีหน้าอก ทำให้พอใส่ออกมาแล้วดูไม่เหมาะสมตรงนี้ก็ยอมรับ
แต่เรื่องการยั่วยวนไม่มี มันเป็นการทำงานของตน และรู้สึกผิดมาก ๆ ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องก็มีติดต่อไปเคลียร์ ด้านคุณนาวิน ต้าร์ ก็มีการตำหนิตนมา ตนก็รู้สึกผิดและอยากขอโทษ จึงได้ติดต่อไปหาทาง ไฮโซน้ำหวาน เพื่อขอโทษในเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งคำพูด การแต่งตัว อะไรต่าง ๆ แต่คุณน้ำหวานบอกให้ไปขอโทษที่บ้าน ถ้าไม่มาจะฟ้อง ซึ่งตนเองรู้สึกว่าทำไมต้องไปที่บ้านและด้วยที่คุณน้ำหวานยังอารมณ์รุนแรงอยู่ก็เลยเว้นระยะออกมาก่อน หากอีกฝ่ายเย็นลงก็จะเข้าไปเคลียร์”
