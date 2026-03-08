ข่าวดาราบันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน ร่ำไห้ เปิดคลิปควรญครางไม่ได้ ‘โค้ชส้ม’ โต้มีสามีแล้ว ชอบเด็กไม่ใช่คนแก่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 10:46 น.
73
ไฮโซน้ำหวาน อึดอัดเปิดคลิปโค้ชส้มเสียงไม่ได้

ไฮโซน้ำหวาน อึดอัดเปิดคลิปเสียงไม่ได้ ‘นาวิน ต้าร์’ เดือด รอความจริงปรากฏ ลั่น รอทุบด้วยกระบองทีเดียว ฝั่งโค้ชส้ม ยันบริสุทธิ์ใจแค่ตื่นเต้นเจอซุปตาร์ เผยมีสามีแล้วแถมสเปกชอบเด็กไม่ใช่คนแก่

ดูเหมือนเรื่องราวจะยังไม่จบลงง่าย กรณี ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยาสาวของ นาวิน ต้าร์ กับ โค้ชส้ม นักไลฟ์มืออาชีพ ฝั่งไฮโซสาวเผยว่าอีกฝ่ายทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในห้องประชุม รวมทั้งสวมชุดวาบหวิวและจับหน้าอกตลอดเวลา ทั้งยังมีคำพูดว่า “คุณน้ำหวานเขารู้ไหมคะ พี่เป็นผัวทุกคน” ทำให้ภรรยาสาวไม่พอใจถึงขั้นเดินทางไปที่สำนักงานเขตเพราะต้องการเลิกรา

ล่าสุด ไฮโซน้ำหงาน และ นาวิน ต้าร์ ไลฟ์สดกล่าวถึงประเด็นที่เกิดขึ้น สาวน้ำหวานเผยว่า “น้ำหวานอึดอัด เขาเปิดได้ทุกอย่าง เปิดให้เห็นแต่มุมดี ๆ เพราะมันเป็นภาพเขา น้ำหวานเลยเปิดไม่ได้ไงคะ แม้กระทั่งเสียงควรญครางน้ำหวานยังเปิดไม่ได้เลยค่ะ ลองมาเป็นอย่างน้ำหวานวันนี้จะอึดอัดแค่ไหน”

ขณะที่ นาวิน ต้าร์ กล่าวเสริมว่า “หลังคดีความทุกอย่างดำเนินไป ทุกอย่างจะเปิดออกมาเอง เดี๋ยวเราทุบด้วยไม้กระบองเลย ถ้าเขาจะจิ้มเราเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราทุบด้วยไม้กระบองทีเดียว เอาให้แบน เหมือนเวลาตีแมลงวัน เราไม่ได้แค่ปัด แต่ตีทีเดียวให้บี้เลย ประมาณนั้น”

ก่อนหน้านี้ เพจ อีป้าข้างบ้าน ได้โพสต์คลิปสัมภาษณ์โค้ชส้ม เจ้าตัวเปิดใจว่า “ไม่เอายังไง ขอทำงานต่อไป ถ้าเขาจะฟ้องจะฟ้องมาเลย ฟ้องตามกฎหมายได้เลย จริง ๆ เราจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว ฝั่งโค้ชส้มเข้าใจที่ นาวิน ต้าร์ จะฟ้องเรา เพราะไม่งั้นเรื่องจะไม่จบ ฝั่งโค้ชส้มยืนยันว่าหลังเกิดเรื่องได้มีการขอโทษแล้วจริง ๆ มีคลิปเสียงยืนยัน แต่ทั้งสองอยากให้ไปขอโทษที่บ้าน ซึ่งโค้ชส้มไม่ได้ไปเพราะไม่สะดวก

ส่วนประเด็นที่เธอมีอาการสั่น ๆ และจับหน้าอกตลอดเวลาเพราะตอนนั้นตื่นเต้น นาวิน ต้าร์ เคยเป็นดาราและซุปเปอร์สตาร์มาก่อน เราชื่นชมเขา แต่ ณ วันนั้นไม่ได้มีอาการดี๊ด๊าหรือกรี๊ดกร๊าดอะไรเลย ไม่มีการโดนตัวหรือขอถ่ายรูป รวมทั้งไม่ได้ขอเบอร์และไลน์ใด ๆ พร้อมแจงว่าวันนั้นสามีของเธอก็ไปด้วย สเปกไม่ได้ชอบคนแก่ ชอบเด็กค่ะ สามีไปรับไปส่งด้วยวันนั้น ยังคุยกับคนรักอยู่เลยว่าพี่ต้าร์กับพี่น้ำหวานเขาเหมาะสมกันมากเลย

ส่วนตัวปลื้มดาราอยู่หลายคน ไม่ว่าจะเป็น เคน ภูมิ, ณเดชน์ คูกิมิยะ หรือ อาเล็ก ธีระเดช เมื่อเจอดาราก็จะมีอาการตื่นเต้น”

โค้ชส้ม โต้ ไฮโซน้ำหวาน
ภาพจาก : อีป้าข้างบ้าน
นาวินต้าร์ ไฮโซน้ำหวาน-1
ภาพจาก : IG numwanz
ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย-3
ภาพจาก : FB โค้ชส้ม Shopee Expert

