แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

อีกหนึ่งกระแสความห่วงใยจากคนในวงการบันเทิง อดีตพิธีกรชื่อดัง “แบม” จณิสตา จรูญสมิทธิ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อส่งกำลังใจถึงศิลปินตลกอาวุโส “เด๋อ ดอกสะเดา” ที่กำลังป่วยติดเตียง ท่ามกลางกระแสข่าวครอบครัวที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมขณะนี้
ย้อนวันวานความประทับใจเมื่อครั้งร่วมงาน รายการตีสิบ
แบม จณิสตา ได้ย้อนเล่าถึงความทรงจำเมื่อเกือบ 30 ปีก่อน สมัยที่เธอเริ่มเข้าวงการ ได้รับโอกาสให้ทำหน้าที่พิธีกรรายการตีสิบ ร่วมกับพิธีกรระดับตำนานอย่าง “วีที” วิทวัจน์ สุนทรวิเนตร และ “พี่เด๋อ ดอกสะเดา”
แบมเล่าว่าในฐานะพิธีกรหน้าใหม่ การต้องยืนเคียงข้างผู้ที่มีประสบการณ์สูงทั้งสองท่านเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะความน่ารัก เป็นกันเองของทั้งคู่ แบมยังเผยถึงความประทับใจที่มีต่อ “พี่เด๋อ” ว่า แม้หน้าฉากจะเป็นศิลปินตลกที่คอยสร้างเสียงหัวเราะ แต่หลังฉากกลับเป็นผู้ชายที่มีความสุภาพ อ่อนโยน มีความเป็นสุภาพบุรุษสูงมาก
จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว
“การที่ศิลปินดังจะต้องทำงานร่วมกับศิลปินหน้าใหม่และเด็กอย่างเรา ไม่ได้ทำให้พี่เด๋อมีท่าทีถึงความหงุดหงิดรำคาญกับความไม่คล่องของมือใหม่ หรือทำให้เรารู้สึกเสียความมั่นใจเลยแม้แต่น้อย… ในมุมกลับ พี่เด๋อให้เกียรติเราจนตกใจว่าทำไมถึงได้เป็นคนที่ถ่อมตนขนาดนี้!”
แบมยังเล่าเสริมว่า หลายครั้งที่พี่เด๋อต้องเล่นมุกแซวในรายการ จะคอยระมัดระวังไม่ให้เธอกังวลหรืออึดอัด มักจะเข้ามาขอโทษขอโพยเสมอเมื่อสั่งคัต สิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกเกร็งหายไป ทำให้เธอไม่แปลกใจเลยที่ใครๆ ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พี่เด๋อเป็นผู้ชายที่สุภาพ อ่อนโยน และนิสัยดีมากที่สุดคนหนึ่ง แบมยังทิ้งท้ายในส่วนนี้ด้วยว่า ฉายา “แบ่ม แบ๊ม” ที่คนยังเรียกเธอมาจนถึงทุกวันนี้ ก็มาจากพี่เด๋อนั่นเอง
วอนสังคมหยุดตัดสิน โฟกัสที่การส่งกำลังใจให้ผู้ป่วย
นอกจากความทรงจำดีๆ แล้ว แบม จณิสตา ยังได้พูดถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยและเรื่องราวครอบครัวของพี่เด๋อที่กำลังถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
แบมแสดงความคิดเห็นว่า เรื่องจริงของชีวิตคู่และครอบครัวเป็นสิ่งที่คนนอกไม่สามารถหยั่งรู้ได้ทั้งหมด การที่สังคมพยายามวิเคราะห์และตัดสินว่าใครถูกใครผิดประหนึ่งกำลังดูละคร ถือเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจ โดยเฉพาะเมื่อตัวละครหลัก คือบุคคลสาธารณะที่กำลังป่วยติดเตียง แทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถออกมาชี้แจงหรือตอบโต้ใดๆ ได้สะดวกนัก
แบมในฐานะผู้ที่เคยมีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดมาหลายปี เข้าใจดีว่าภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั้นมีความทุกข์ทรมานเพียงใด จึงเน้นย้ำว่า สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการมากที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่การค้นหา “ความจริง” หรือการตัดสินจากสังคม แต่คือ “กำลังใจและความหวัง”
“ตอนนี้คนที่น่าเห็นใจที่สุดน่าจะเป็นผู้ป่วย… “พี่เด๋อ” ซึ่ง “กำลังใจ” คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเหนือ “ความจริง” !!!!… หากเมื่อไหร่ที่ร่างกายเขากลับมาสู่ภาวะปรกติ เราค่อยมาตามหาความจริงในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านๆ มาจะดีกว่าหรือไม่??” แบม กล่าวเตือนสติสังคม
ในตอนท้ายของโพสต์ แบม จณิสตา ได้เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจไปให้เด๋อ ดอกสะเดา เพื่อให้เขารับรู้ว่ายังมีคนในสังคมที่พร้อมส่งพลังบวกให้เขาเข้มแข็งและต่อสู้กับอาการป่วยต่อไปได้ พร้อมทิ้งท้ายด้วยประโยคให้กำลังใจว่า “หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ สามารถทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้เสมอ”
