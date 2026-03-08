“ดร.นันทนา” สับเละ! สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ตราบาปกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.นันทนา นันทวโรภาส ซัดปรากฏการณ์ “เตรียมอุดม” ความล้มเหลวของกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.นันทนา นัออกโรงซัดเดือดกรณีเด็กนับหมื่นแห่สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ชี้ชัดภาพสะท้อนความล้มเหลว การจัดการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ ตั้งคำถามถึงรมว.ศธ.คนใหม่ “จะปฏิรูปกี่โมง?” เมื่อโรงเรียนในต่างจังหวัดทยอยปิดตัว แต่เด็กไทยยังต้องดิ้นรนเข้าเมืองกรุงเพื่อไขว่คว้ามาตรฐานการเรียนเพียงแห่งเดียว
วานนี้ (7 มี.ค.69) ดร.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงประเด็นสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปี 2569 ที่มีนักเรียนแห่กันไปสอบ 13,895 คนนั้น เป็นภาพสะท้อนความล้มเหลงของระบบการศึกษาในประเทศเราอย่างชัดเจนที่สุด โดยเนื้อหาที่ระบุไว้ผ่านบัญชีโซเชียลระบุว่า
“เหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่เมืองทองธานี มีนักเรียนแห่กันไปสอบ 13,895 คน รร.เตรียมอุดมศึกษา รับได้เพียง1,520 ที่นั่ง คิดเป็นอัตรา1 : 9 ลำบากเพียงใดก็สู้ ทั้งติวหนัก สายมูก็มา หน้างาน จำเป็นทิ้ง “เงินสด” ก็ต้องทำ เพื่อให้ได้เป็นศิษย์ “เตรียมอุดม”ในขณะที่ รร.จำนวนหนึ่งกำลังทะยอยปิดตัวลง เพราะไม่มีนักเรียน”
ปรากฏการณ์นี้ สะท้อนความล้มเหลวในการบริหารการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างสิ้นเชิง โดยกระทรวงไม่สามารถ จัดการศึกษาให้ทุกโรงเรียน มีคุณภาพทัดเทียมกับ รร.เตรียมอุดมศึกษา
หากกระทรวงต้องการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพแบบนี้ ก็ควรใช้โมเดลรร.เตรียมอุดมไปพัฒนาครู ให้มีศักยภาพพร้อมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไปในทิศทางต้นแบบ
หากเราสามารถพัฒนาโรงเรียนในทุกจังหวัด ให้เป็นรร. “เตรียมอุดม” เด็กทุกคนก็ไม่ต้องดิ้นรนมา สอบ เข้าที่นี่ เค้าจะเรียนอย่างมีความสุขอยู่ที่รร.เดิมของเขา เพราะด้วยมาตรฐานเดียวกัน เขาก็จะสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัย “ในฝัน” ของเขาได้เหมือนกัน
คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางการเมืองยังสรุปชนิดตีแสกหน้าโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องถามรัฐมนตรีศึกษาคนใหม่ว่า จะปฏิรูปการศึกษากี่โมง ?
