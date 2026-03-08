คลิปนาที “เต วรากร” รุดขอขมา อ.สกล มรสุมใจสงบ จบปมแยกทางหมอนทองวิทยา
สยบดราม่าลูกหนังขาสั้น! เต วรากร ดาวเตะลูกหม้อเดินทางเข้าขอขมา อาจารย์สกล อดีตโค้ชคู่บุญ หลังเกิดรอยร้าวปมไม่ย้ายทีมตามผู้มีพระคุณจนเป็นปมร้อนโซเชียล ภาพเคลื่อนไหวล่าสุดเผยความอบอุ่น “อาจารย์เฮดโค้ช” ลูบหัวให้อภัย ปิดฉากดราม่าศิษย์-อาจารย์อย่างสมบูรณ์
เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับวงการฟุตบอลนักเรียนและแฟนคลับเป็นอย่างมาก เมื่อ “เต” วรากร ช่างเขียนดี นักฟุตบอลระดับสตาร์ดังของทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้ใช้โอกาสเข้าพบและขอขมา อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ เพื่อปรับความเข้าใจหลังจากเกิดประเด็นดราม่าสนั่นโซเชียลก่อนหน้านี้
ชนวนเหตุของเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่อ.สกล ต้องจำใจโบกมือลาโรงเรียนหมอนทองวิทยา ในฐานะเฮดโค้ชลูกหนังขาสั้นโดยปรากฏภาพของโค้ชร่างท้วมเดินถือของหนักเพียงลำพัง ไร้เงาลูกศิษย์เข้ามาช่วยหยิบจับ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์
ประกอบกับการที่โค้ชสกลเปิดใจภายหลังถึงสาเหตุการแยกทาง ระบุไม่ชอบนักกีฬาที่ “คุมยาก” หรือมีข้อต่อรองเยอะ โดยเฉพาะกรณีของเต วรากร ที่เจ้าตัวปลุกปั้นมาแต่กลับไม่ยอมย้ายตามไปยังทีมใหม่ จนถึงขั้นที่คนเป็นครูปรารภรู้สึกอึ้งและมองว่า ชีวิตไม่ควรมีนักเตะคนนี้ตั้งแต่แรก เพราะไม่ได้เป็นคนคัดตัวมาด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม มรสุมความขัดแย้งได้คลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว เมื่อล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพ เต วรากร เดินทางเข้าไปกราบขอขมาอาจารย์สกลเป็นที่เรียบร้อย โดยวานนี้ ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก “เจ๊ใหญ่ สั่งลุย” ลงคลิปเผยแพร่นาทีประสานรอยร้าวพร้อมเนื้อหาที่ระบุว่า “ไม่มีครูคนไหนที่ไม่รักลูกศิษย์ เจริญเติบโตต่อไปนะครับ เต วรากร”
ในคลิปความยาวไม่ถึงหนึ่งนาทีดังกล่าวจะเห็นเจ้าเตถือพวงมาลัยมาทำการขอขมาอย่างตามพิธีรีตรองจากนั้นโค้ชสกลกล่าวกับลูกศิษย์ทำนองเข้าใจดีถึงควรามกดดันของเด็กแต่คนเป้นโค้ชเข้าใจดี ก่อนะบอกให้ตั้งหน้าตั้งตาในฐานะนักบอลที่ดีต่อในอนาคต กล้าที่จะผจญภัย กล้าที่จะทำทุกอย่างแล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จ และพออาจารย์ให้โอวาทจาเสร็จ เต วรากร ถึงกับเข้าโผกอดหลังพนมมือรับฟังอย่างตั้งใจจนกลายเป็นบรรยากาสชวนฮีลใจไม่น้อย.
