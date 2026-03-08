ข่าวกีฬา

คลิปนาที “เต วรากร” รุดขอขมา อ.สกล มรสุมใจสงบ จบปมแยกทางหมอนทองวิทยา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 09:24 น.
65
ภาพ @Facebook

สยบดราม่าลูกหนังขาสั้น! เต วรากร ดาวเตะลูกหม้อเดินทางเข้าขอขมา อาจารย์สกล อดีตโค้ชคู่บุญ หลังเกิดรอยร้าวปมไม่ย้ายทีมตามผู้มีพระคุณจนเป็นปมร้อนโซเชียล ภาพเคลื่อนไหวล่าสุดเผยความอบอุ่น “อาจารย์เฮดโค้ช” ลูบหัวให้อภัย ปิดฉากดราม่าศิษย์-อาจารย์อย่างสมบูรณ์

เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับวงการฟุตบอลนักเรียนและแฟนคลับเป็นอย่างมาก เมื่อ “เต” วรากร ช่างเขียนดี นักฟุตบอลระดับสตาร์ดังของทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้ใช้โอกาสเข้าพบและขอขมา อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ เพื่อปรับความเข้าใจหลังจากเกิดประเด็นดราม่าสนั่นโซเชียลก่อนหน้านี้

ชนวนเหตุของเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่อ.สกล ต้องจำใจโบกมือลาโรงเรียนหมอนทองวิทยา ในฐานะเฮดโค้ชลูกหนังขาสั้นโดยปรากฏภาพของโค้ชร่างท้วมเดินถือของหนักเพียงลำพัง ไร้เงาลูกศิษย์เข้ามาช่วยหยิบจับ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์

ประกอบกับการที่โค้ชสกลเปิดใจภายหลังถึงสาเหตุการแยกทาง ระบุไม่ชอบนักกีฬาที่ “คุมยาก” หรือมีข้อต่อรองเยอะ โดยเฉพาะกรณีของเต วรากร ที่เจ้าตัวปลุกปั้นมาแต่กลับไม่ยอมย้ายตามไปยังทีมใหม่ จนถึงขั้นที่คนเป็นครูปรารภรู้สึกอึ้งและมองว่า ชีวิตไม่ควรมีนักเตะคนนี้ตั้งแต่แรก เพราะไม่ได้เป็นคนคัดตัวมาด้วยตนเอง

ภาพ FB. @rueanqrawi.penchanwattanakit

อย่างไรก็ตาม มรสุมความขัดแย้งได้คลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว เมื่อล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพ เต วรากร เดินทางเข้าไปกราบขอขมาอาจารย์สกลเป็นที่เรียบร้อย โดยวานนี้ ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก “เจ๊ใหญ่ สั่งลุย” ลงคลิปเผยแพร่นาทีประสานรอยร้าวพร้อมเนื้อหาที่ระบุว่า “ไม่มีครูคนไหนที่ไม่รักลูกศิษย์ เจริญเติบโตต่อไปนะครับ เต วรากร”

ในคลิปความยาวไม่ถึงหนึ่งนาทีดังกล่าวจะเห็นเจ้าเตถือพวงมาลัยมาทำการขอขมาอย่างตามพิธีรีตรองจากนั้นโค้ชสกลกล่าวกับลูกศิษย์ทำนองเข้าใจดีถึงควรามกดดันของเด็กแต่คนเป้นโค้ชเข้าใจดี ก่อนะบอกให้ตั้งหน้าตั้งตาในฐานะนักบอลที่ดีต่อในอนาคต กล้าที่จะผจญภัย กล้าที่จะทำทุกอย่างแล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จ และพออาจารย์ให้โอวาทจาเสร็จ เต วรากร ถึงกับเข้าโผกอดหลังพนมมือรับฟังอย่างตั้งใจจนกลายเป็นบรรยากาสชวนฮีลใจไม่น้อย.

ภาพ FB. @rueanqrawi.penchanwattanakit
ภาพ FB. @rueanqrawi.penchanwattanakit
ภาพ FB. @rueanqrawi.penchanwattanakit
คอมเมนต์จาก Fb. @เจ๊ใหญ่ สั่งลุย
คอมเมนต์จาก Fb. @เจ๊ใหญ่ สั่งลุย
คอมเมนต์จาก Fb. @เจ๊ใหญ่ สั่งลุย
คอมเมนต์จาก Fb. @เจ๊ใหญ่ สั่งลุย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลอพงษ์ ซาร์ยีด ดราม่าธงไตรรงค์ ข่าวการเมือง

เปิดวอร์สนั่นโซเชียล! ปมธงไทยในสมรภูมิตะวันออกกลาง “ดร.เลอพงษ์” ปะทะเพจความมั่นคง

3 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์ เคลมชัยชนะอ้างอิหร่านยอมจำนน ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ลั่น อิหร่าน คือผู้แพ้ที่ไม่ยอมจำนน เล็งโจมตีเป้าหมายใหม่ ขู่ทำลายสิ้นซาก

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลิปนาที “เต วรากร” รุดขอขมา อ.สกล มรสุมใจสงบ จบปมแยกทางหมอนทองวิทยา

38 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือนคุรุสภา ข่าว

คุรุสภา แจ้งเกณฑ์ จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือน 15 เดือน ภายใน 90 วัน

44 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 8 3 69 ดูดวง

ไอเดียกระฉูด! 4 ราศี สมองแล่น คิดงานโปรเจกต์ใหม่ได้ปัง จนเพื่อนร่วมงานต้องยกนิ้วให้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Xiaomi ส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ลงโรงงาน EV ข่าวต่างประเทศ

Xiaomi ส่งหุ่นยนต์ทดลองงาน โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า ปั๊มยอดผลิตทุก 76 วินาที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“งดเติมรถพม่า” ดราม่าชายแดน ปั๊มแม่สอดขึ้นป้ายหลังวิกฤตคิวยาวเหยียด 3 กม.

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

ททท.-Netflix เนรมิตสวนลุมพินี จัดงาน “One Piece” สุดยิ่งใหญ่ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินดูไบปิดทำการ ระงับการดำเนินงานชั่วคราว หลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน “อิสราเอล” ถล่มเตหะรานระลอกใหม่ หลังสนามบินดูไบโดนบึ้มสนั่น! อ่าวอาหรับ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามนำเงินเข้าห้องสอบ เตรียมอุดม ข่าว

ดราม่าสนั่น! สอบเข้ารร.ดัง ห้ามนำ “เงิน” เข้าห้องสอบ เด็กจำใจทิ้งถังขยะ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

657 ล้านพังยับ! ทุนร่วมไทย-จีนทิ้งงานศูนย์กากีแพร่ ดื้อๆ ช็อกคืบหน้าแค่ 25%

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม จณิสตา เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

คลิป “เด๋อ ดอกสะเดา” ดีใจน้ำตาอาบแก้ม อดีตพิธีกรตีสิบรุดเยี่ยมข้างเตียง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ ประเดิมชุดใหญ่บาเยิร์น มิวนิค ในวัย 17 ปี (มีคลิป)

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าสมนึกกัญญาเงิน ก๋วยเตี๋ยวตาบอดลพบุรี ข่าวภูมิภาค

จบตำนาน “ป้าสมนึก” ก๋วยเตี๋ยวตาบอดลพบุรี ยอดหญิงนักสู้มองไม่เห็นตั้งแต่ 5 ขวบ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์

1 วัน ที่แล้ว
ไอซ์ปรีชญา โนบราไอจี บันเทิง

ตะลึงทั้งไอจี! ไอซ์ ปรีชญา โนบราสับๆ อวดเอว S ยกมงฯ “สวยสังหาร”

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ปัดเอี่ยวกธ. “ชนนพัฒฐ์” เคลื่อนไหวแล้ว หลัง 12 มี.ค. เตรียมพบพนักงานสอบสวน

1 วัน ที่แล้ว
2 ประเทศนี้เท่านั้น จะรอดชีวิต หากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 จากอาวุธนิวเคลียร์ ข่าวต่างประเทศ

2 ประเทศนี้เท่านั้น จะรอดชีวิต หากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 จากอาวุธนิวเคลียร์

1 วัน ที่แล้ว
สลด! เฮลิคอปเตอร์ตก คร่าชีวิตผู้บริหาร &quot;Farm Fresh&quot; มาเลเซีย ขณะที่ซีอีโอสาขาฟิลิปปินส์บาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

สลด! เฮลิคอปเตอร์ตก คร่าชีวิตผู้บริหาร “Farm Fresh” มาเลเซีย ขณะที่ซีอีโอสาขาฟิลิปปินส์บาดเจ็บ

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ชวนดูฝูงค้างคาว แต่ชุดว่ายน้ำม่วงสุดแซ่บ แย่งซีนเต็มๆ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด เศรษฐกิจ

ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด

1 วัน ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 7 3 69 ดูดวง

3 ราศีดวงทายาทโดดเด่น ครอบครัวอบอุ่น มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ ข่าวดีสมาชิกใหม่เพิ่ม

1 วัน ที่แล้ว
ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว

1 วัน ที่แล้ว
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV ลาวงการถาวร ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ไซซ์มินิ ลาวงการถาวร รับไม่ไหว ร่างพัง-เหนื่อยสะสม ไม่หวนคืนแน่นอน

2 วัน ที่แล้ว
สส.ดัง งานเข้า มีเซ็กซ์ ดช.13 ห้องน้ำลานจอดรถ จ่อโดนโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

สส.ดัง งานเข้า มีเซ็กซ์ ดช.13 ห้องน้ำลานจอดรถ จ่อโดนโทษหนัก

2 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 09:24 น.
65
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลอพงษ์ ซาร์ยีด ดราม่าธงไตรรงค์

เปิดวอร์สนั่นโซเชียล! ปมธงไทยในสมรภูมิตะวันออกกลาง “ดร.เลอพงษ์” ปะทะเพจความมั่นคง

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
ทรัมป์ เคลมชัยชนะอ้างอิหร่านยอมจำนน

ทรัมป์ ลั่น อิหร่าน คือผู้แพ้ที่ไม่ยอมจำนน เล็งโจมตีเป้าหมายใหม่ ขู่ทำลายสิ้นซาก

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือนคุรุสภา

คุรุสภา แจ้งเกณฑ์ จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือน 15 เดือน ภายใน 90 วัน

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
ดูดวงวันนี้ 8 3 69

ไอเดียกระฉูด! 4 ราศี สมองแล่น คิดงานโปรเจกต์ใหม่ได้ปัง จนเพื่อนร่วมงานต้องยกนิ้วให้

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
Back to top button