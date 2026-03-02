ข่าวกีฬา

เต วรากร ไลฟ์สดโต้เนรคุณ เผยเหตุผล-เมินดราม่า “มีเตไม่มีโค้ช”

เผยแพร่: 02 มี.ค. 2569 13:54 น.
ดราม่าขาสั้นระอุ! “เต วรากร” แข้งดาวรุ่งหมอนทองวิทยา ไลฟ์สดทั้งน้ำตาแจงเหตุผลไม่ย้ายตาม “โค้ชสกล” ไปบ้านใหม่ ยันทำตามสัญญากับครอบครัวขอเรียนให้จบ ม.6 หลังย้ายมาหลายที่ วอนหยุดด่าบุพการี ขณะที่ “อาจารย์สกล” สวนแรง ไม่ชอบเด็กข้อต่อรองเยอะ ลั่น “จะได้รู้ว่าโค้ชสร้างเด็ก หรือเด็กสร้างโค้ช”

ตอนนี้แฟนคลับกำลังเสียงแตกเป็น 2 ฝ่าย หลังจากอาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ โค้ชจอมปั้นประกาศลาหมอนทองวิทยาเพื่อไปสร้างทีมใหม่ แต่กลับเกิดรอยร้าวครั้งใหญ่เมื่อซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมอย่าง “เจ้าเต” วรากร ช่างเขียนดี ตัดสินใจไม่ย้ายตาม จนนำไปสู่การปะทะคารมผ่านสื่อและโซเชียลมีเดียอย่างดุเดือด โดย อ.สกล เปิดใจถึงประเด็นนี้แบบตรงไปตรงมาว่า ตนไม่ชอบนักกีฬาที่มีเงื่อนไขหรือข้อต่อรองสูง และมองว่า เต วรากร เป็นลูกที่ยังไม่สนิทพอที่จะรู้ใจกัน พร้อมทิ้งวาทะเด็ดให้สังคมเป็นคนตัดสินว่า “จะได้รู้สักทีว่าเด็กสร้างโค้ช หรือว่าโค้ชสร้างเด็ก”

นอกจากนี้ยังพูดถึงแฮชแท็ก #มีเตไม่มีโค้ช ว่าตนไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะเดิมที เต วรากรเป็นนักเตะที่ตนไม่ได้เป็นคนคัดเข้าทีมมาตั้งแต่ต้น เพียงแต่มอบบทบาทให้แล้วเจ้าตัวทำได้ดี ใครจะเลือกเชียร์ใครก็สุดแท้แต่ศรัทธา

ด้าน เต วรากร ล่าสุดได้ไลฟ์สดชี้แจงเมื่อ 28 ก.พ. ทั้งน้ำตาว่า สาเหตุที่ไม่ย้ายตามไปเพราะตนเคยสัญญากับพ่อแม่ไว้ โดยโรงเรียนนี้จะเป็นที่พึ่งสุดท้าย และขณะนี้เหลือเพียงปีเดียวก็จะจบชั้น ม.6 ซึ่งที่ผ่านมาตนย้ายโรงเรียนมาหลายแห่งแล้วจึงไม่อยากเริ่มต้นใหม่

“ผมไม่ได้เนรคุณอาจารย์สกล ผมยังรักแกเหมือนพ่อ แค่ไม่ได้ย้ายตามไปเฉยๆ ผมตัดสินใจเอง เลิกด่าครอบครัวผมได้แล้ว ผมแค่อยากเตะฟุตบอลเท่านั้น” วรากรกล่าวเพื่อปกป้องครอบครัวหลังถูกกระแสโซเชียลถล่มอย่างหนัก

เต วรากร ไลฟ์สดชี้แจงเหตุผลไม่ย้ายตามโค้ชสกลออกจากหมอนทองวิทยา
เต วรากร ตัดสินใจไม่ย้ายตามโค้ชสกล
“แต๊งกิ้ว” ย้ายตาม พ่อลั่นต้องยืนเคียงข้างในวันที่โค้ชลำบาก

ในขณะที่สถานการณ์ของวรากรยังคุกรุ่น ฝั่งของ “แต๊งกิ้ว” ปัณณวัฒน์ พงษ์บุญญพัฒน์ กองกลางตัวเก่งอีกราย ได้ยืนยันชัดเจนว่า จะย้ายตามอาจารย์สกลไปโรงเรียนใหม่แน่นอน โดยคุณพ่อของแต๊งกิ้วให้เหตุผลสุดซึ้งในยามที่โค้ชมีปัญหาและต้องการกำลังใจ ครอบครัวพร้อมยืนเคียงข้างโดยไม่มีเงื่อนไข

“เขาเป็นคนทำให้แต๊งมีวันนี้ เหตุผลของคนอื่นเป็นอย่างไร ผมไม่สน” คุณพ่อของแต๊งกิ้วย้ำชัดถึงจุดยืนความกตัญญูที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด

โค้ชปะทะผู้เล่นคำพูดเฉียบคมของสากล เมื่อเต วรากร ผู้เล่นดาวเด่นปฏิเสธที่จะย้ายทีม
