คุรุสภา แจ้งเกณฑ์ จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือน 15 เดือน ภายใน 90 วัน

60
ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือนคุรุสภา

ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือนคุรุสภา รับเงินก้อน 15 เท่าพร้อมส่วนต่างคงเหลือ ดีเดย์โอนเข้าบัญชีภายใน 90 วัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับบําเหน็จรายเดือน พ.ศ. 2569 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราหรือจํานวนเงินที่จ่ายเป็นเงินชดเชยให้ผู้รับบําเหน็จรายเดือน ตามระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยเงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ เงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ กรณีพิเศษ และเงินช่วยเหลืออื่นของพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาซึ่งออกจากงาน พ.ศ. 2569

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วย เงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ เงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่กรณีพิเศษ และเงินช่วยเหลืออื่น ของพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาซึ่งออกจากงาน พ.ศ. 2568 โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ‘ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับบําเหน็จรายเดือน พ.ศ. 2569’

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้

เงินชดเชย หมายความว่า เงินที่จ่ายให้กับผู้รับบําเหน็จรายเดือนตามระเบียบคณะกรรมการ คุรุสภา ว่าด้วยเงินบําเหน็จและเงินช่วยเหลืออื่น พ.ศ.2557 เมื่อมีการยกเลิกการจ่ายบําเหน็จรายเดือน

เงินเริ่มแรก หมายความว่า เงินบําเหน็จปกติที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้แจ้งความประสงค์ขอรับ เงินบําเหน็จรายเดือนยินยอมให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภานําเข้ากองทุนบําเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่นําไปจัดสรรสําหรับจ่ายเงินบําเหน็จรายเดือนตามระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยเงินบําเหน็จและเงินช่วยเหลืออื่น พ.ศ. 2557

ผู้รับบําเหน็จรายเดือน หมายความว่า ผู้ที่ได้รับเงินบําเหน็จรายเดือน ตามระเบียบคณะกรรมการ คุรุสภา ว่าด้วยเงินบําเหน็จและเงินช่วยเหลืออื่น พ.ศ. 2557 ที่ออกจากงานก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 4 การจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับบําเหน็จรายเดือน มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(1) ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามประกาศนี้ ต้องเป็นผู้รับบําเหน็จรายเดือน

(2) ให้จ่ายเงินชดเชยในคราวเดียว เป็นจํานวนสิบห้าเท่าของเงินบําเหน็จรายเดือนที่ได้รั กรณีที่มีเงินเริ่มแรกคงเหลือ ให้จ่ายคืนผู้รับบําเหน็จรายเดือนด้วย

(3) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจ่ายเงินชดเชยผ่านบัญชีธนาคารของผู้รับบําเหน็จรายเดือน

ภายในเก้าสิบวันนับจากวันประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยให้ใช้รายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เป็นหลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าว

ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้วินิจฉัย และคําวินิจฉัยให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภาประกาศจ่ายเงินชดเชยผู้รับบำเหน็จรายเดือน 15 เท่า
ภาพจาก : ratchakitcha
คุรุสภาประกาศจ่ายเงินชดเชยผู้รับบำเหน็จรายเดือน 15 เท่า-2
ภาพจาก : ratchakitcha

ข้อมูลจาก : ratchakitcha

60
