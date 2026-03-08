คุรุสภา แจ้งเกณฑ์ จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือน 15 เดือน ภายใน 90 วัน
ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์จ่ายชดเชยบำเหน็จรายเดือนคุรุสภา รับเงินก้อน 15 เท่าพร้อมส่วนต่างคงเหลือ ดีเดย์โอนเข้าบัญชีภายใน 90 วัน
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับบําเหน็จรายเดือน พ.ศ. 2569 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราหรือจํานวนเงินที่จ่ายเป็นเงินชดเชยให้ผู้รับบําเหน็จรายเดือน ตามระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยเงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ เงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ กรณีพิเศษ และเงินช่วยเหลืออื่นของพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาซึ่งออกจากงาน พ.ศ. 2569
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วย เงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ เงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่กรณีพิเศษ และเงินช่วยเหลืออื่น ของพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาซึ่งออกจากงาน พ.ศ. 2568 โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ‘ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับบําเหน็จรายเดือน พ.ศ. 2569’
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
เงินชดเชย หมายความว่า เงินที่จ่ายให้กับผู้รับบําเหน็จรายเดือนตามระเบียบคณะกรรมการ คุรุสภา ว่าด้วยเงินบําเหน็จและเงินช่วยเหลืออื่น พ.ศ.2557 เมื่อมีการยกเลิกการจ่ายบําเหน็จรายเดือน
เงินเริ่มแรก หมายความว่า เงินบําเหน็จปกติที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้แจ้งความประสงค์ขอรับ เงินบําเหน็จรายเดือนยินยอมให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภานําเข้ากองทุนบําเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่นําไปจัดสรรสําหรับจ่ายเงินบําเหน็จรายเดือนตามระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยเงินบําเหน็จและเงินช่วยเหลืออื่น พ.ศ. 2557
ผู้รับบําเหน็จรายเดือน หมายความว่า ผู้ที่ได้รับเงินบําเหน็จรายเดือน ตามระเบียบคณะกรรมการ คุรุสภา ว่าด้วยเงินบําเหน็จและเงินช่วยเหลืออื่น พ.ศ. 2557 ที่ออกจากงานก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อ 4 การจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับบําเหน็จรายเดือน มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(1) ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามประกาศนี้ ต้องเป็นผู้รับบําเหน็จรายเดือน
(2) ให้จ่ายเงินชดเชยในคราวเดียว เป็นจํานวนสิบห้าเท่าของเงินบําเหน็จรายเดือนที่ได้รั กรณีที่มีเงินเริ่มแรกคงเหลือ ให้จ่ายคืนผู้รับบําเหน็จรายเดือนด้วย
(3) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจ่ายเงินชดเชยผ่านบัญชีธนาคารของผู้รับบําเหน็จรายเดือน
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยให้ใช้รายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เป็นหลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าว
ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้วินิจฉัย และคําวินิจฉัยให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา
ข้อมูลจาก : ratchakitcha
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บอร์ดคุรุสภา เคาะเกณฑ์ใหม่ ยกเลิกสอบวิชาเอกตั๋วครู มีผลทันที ม.ค. 69
- สั่งย้ายด่วน “ครูฟุตเหล็กตีหน้าเด็กป.1” 14 ครั้ง มีผลพรุ่งนี้ ใบวิชาชีพรอคุรุสภาพิจารณา
- คุรุสภา จ่อสั่งพักใช้ใบอนุญาตครูหื่นสระบุรี ล่วงละเมิดนักเรียนหญิง 3 ราย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: