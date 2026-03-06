บันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น เครียดหนัก ถูกรังควาน ชีวิตไม่มีความสุข ถ้าไม่หยุดได้เห็นดีกัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 16:47 น.
66
หลุยส์ ชวนชื่น เปิดใจถูกคนรังควาน

หลุยส์ ชวนชื่น เปิดใจถูกคนบุกรังควาน คอยป่วนจนรำคาญ ชีวิตไม่มีความสุข ลั่น ชัดเป็นคนใจดีแต่มีขีดจำกัด ถ้าฟางเส้นสุดท้ายขาดพร้อมชน

จากกรณีที่ตลกคนดัง หลุยส์ ชวนชื่น โพสต์เดือดถูกคนปริศนาตามรังควานบุกถึงกองถ่าย จนหลายคนสงสัยว่าตนมีปัญหากับใครหรือไม่ ฝั่งเพื่อนในวงการอย่าง บอล เชิญยิ้ม และ ต๋อง ชวนชื่น เข้ามาสอบถามพร้อมยื่นความช่วยเหลือให้ ล่าสุด เจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกกับห้องข่าวบันเทิง เผยว่า คนเพียงคนเดียวเข้ามาทำให้ชีวิตไม่มีความสุข แม้ตนจะเป็นคนง่าย ๆ ใครเดือดร้อนก็พร้อมช่วยเสมอ แต่กรณีนี้ถือว่ารุกล้ำความเป็นส่วนตัว

“ผมเป็นคนที่อะไรกับใครก็ได้ ใครมีปัญหาหรือเดือดร้อนพี่ช่วยได้หมด แต่บางทีคนเราก็อยากมีความเป็นส่วนตัวถูกไหม เราก็อยากมีตัวตนของเรา แต่พอมีคนมารังควานเรามาก ๆ มันมีแค่คน ๆ เดียวเนี่ยแหละ แต่มันทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุข แค่คน ๆ เดียวเนี่ยแหละ แต่เราไม่อยากไปพูด เขาอาจจะไม่ใช่คนเลวหรอก หรือไม่เป็นคนดีก็ไม่รู้แหละ แต่บางทีพี่อาจจะมีความรำคาญ

เราอยากใช้ชีวิตปกติเหมือนชาวบ้านเขาบ้าง เราไม่ได้อยากเป็นตลกไปชั่วชีวิต หรือเป็นคนของประชาชนไปตลอด อยากมีชีวิตของตัวเองบ้าง อยากปรับเปลี่ยน ซึ่งบางเรื่องมันทำให้เราอับอาย เราก็รับไม่ได้บ้าง คนเราไม่ได้ทนอะไรได้ตลอดเวลานะครับ

พี่ไม่อยากทำร้ายใครมากกว่า แค่ตัดพ้อแล้วกัน รอดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ทนได้ก็ทน ถ้าทนไม่ได้พี่ก็เต็มที่”

หลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่านโซเชียล หลายคนส่งกำลังใจกันเข้ามาล้นหลามทั้งเพื่อนตลกและแฟนคลับ ฝั่ง หลุยส์ ชวนชื่น อยากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง นิสัยของตนจริง ๆ แล้วไม่มีอะไร เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจกับทุกคน แต่ถ้าอะไรที่ไม่ถูกใจไม่พอใจก็ต้องมีมุมของเรา พร้อมทิ้งท้ายว่า รอดูแล้วกันว่าพี่จะทนได้แค่ไหน

ส่วนกรณีที่บางส่วนโยงไปว่าตนมีปัญหากับคนอื่นนั้น ตลกคนดัง เผยว่า “มันไม่ถึงกับเป็นปัญหา แต่เป็นเพียงเรื่องกวนใจที่ทำให้ตนไม่มีความสุข บางครั้งคนเราเจ็บไม่เท่าอาย ซึ่งความเจ็บเป็นแผลเดี๋ยวก็หายไป แต่ความอายนั้นรับไม่ได้ เพราะจะจดจำไปชั่วชีวิต เร็ว ๆ นี้คงได้รู้กัน ขอบคุณทุกคนมาเลยครับ”

หลุยส์ ชวนชื่น

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

