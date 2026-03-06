หลุยส์ ชวนชื่น เครียดหนัก ถูกรังควาน ชีวิตไม่มีความสุข ถ้าไม่หยุดได้เห็นดีกัน
หลุยส์ ชวนชื่น เปิดใจถูกคนบุกรังควาน คอยป่วนจนรำคาญ ชีวิตไม่มีความสุข ลั่น ชัดเป็นคนใจดีแต่มีขีดจำกัด ถ้าฟางเส้นสุดท้ายขาดพร้อมชน
จากกรณีที่ตลกคนดัง หลุยส์ ชวนชื่น โพสต์เดือดถูกคนปริศนาตามรังควานบุกถึงกองถ่าย จนหลายคนสงสัยว่าตนมีปัญหากับใครหรือไม่ ฝั่งเพื่อนในวงการอย่าง บอล เชิญยิ้ม และ ต๋อง ชวนชื่น เข้ามาสอบถามพร้อมยื่นความช่วยเหลือให้ ล่าสุด เจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกกับห้องข่าวบันเทิง เผยว่า คนเพียงคนเดียวเข้ามาทำให้ชีวิตไม่มีความสุข แม้ตนจะเป็นคนง่าย ๆ ใครเดือดร้อนก็พร้อมช่วยเสมอ แต่กรณีนี้ถือว่ารุกล้ำความเป็นส่วนตัว
“ผมเป็นคนที่อะไรกับใครก็ได้ ใครมีปัญหาหรือเดือดร้อนพี่ช่วยได้หมด แต่บางทีคนเราก็อยากมีความเป็นส่วนตัวถูกไหม เราก็อยากมีตัวตนของเรา แต่พอมีคนมารังควานเรามาก ๆ มันมีแค่คน ๆ เดียวเนี่ยแหละ แต่มันทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุข แค่คน ๆ เดียวเนี่ยแหละ แต่เราไม่อยากไปพูด เขาอาจจะไม่ใช่คนเลวหรอก หรือไม่เป็นคนดีก็ไม่รู้แหละ แต่บางทีพี่อาจจะมีความรำคาญ
เราอยากใช้ชีวิตปกติเหมือนชาวบ้านเขาบ้าง เราไม่ได้อยากเป็นตลกไปชั่วชีวิต หรือเป็นคนของประชาชนไปตลอด อยากมีชีวิตของตัวเองบ้าง อยากปรับเปลี่ยน ซึ่งบางเรื่องมันทำให้เราอับอาย เราก็รับไม่ได้บ้าง คนเราไม่ได้ทนอะไรได้ตลอดเวลานะครับ
พี่ไม่อยากทำร้ายใครมากกว่า แค่ตัดพ้อแล้วกัน รอดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ทนได้ก็ทน ถ้าทนไม่ได้พี่ก็เต็มที่”
หลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่านโซเชียล หลายคนส่งกำลังใจกันเข้ามาล้นหลามทั้งเพื่อนตลกและแฟนคลับ ฝั่ง หลุยส์ ชวนชื่น อยากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง นิสัยของตนจริง ๆ แล้วไม่มีอะไร เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจกับทุกคน แต่ถ้าอะไรที่ไม่ถูกใจไม่พอใจก็ต้องมีมุมของเรา พร้อมทิ้งท้ายว่า รอดูแล้วกันว่าพี่จะทนได้แค่ไหน
ส่วนกรณีที่บางส่วนโยงไปว่าตนมีปัญหากับคนอื่นนั้น ตลกคนดัง เผยว่า “มันไม่ถึงกับเป็นปัญหา แต่เป็นเพียงเรื่องกวนใจที่ทำให้ตนไม่มีความสุข บางครั้งคนเราเจ็บไม่เท่าอาย ซึ่งความเจ็บเป็นแผลเดี๋ยวก็หายไป แต่ความอายนั้นรับไม่ได้ เพราะจะจดจำไปชั่วชีวิต เร็ว ๆ นี้คงได้รู้กัน ขอบคุณทุกคนมาเลยครับ”
