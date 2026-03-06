เส้นทางรัก นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน จากงานแต่งเงียบๆ 9 ปีก่อน สู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

ย้อนเส้นทางรัก นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน จากงานแต่งเงียบ ๆ เมื่อ 9 ปีก่อน สู่ความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในฐานะ คุณพ่อคุณแม่ลูก 3 สุดอบอุ่น
นับว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่อบอุ่นและน่ารักเป็นอย่างมาก สำหรับครอบครัวของ นาวิน ต้าร์ และ ไฮโซน้ำหวาน โดยในวันนี้ทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปย้อนดูเส้นทางรัก นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน กันค่ะ ว่าตลอด 9 ปีที่ผ่านมาทั้งคู่ครองรักกันเช่นไร
สำหรับเรื่องราวความรักของ นาวิน ต้าร์ และ ไฮโซน้ำหวาน นั้นเริ่มต้นแบบเงียบ ๆ ต้นรักระหว่างทั้งคู่เริ่มต้นมาจากการที่ฝ่ายชายเข้าไปใช้บริการที่คลินิกเสริมความงามของ ไฮโซน้ำหวาน ทั้งคู่ซุ่มคบหากันอยู่พักหนึ่งแบบเงียบ ๆ มีเพียงคนรู้จักเท่านั้นถึงจะรู้
กระทั่งเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 59 นาวินต้าร์ โพสต์ภาพชายหญิงจับมือกัน โดยมือของผู้หญิงสวมแหวนเพชรเม็ดโตไว้ที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมแท็กชื่อไอจี ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ขณะที่ทางผู้จัดการส่วนตัวของ นาวิน ต้าร์ ก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีที่ใต้โพสต์ด้วย นอกจากนั้นทาง ไฮโซน้ำหวาน ก็โผล่คอมเมนต์แบบเขิน ๆ ว่า “ไม่ได้เป็นแฟนกันซะงั้น” หลังจากนั้นก็มีข่าวลือวงในออกมายืนยันว่า “ทั้งคู่หมั้นกันแบบสายฟ้าแล่บเรียบร้อยแล้ว หลังคบหาดูใจกันได้เพียง 4 เดือนเท่านั้น”
ต่อมาวันที่ 9 มีนาคม 2560 นาวิน ต้าร์ ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกโดยยอมรับว่า “ตนและน้ำหวานแต่งงานกันแล้วแบบเงียบ ๆ เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โดยจัดเป็นงานเล็ก ๆ ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีแค่ครอบครัว เพื่อนสนิท ร่วมเป็นสักขีพยานในวันงานเท่านั้น เหตุผลที่ไม่ได้ออกมาป่าวประกาศเพราะไม่ได้เห็นว่ามีความจำเป็น และไม่คิดว่าสื่อมวลชนจะให้ความสนใจเยอะขนาดนี้ อีกทั้งตอนนั้นเป็นช่วงที่คนไทยทั้งประเทศกำลังโศกเศร้ามันก็ไม่เหมาะที่จะมาจัดงานรื่นเริง แต่จะมีจัดงานฉลองแต่งงานในวันที่ 25 มี.ค. 60 ที่ กทม.”
ทั้งนี้ นาวินต้าร์ ยังได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นความรักให้ฟังด้วยว่า “ตนเจอกับน้องน้ำหวานตั้งแต่แรกที่เปิดคลินิกเสริมความงาม แล้วก็ได้รู้จักกัน ก็ประทับใจทุกอย่าง อาจจะเป็นรอยยิ้ม ก่อนที่จะแต่งงานก็รู้จักกันสักพักแล้ว เริ่มคบหากัน จริง ๆ ก็ไม่นาน แต่ก็รู้จักกันมาสักพักแล้ว ผมเองมีความสุขกับการตัดสินใจในครั้งนี้ และกำลังทำทุกอย่างให้ครอบครัวแข็งแรง ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบสามีภรรยา ปกติผมไม่เคยปิดอะไรเลย เพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสมาพูดคุยกับสื่อมวลชน ถามว่าทำไมถึงตัดสินใจแต่งงานกับคนนี้ ไม่รู้สิ ตัวผมเอง ผมรักเขา แล้วพร้อมที่จะดูแลเขาในทุก ๆ เรื่อง ชีวิตหลังมีครอบครัวเปลี่ยนไปแน่นอน เพราะเราไม่ได้คิดแค่เราคนเดียว แต่ก็เป็นความคิดที่ห่วงใยซึ่งกันและกัน อบอุ่น มีความสุข ทำให้เรารู้สึกว่าสมบูรณ์มากขึ้น
ส่วนแพลนมีน้อง ตั้งแต่แต่งงานก็พยายามมาตลอด แล้วก็มั่นใจว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง แต่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังตกลงกันไม่ได้ ตัวผมเองอยากได้ผู้หญิง แต่ทางน้องน้ำหวานอยากได้ผู้ชาย ผมแต่งงานไม่เร็วนะ ด้วยอายุของผมมันก็ถึงจุดที่จะมีครอบครัวได้แล้ว เรื่องท้องก่อนแต่งไม่มีแน่นอน ถ้าท้องจริง ๆ คงคลอดแล้ว”
ต่อมา นาวิน ต้าร์ และ ไฮโซน้ำหวาน ก็ประกาศข่าวดีกำลังจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง และในที่สุด น้องลูก้า ลูกสาวคนแรกก็ลืมตาดูโลกในวันที่ 14 กันยายน 2560 ท่ามกลางความยินดีจากทั้งคนในครอบครัว เพื่อนในวงการบันเทิง วงการไฮโซ และเหล่าแฟนคลับ
หลังจากให้กำเนิดลูกสาวคนแรกได้ 2 ปี (22 ธ.ค. 62) นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน ก็ประกาศข่าวดีอีกครั้งว่า ภรรยาคนสวยกำลังตั้งท้องลูกคนที่ 2 และให้กำเนิด น้องมาโก้ ลูกสาวคนที่ 2 ในวันที่ 30 เมษายน 2563
และในที่สุดในปี 2566 ครอบครัวนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีก 1 คน คือ น้องไมกี้ ลูกชายคนสุดท้ายของพ่อนาวินต้าร์ และคุณแม่น้ำหวาน ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เรียกได้ว่ากลายเป็นครอบครัวใหญ่แสนอบอุ่นแสนน่าอิจฉาเลยทีเดียว
ปัจจุบัน นาวิน ต้าร์ และ ไฮโซน้ำหวาน ใช้ชีวิตครองคู่กันมายาวนานถึง 9 ปีแล้ว เราจะเห็นภาพของทั้งสองช่วยกันไลฟ์ขายของทางแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่เป็นประจำ แต่ขณะนี้กำลังเกิดเรื่องดราม่าขึ้นหลังจากมีการแฉพฤติกรรม สาวนักไลฟ์มืออาชีพ แต่งตัว-พูดจายั่วยวน นาวินต้าร์ กลางห้องประชุม ซึ่งทำให้ ไฮโซน้ำหวานเกิดความไม่พอใจ กระทั่งเรื่องเริ่มบานปลายถึงขั้นมีความคิดที่จะหย่าร้างกันเลยทีเดียว ว่าแต่เรื่องนี้จะจบลงอย่างไร หรือมีอัปเดตอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ ทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อ
- ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท นักไลฟ์สาว ยั่วยวน นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก
- เปิดใจครั้งแรก! โค้ชส้ม ท้าเปิดวงจรปิด หลังถูก ไฮโซน้ำหวาน ไลฟ์แฉยั่วยวน นาวิน ต้าร์
- บานปลาย? ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ย่องขึ้นสำนักงานเขต หลังแฉพฤติกรรมสาวนักไลฟ์
รูปภาพจาก : IG navintar
ติดตาม The Thaiger บน Google News: