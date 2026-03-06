บันเทิง

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 16:30 น.
เห็นแล้ว! ชุดเดรสแขนยาว เว้าอกลึก ที่ โค้ชส้ม ณัฐกนก ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ ที่บริษัท จนกลายเป็นดราม่าร้อน

จากดราม่าร้อนฉ่าในขณะนี้ สำหรับปมพิพาทระหว่าง ไฮโซน้ำหวาน, นาวินต้าร์ และ โค้ชส้ม สาวนักไลฟ์มืออาชีพ ที่กำลังถูกจับตามองจากโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลที่ทาง ไฮโซน้ำหวาน กับ โค้ชส้ม ไม่ตรงกัน ทำให้ชาวเน็ตขาเผือกยังคงต้องติดตามอัปเดตกันต่อ ว่าเรื่องนี้จะจบลงเช่นไร

ท่ามกลางการถกเถียงกันเรื่องชุดของ โค้ชส้ม ณัฐกนก ที่สวมใส่ไปในการประชุมงานวันนั้นกับ นาวินต้าร์ และพนักงานของบริษัทนาวินต้าร์เป็นเช่นไร เนื่องจากทาง ไฮโซน้ำหวาน ให้ข้อมูลว่า ชุดที่สาวนักไลฟ์ใส่มาคุยงานวันนั้นวาบหวิว ไม่เหมาะกับการใส่มาคุยงาน แถมยังมีการจับบริเวณหน้าอกตลอดเวลาด้วย

นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด

สวนทางกับข้อมูลของ โค้ชส้ม ที่บอกว่า ชุดที่ตัวเองใส่ในวันนั้นเป็นชุดทำงานของตัวเองปกติ แขนยาว แต่ช่วงคอเว้าลึก ซึ่งเป็นการออกแบบของแบรนด์แบรนด์หนึ่ง รวมกับที่ตนเป็นคนมีหน้าอกเลยทำให้ดูเปิดเผยกว่าปกติ

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาโพสต์ภาพของ โค้ชส้ม โดยอ้างว่าเป็นชุดที่เธอสวมใส่ไปคุยงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตบานปลาย พร้อมแคปชั่นประกอบว่า “ชุดที่ “โค้ชส้ม” ใส่ไปประชุมงานกับนาวินตาร์ ซึ่งทาง “ไฮโซน้ำหวาน “ แฟนสาวของ ”นาวิน ตาร์“ มองว่าไม่เหมาะสม ดูหวาบหวิว เกินงาม…”

เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน-3

ขณะเดียวกันทางเพจ เจ๊มอย108 V1 ก็โพสต์ภาพสรุปข่าวดราม่าที่เกิดขึ้น เผยให้เห็นภาพของ โค้ชส้ม อีกมุมหนึ่ง ที่สวมชุดเดรสสีดำแขนยาว ผ้ากำมะหยี่ ช่วงคอเสื้อเว้าลึกเป็นรูปตัวยู ทำให้เห็นเนินอกได้อย่างชัดเจน

เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน-4
ภาพจาก : FB เจ๊มอย108 V1

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

