เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 15:02 น.
บานปลาย? ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ย่องขึ้นสำนักงานเขต หลังแฉพฤติกรรมสาวนักไลฟ์ ด้าน ผจก.ยังไม่รู้เรื่อง

จากกรณีที่ ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยาของ นาวิน ต้าร์ ออกมาไลฟ์ทั้งน้ำตา แฉพฤติกรรมของสาวนักไลฟ์มืออาชีพรายหนึ่งทำตัวไม่เหมาะสมกลางห้องประชุม แต่งตัวและพูดจายั่วยวนสามีต่อหน้าพนักงานทุกคน ด้วยคำกล่าวบางส่วนที่ว่า “คุณน้ำหวานเขารู้ไหมคะ พี่เป็นผัวทุกคน” ทำเอาน้ำหวานถึงกับเดือดควันออกหู พาลทะเลาะกับสามีกลางไลฟ์ไปด้วย

ต่อมาสำนักข่าว เดลินิวส์ รายงานว่า มีข่าวเม้าท์ว่า ไฮโซน้ำหวาน และ นาวิน ต้าร์ ไปปรากฎตัวที่สำนักงานเขตวังทองหลาง ด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีทั้งคู่ ทำเอาหลายคนคาดเดาและลือกันไปต่าง ๆ นานา โดยยังไม่มีการยืนยันใด ๆ จากปากของทั้งไฮโซน้ำหวานกับนาวิน ต้าร์

ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของ ไฮโซน้ำหวาน และ นาวิน ต้าร์ กลับได้รับคำตอบว่า “ไม่ทราบเรื่องที่ทั้งคู่ไปสำนักงานเขตจริงหรือไม่ เพราอยู่กันคนละที่ และตัวพี่หวานเองก็ไม่ได้บอกอะไรไว้สำหรับเรื่องการไปเขต” งานนี้ก็คงต้องรอให้ทั้งคู่พร้อมที่จะชี้แจงเรื่องราวนี้จากปากของตัวเองอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมข่าวเดอะไทยเกอร์จะรายงานให้ทราบต่อไป

ภาพจาก : IG numwanz

