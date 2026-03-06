ข่าวดาราบันเทิง

ดาราตัวแม่วัย 76 ฝืนสังขารรับบทสาว 30 คนดูจวกยับ ฉากจูบดูดปากกับพระเอกหนุ่มคราวลูก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 09:43 น.
52

ขัดใจคนดู! “หลิวเสี่ยวชิ่ง” ตัวแม่วัย 76 ฝืนสังขารรับบทสาว 30 โดนจวกยับหลังเข้าฉากจูบดูดดื่มกับหนุ่มคราวลูก

วงการบันเทิงจีนมีเรื่องให้เมาท์กันสนั่นอีกแล้วครับ หลังนักแสดงระดับตำนานอย่าง “หลิวเสี่ยวชิ่ง” ในวัย 76 ปี ไปรับบทเป็นสาววัย 30 ปีในมินิซีรีส์เรื่อง Jin Xiu An Ran งานนี้ทำเอาคนดูถึงกับอ้าปากค้าง เพราะมีฉากที่เธอต้องทะเลาะและเคลียร์ใจด้วยการจูบกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันมากกว่า 30 ปี แทนที่ฉากนี้จะออกมาโรแมนติกชวนฟิน แต่กลับทำเอาผู้ชมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจอย่างหนักเมื่อได้ดู

กระแสวิจารณ์ในโลกอินเทอร์เน็ตดุเดือดมากครับ มีตั้งแต่การแซวขำๆ ไปจนถึงขั้นประชดประชันแรงๆ ชาวเน็ตบางคนถึงกับตั้งคำถามติดตลกว่า การที่นักแสดงหนุ่มต้องเข้าฉากเลิฟซีนกับคนที่อายุรุ่นราวคราวแม่ขนาดนี้ ถือเป็น “ภัยการทำงาน” อย่างหนึ่งหรือไม่

หลิวเสี่ยวชิ่ง ดาราตัวแม่วัย 76 ฝืนสังขารรับบทสาว 30 คนดูจวกยับ ฉากจูบดูดปากกับพระเอกหนุ่มคราวลูก รายได้ร่วงกราว

แถมผู้ชมยังจับสังเกตได้ว่าทางทีมงานพยายามใช้โปรแกรมตกแต่งภาพอย่างหนักเพื่อลบริ้วรอยของหลิวเสี่ยวชิ่งให้ผิวดูเรียบเนียนเหมือนสาวแรกรุ่น แต่ถึงจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยแค่ไหน แววตาและเค้าโครงหน้าของเธอก็ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งวัยเอาไว้จนปิดไม่มิดอยู่ดี

วีรกรรมการรับบทฝืนวัยของขุ่นแม่หลิวเสี่ยวชิ่งไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก ช่วงหลังมานี้เธอหันมารับงานมินิซีรีส์มากขึ้น อย่างเช่นเรื่อง Meng Bao Zhu Gong: Wu Shi Sui Hun Chong ที่เล่นประกบคู่กับ เกิงต้าหยง นักแสดงหนุ่มวัย 37 ปี ซึ่งช่องว่างระหว่างวัยก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มาแล้วรอบหนึ่ง

ถ้าย้อนกลับไปในปี 2023 หลิวเสี่ยวชิ่ง เคยทำคนดูอึ้งหนักจากการรับบทเป็นนักรบกองโจรวัย 18 ปีในภาพยนตร์ Ice Sniper 2 ซึ่งถ่ายทำตอนที่เธออายุเกือบ 60 ปี

หลิวเสี่ยวชิ่ง ดาราตัวแม่วัย 76 ฝืนสังขารรับบทสาว 30 คนดูจวกยับ ฉากจูบดูดปากกับพระเอกหนุ่มคราวลูก รายได้ร่วงกราว

พีกสุดคือคนที่มารับบทเป็นพ่อของเธอดันอายุน้อยกว่าเธอถึง 12 ปี แถมเธอยังมีฉากโรแมนติกกับนักแสดงร่วมที่เด็กกว่า 17 ปีอีกต่างหาก งานนั้นโดนวิจารณ์เละเทะว่าหน้าตาที่ดูเป็นผู้ใหญ่และผ่านการทำศัลยกรรมมาอย่างชัดเจนมันขัดกับบทสาวน้อยไร้เดียงสาขั้นสุด

ผลจากความฝืน ภาพยนตร์ทำรายได้ร่วงกราว ได้คะแนนรีวิวบนเว็บไซต์ Douban ไปแค่ 3.0 เต็ม 10 จนนักวิจารณ์บางคนถึงกับไล่ให้เธอออกจากวงการไปเลย หรือแม้แต่ในปี 2014 เธอก็เคยเล่นบทเด็กสาววัย 16 ปี ประกบพระเอกที่เด็กกว่า 21 ปีในภาพยนตร์ Heroes of Sui and Tang Dynasties 3 มาแล้วเช่นกัน

แม้ว่า หลิวเสี่ยวชิ่ง จะเป็นนางพญาแห่งวงการบันเทิงจีน ที่เคยฝากฝีมือระดับปรมาจารย์ไว้ในบทบาทจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียน (บูเช็กเทียน) จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเวอร์ชันที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์ แต่การที่เธอยังคงดึงดันที่จะรับแต่บทเด็กสาวและมีฉากรักต่างวัยอยู่เรื่อยๆ ก็ทำให้ชื่อเสียงระดับตำนานของเธอเริ่มมัวหมองและเป็นที่ถกเถียงอย่างหนักในช่วงหลังมานี้

คงต้องรอดูกันต่อไปว่าคนดูจะยอมรับทางเลือกในการแสดงของเธอได้หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้เธอขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสไปเสียหมดแล้ว

หลิวเสี่ยวชิ่ง ดาราตัวแม่วัย 76 ฝืนสังขารรับบทสาว 30 คนดูจวกยับ ฉากจูบดูดปากกับพระเอกหนุ่มคราวลูก รายได้ร่วงกราว หลิวเสี่ยวชิ่ง ดาราตัวแม่วัย 76 ฝืนสังขารรับบทสาว 30 คนดูจวกยับ ฉากจูบดูดปากกับพระเอกหนุ่มคราวลูก รายได้ร่วงกราว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 09:43 น.
52
