อัปเดตชีวิต คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ดูแลเข้มงวด แข็งแรง-อารมณ์ดี บ่นอยากเล่นละคร
ชีวิตปัจจุบัน คุณยายมารศรี วัยย่าง 105 ปี แข็งแรงดี แต่ความจำเริ่มเลือนราง บางครั้งจำลูกสาว ‘อ้อย จิระวดี’ ไม่ได้ เผยเคล็ดลับพาดูมวย-เต้นรำ ซึ้งน้ำใจพี่เลี้ยงชาวพม่าดูแลใกล้ชิด 24 ชม.
อ้อย จิระวดี ออกมาเปิดใจอัปเดตชีวิตและสุขภาพของคุณแม่มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา หรือ คุณยายมารศรี ศิลปินอาวุโสระดับตำนานอันเป็นที่รักของแฟน ๆ ผ่าน NineEntertain Official ที่ปัจจุบันอายุย่างเข้าสู่ 105 ปีแล้ว ตอนนี้ยังแข็งแรงมาก แม้จะมีอาการหลงลืมไปบ้างตามกาลเวลา
เธอเล่าว่า ความจำในอดีตของคุณยายยังดีเยี่ยม แต่เรื่องปัจจุบันเริ่มหลงลืมแล้ว บางครั้งถึงกับจำลูกสาวไม่ได้และถามว่า “อ้อยคือใคร” แต่ตนก็รับมือด้วยความเข้าใจ ไม่น้อยใจและไม่ซีเรียส และใช้วิธีเขียนกระดานให้คุณยายอ่านเพื่อเป็นการฝึกสมอง
นอกจากนี้ คุณยายยังมีความผูกพันกับวงการบันเทิงมาก อยู่ในวงนานมาตั้งแต่อายุ 16 – 90 ปี มักจะบ่นอยากเล่นละครอยู่เสมอ และบางครั้งก็มีงอนเวลาที่ตนออกไปถ่ายละครโดยไม่ชวน เวลาคุณยายมีอาการเวียนหัวหรือปวดเมื่อยตามประสาคนแก่ คุณยายมารศรีตนจะจะนำคอมเมนต์จากแฟนคลับในไอแพดมาให้อ่าน เพื่อช่วยเปลี่ยนจุดสนใจและทำให้คุณยายอารมณ์ดีจนลืมอาการเจ็บป่วยไปได้
กิจวัตรประจำวันของคุณยายมารศรี คือ ตื่นเช้ามาต้องหยิบกระเป๋าตังค์มานับเงิน ซึ่งธนบัตรทุกใบ อ้อย จิระวดี จะนำไปตากแดดและฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้ให้เรียบร้อย จากนั้นจะออกกำลังกายด้วยการยกขวดน้ำ ซึ่งตนถึงกับออกปากยอมแพ้เพราะคุณยายแข็งแรงและอึดกว่าตนเสียอีก
ส่วนเรื่องอาหารการกิน ตอนนี้คุณยายเริ่มเคี้ยวได้น้อยลง จึงต้องหั่นอาหารเป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำผักหลากสีไปปั่นผสมน้ำผึ้ง มะนาว และเกลือเล็กน้อย เพื่อหลอกล่อให้คุณยายทานได้ง่ายและได้รับสารอาหารครบถ้วน
สิ่งที่ต้องระวังขั้นสูงสุดสำหรับการดูแลคุณยายคือ การติดเชื้อ เนื่องจากคุณหมอระบุว่าคุณยายไม่มีภูมิคุ้มกันแล้ว การเข้าเยี่ยมจึงเป็นเรื่องยาก แม้แต่คนในครอบครัวบางครั้งก็ต้องสื่อสารกันผ่านกระจกห้อง หรือหากจะเข้าไปหา ทุกคนต้องอาบน้ำ สระผม และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าพบ
ในอดีตเคยเกิดอุบัติเหตุที่คุณยายเกือบเสียหลักล้มในห้องน้ำ แล้วโดนปุ่มสร้อยขีดข่วนเป็นแผลเล็ก ๆ แต่ติดเชื้อจากการเกาจนลุกลาม ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 4 เดือน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ในหลวงทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จนคุณยายหายเป็นปกติ
ปัจจุบันคุณยายได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงจากลูกจ้างชาวพม่าที่อยู่กับครอบครัวมานานถึง 10 ปี และดูแลคุณยายมาถึง 8 ปี พี่เลี้ยงคนนี้ดูแลดีมากตั้งแต่อาบน้ำ ตัดเล็บ พาดูมวย ไปจนถึงเต้นรำด้วยกัน จนตอนนี้คุณยายติดพี่เลี้ยงคนนี้หนักมาก ถึงขั้นร้องไห้เมื่อพี่เลี้ยงขอตัวไปทำกับข้าวเพราะคิดว่าจะทิ้งตนไป
