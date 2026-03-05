ข่าว

อัปเดตชีวิต คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ดูแลเข้มงวด แข็งแรง-อารมณ์ดี บ่นอยากเล่นละคร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 14:04 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 14:06 น.
56
อ้อย จิระวดี อัปเดตอาการ คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี

ชีวิตปัจจุบัน คุณยายมารศรี วัยย่าง 105 ปี แข็งแรงดี แต่ความจำเริ่มเลือนราง บางครั้งจำลูกสาว ‘อ้อย จิระวดี’ ไม่ได้ เผยเคล็ดลับพาดูมวย-เต้นรำ ซึ้งน้ำใจพี่เลี้ยงชาวพม่าดูแลใกล้ชิด 24 ชม.

อ้อย จิระวดี ออกมาเปิดใจอัปเดตชีวิตและสุขภาพของคุณแม่มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา หรือ คุณยายมารศรี ศิลปินอาวุโสระดับตำนานอันเป็นที่รักของแฟน ๆ ผ่าน NineEntertain Official ที่ปัจจุบันอายุย่างเข้าสู่ 105 ปีแล้ว ตอนนี้ยังแข็งแรงมาก แม้จะมีอาการหลงลืมไปบ้างตามกาลเวลา

เธอเล่าว่า ความจำในอดีตของคุณยายยังดีเยี่ยม แต่เรื่องปัจจุบันเริ่มหลงลืมแล้ว บางครั้งถึงกับจำลูกสาวไม่ได้และถามว่า “อ้อยคือใคร” แต่ตนก็รับมือด้วยความเข้าใจ ไม่น้อยใจและไม่ซีเรียส และใช้วิธีเขียนกระดานให้คุณยายอ่านเพื่อเป็นการฝึกสมอง

นอกจากนี้ คุณยายยังมีความผูกพันกับวงการบันเทิงมาก อยู่ในวงนานมาตั้งแต่อายุ 16 – 90 ปี มักจะบ่นอยากเล่นละครอยู่เสมอ และบางครั้งก็มีงอนเวลาที่ตนออกไปถ่ายละครโดยไม่ชวน เวลาคุณยายมีอาการเวียนหัวหรือปวดเมื่อยตามประสาคนแก่ คุณยายมารศรีตนจะจะนำคอมเมนต์จากแฟนคลับในไอแพดมาให้อ่าน เพื่อช่วยเปลี่ยนจุดสนใจและทำให้คุณยายอารมณ์ดีจนลืมอาการเจ็บป่วยไปได้

กิจวัตรประจำวันของคุณยายมารศรี คือ ตื่นเช้ามาต้องหยิบกระเป๋าตังค์มานับเงิน ซึ่งธนบัตรทุกใบ อ้อย จิระวดี จะนำไปตากแดดและฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้ให้เรียบร้อย จากนั้นจะออกกำลังกายด้วยการยกขวดน้ำ ซึ่งตนถึงกับออกปากยอมแพ้เพราะคุณยายแข็งแรงและอึดกว่าตนเสียอีก

อ้อย จิระวดี อัปเดตสุขภาพ คุณยายมารศรี
ภาพจาก Instagram : aoyjira

ส่วนเรื่องอาหารการกิน ตอนนี้คุณยายเริ่มเคี้ยวได้น้อยลง จึงต้องหั่นอาหารเป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำผักหลากสีไปปั่นผสมน้ำผึ้ง มะนาว และเกลือเล็กน้อย เพื่อหลอกล่อให้คุณยายทานได้ง่ายและได้รับสารอาหารครบถ้วน

สิ่งที่ต้องระวังขั้นสูงสุดสำหรับการดูแลคุณยายคือ การติดเชื้อ เนื่องจากคุณหมอระบุว่าคุณยายไม่มีภูมิคุ้มกันแล้ว การเข้าเยี่ยมจึงเป็นเรื่องยาก แม้แต่คนในครอบครัวบางครั้งก็ต้องสื่อสารกันผ่านกระจกห้อง หรือหากจะเข้าไปหา ทุกคนต้องอาบน้ำ สระผม และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าพบ

ในอดีตเคยเกิดอุบัติเหตุที่คุณยายเกือบเสียหลักล้มในห้องน้ำ แล้วโดนปุ่มสร้อยขีดข่วนเป็นแผลเล็ก ๆ แต่ติดเชื้อจากการเกาจนลุกลาม ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 4 เดือน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ในหลวงทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จนคุณยายหายเป็นปกติ

ปัจจุบันคุณยายได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงจากลูกจ้างชาวพม่าที่อยู่กับครอบครัวมานานถึง 10 ปี และดูแลคุณยายมาถึง 8 ปี พี่เลี้ยงคนนี้ดูแลดีมากตั้งแต่อาบน้ำ ตัดเล็บ พาดูมวย ไปจนถึงเต้นรำด้วยกัน จนตอนนี้คุณยายติดพี่เลี้ยงคนนี้หนักมาก ถึงขั้นร้องไห้เมื่อพี่เลี้ยงขอตัวไปทำกับข้าวเพราะคิดว่าจะทิ้งตนไป

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย Aoyjira Israngura (@aoyjira)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เจอสาเหตุแล้ว มอไซค์ดับขณะผ่านย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช.

47 วินาที ที่แล้ว
ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม ข่าวต่างประเทศ

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

4 นาที ที่แล้ว
เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด เทคโนโลยี

เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

21 นาที ที่แล้ว
รู้จักวิธีทำ &quot;สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ&quot; เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น ข่าว

รู้จักวิธีทำ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น

29 นาที ที่แล้ว
อ้อย จิระวดี อัปเดตอาการ คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ข่าว

อัปเดตชีวิต คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ดูแลเข้มงวด แข็งแรง-อารมณ์ดี บ่นอยากเล่นละคร

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สงครามตะวันออกกลางเข้าวันที่ 6 ยอดชาวอิหร่านเสียชีวิตพุ่งทะลุ 1100 ศพ

41 นาที ที่แล้ว
เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว ข่าว

เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว

50 นาที ที่แล้ว
เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา เศรษฐกิจ

เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เพจ เฟ็ดเฟ่ โพสต์แฉ คนใกล้ตัว ฮุบเงิน 10 ล้าน ไล่เพื่อนพ้นทาง-ฟ้องปิดปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพ็ชร ฐกฤต อวดชีวิตเรียบง่าย ลงมือทำสวนจากพื้นที่ 6 ไร่ สู่อาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่ บันเทิง

เพ็ชร ฐกฤต อวดชีวิตเรียบง่าย ลงมือทำสวนจากพื้นที่ 6 ไร่ สู่อาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ราเชน” เผยสาเหตุสั่งยุติหยุดบทบาท “พี่เต้” ก้าวร้าว ไม่เกี่ยวกับไดโนเสาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยแชร์ ดญ.พัทธ์ชริญญา อายุ 13 หายตัวจากบ้าน 5 วันแล้วยังหาไม่พบ ข่าว

ช่วยแชร์ ดญ.พัทธ์ชริญญา อายุ 13 หายตัวจากบ้าน 5 วันแล้วยังหาไม่พบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลก ยังดีดพุ่งต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน ขนส่งต้องหยุดชะงัก ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลก ยังดีดพุ่งต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน ขนส่งต้องหยุดชะงัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กองทัพบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปี 2569 รวม 6 อัตรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ส่งกำลังใจให้พ่อ อีก 2 เดือนจะได้ออกแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกกลางสวนสัตว์ ลิงโบโนโบพุ่งกระแทกกระจกแตก หลังโดนเด็กวัยรุ่นยั่วโมโห ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางสวนสัตว์ ลิงโบโนโบพุ่งชนกระจกแตก หลังโดนเด็กวัยรุ่นยั่วโมโห

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว &quot;น้ำมันไทยนำเข้าจากไหน&quot; ทั้งที่ผลิตเองได้จากอ่าวไทย เศรษฐกิจ

รู้แล้ว “น้ำมันไทยนำเข้าจากไหน” ทั้งที่ผลิตเองได้จากอ่าวไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยชี้ เครื่องดื่มมะเร็งชอบ เสี่ยงมะเร็งช่องปาก ชายไทยฮิตมาก สุขภาพและการแพทย์

ผลวิจัยชี้ เครื่องดื่มมะเร็งชอบ เสี่ยงมะเร็งช่องปาก ชายไทยฮิตมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา ข่าว

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ข่าว

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เฉลยไวรัล สาวนั่งงอนแฟนกลางถนน ปาของ-เขวี้ยงรองเท้า ที่แท้เพราะสาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วันนอร์” ชื่นชม “อนุทิน” วางตัวเป็นกลาง เตรียมเช่าเครื่องบินพาคนไทยกลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ &quot;อดีตนาวิกโยธิน&quot; ค้านสงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด! อดีตนาวิกโยธิน ค้านสงครามอิหร่าน ถูกตำรวจรวบจนแขนหักกลางสภาสหรัฐฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 14:04 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 14:06 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

สงครามตะวันออกกลางเข้าวันที่ 6 ยอดชาวอิหร่านเสียชีวิตพุ่งทะลุ 1100 ศพ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา

เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button