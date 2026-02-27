มดดำ เล่าละเอียดปม พระเอกลูกครึ่ง ม. ลุยจีบนางเอกรุ่นพี่ ตัวแม่เบอร์ 1 ใช่ อั้ม-มิกค์ หรือไม่

มดดำ คชาภา เล่าละเอียดปมข่าวลือ พระเอกลูกครึ่ง ม. ลุยจีบนางเอกรุ่นพี่ ตัวแม่เบอร์ 1 ใช่ อั้ม พัชราภา-มิกค์ ทองระย้า หรือไม่? ยัน คู่นี้สนิทกันจริง
ตามใส่ใจกันส่งท้ายสัปดาห์เลย เมื่อมีข่าวลือหลุดออกมาถึงความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กจีบกันของพระเอกรุ่นน้อง กับ นางรุ่นพี่ ที่ทำเอาอินฟลูเอนเซอร์คนดังอย่าง เจนจินดา เจ้าของช่องติ๊กต็อก ถกข่าวสาวประเด็น ต้องหยิบเรื่องมาเม้าท์กันให้แซ่ดว่า
“จริงหรือไม่ พระเอกลูกครึ่งช่องดัง ม. จีบนางเอกเบอร์ต้นรุ่นพี่ ตัวแม่เบอร์ 1 ของประเทศไทย อ.ได้สำเร็จแล้ว หลังคุยกันมาหลายปี ฉันดีใจถ้าเป็นเรื่องจริง พรุ่งนี้ฝากพี่ ๆ สื่อถามด้วยนะ แม่ออกงาน” ทำเอาชาวเน็ตตามเผือกกันยกใหญ่ว่าเป็นเรื่องของคู่ไหนกันนะ จะใช่คนที่คิดไว้หรือเปล่า
ล่าสุดในรายการ ข่าวใส่ไข่ เมื่อคืนที่ผ่านมา (26 ก.พ. 69) มดดำ คชาภา ก็หยิบประเด็นข่าวลือร้อนเรื่องนี้มาเล่าด้วยเช่นกัน โดยจู่ ๆ ก็พูดชื่อขึ้นมาว่า “ใช่หรอ แต่เห็น มิกค์ ทองระย้า เหรอ เพราะ มิกค์ ทองระย้า ไปงานอั้มทุกงานเลย นางไปขายอาหาร ถ้าสมมติเป็น มิกค์ ทองระย้า นะ มิกค์ ทองระย้า นางมีบูธ เพราะทุกครั้งที่ไปนางจะฝาก เอ ศุภชัย ส่งของมาให้ฉันกิน
ถ้าเป็น มิกค์ ทองระย้า นะ คุณนายอั้มเวลาเขาไปเปิดตลาดที่ไหน มิกค์ ก็จะไปเปิดร้านขายอาหารอยู่ที่นั่น เพราะเขาทำร้านก๋วยเตี๋ยว ทุกวันนี้เขาไม่ได้นั่งรอละคร อะไรที่เขาทำได้เขาลงมือทำหมดเลย แล้วทุกครั้งที่เปิดตลาดอั้มอั้มเนี่ย ก็จะมีร้านของ มิกค์ ทองระย้า ไปเปิดอยู่ เมื่อก่อนเขาก็เคยเล่นละครด้วยกัน
ไม่รู้ว่าใช่ไหม แต่เขาสนิทกันอยู่แล้ว เวลาเจอคุณนายอั้มก็จะเจอมิกค์ แต่เป็นแฟนไหมไม่รู้ เขาจะสนิทกัน จีบกัน ก็ต้องให้คุณนายอั้มเขาตอบ แต่ที่รู้คือเขาสนิทกันอยู่แล้ว เล่นกันอยู่แล้ว แต่เป็นแฟนกันเปล่าไม่รู้ แต่เขาก็เป็นพี่น้องที่สนิทกัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มิกค์ ทองระย้า เปิดธุรกิจใหม่ “Mik mountain” ลานนั่งชิล ที่เที่ยวเขาใหญ่
- ‘มิกค์ ทองระย้า’ ตอบข่าวหลังถูกโยง ดาราหนุ่มหลอกสาวเปย์ของแบรนด์หรู
- ‘มิกค์ ทองระย้า’ ตอบแล้ว หลังโดนโยงสาวแฉ พระรองช่องดัง หลอกสาวเปย์ คบซ้อน
- อั้ม พัชราภา ปัดรีเทิร์นรัก ไฮโซพก ยอมรับ กลับมาคุยกัน ในฐานะเพื่อนที่ดี
อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: