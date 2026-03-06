ไอซ์ รักชนก รับรางวัลนักการเมืองแห่งปี ลั่นกลางเวที ไม่เคยคิดล้มล้าง-คว่ำแผ่นดิน
ไอซ์ รักชนก รับรางวัลนักการเมืองแห่งปี จาก The People ลั่นกลางเวที ทำงานให้ทุกคน ไม่คิดล้มล้าง-คว่ำแผ่นดิน แค่อยากเห็นความเท่าเทียม
ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ล่าสุดถูกคัดเลือกให้รับรางวัล People of the Year สาขานักการเมืองแห่งปี จาก The People เจ้าตัวขึ้นกล่าวความรู้สึกและยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมืองที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
ในช่วงขึ้นรับรางวัล ไอซ์ รักชนก กล่าวว่า “ขอบคุณ The People และต้องขอขอบคุณคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับ อาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ร่วมก่อตั้งองคาพยพอนาคตใหม่ขึ้นมา จุดไฟสายลม ทำการเมืองในแบบที่ตอนนั้นคนทั้งประเทศไม่มีใครเชื่อว่าเราจะสามารถคว้าที่นั่งในสภาฯ ได้ แล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าการทำการเมืองแบบนี้จะสามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้
ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวบางบอน จอมทอง และหนองแขม ที่ได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไอซ์ คือ ความไว้วางใจ การได้เป็นผู้แทนราษฎรที่ท่านลงคะแนนให้ จะเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตไอซ์ต่อจากนี้ไป
หลาย ๆ คนที่รู้สึกหวาดกลัวหรือเกียจชังพวกเรา เพราะเข้าใจผิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราจะสร้างคือการโค่นล้ม พลิกฟ้า คว่ำแผ่นดิน ดิฉันยืนยันว่าไม่เป็นความจริง การเปลี่ยนแปลงที่องคาพยพสีส้มของเราอยากเห็นมันเรียบง่ายมาก เช่น เราอยากเห็นเด็กในประเทศนี้ที่ไม่ว่าจะเกิดในตระกูลไหน ครอบครัวไหน ฐานะแบบไหน ก็อยากให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ใกล้บ้าน และสามารถที่จะเป็นใบเบิกทางในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสถานะทางสังคมได้ เราอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนเท่ากัน ไม่ว่าจะยากจนหรือมั่งมีขนาดไหน ไม่ใช่ว่าคนยากจนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ด้อยกว่า แล้วคนมีเงินสามารถควักเงินซื้อความยุติธรรมได้
อยากเห็นการกระจายอำนาจให้ทุกจังหวัดสามารถมีทรัพยากรและมีอำนาจในการตัดสินใจบริการสาธารณะในจังหวัดของตนเอง เพื่อกระจายความเจริญไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ไม่ต้องกระจุกอยู่แค่ที่กรุงเทพฯ เราอยากเห็นทุก ๆ จังหวัดมีขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีคุณภาพ มาตรงเวลา และมีหลากหลายเส้นทางให้เด็ก ๆ หรือคนทำงานได้ไปทำในสิ่งที่เขาต้องการ
เราอยากเห็นสวนสาธารณธเกิดขึ้นในหัวเมืองต่าง ๆ อยากให้มีน้ำประปาดื่มได้ น้ำใส-ไหลแรง ไม่ใช่แค่ที่กรุงเทพฯ อยากเห็นระบบเศรษฐกิจที่มีคนพยายาม ความตั้งใจสามารถลืมตาอ้าปากสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในประเทศนี้ โดยที่ไม่ต้องมีทุนเทามาคุกคามพวกเขา การเปลี่ยนแปลงที่พวกเราพยายามจะสร้างและอยากเห็น มันเป็นเรื่องง่าย ๆ แค่นี้
ดิฉันขอพูดแทนพรรคประชาชน ไม่ว่าท่านจะลงคะแนน หวาดกลัว เกลียด หรือชื่นชมพวกเราหรือไม่ เราจะทุ่มเททำงานให้กับทุก ๆ คนในประเทศนี้ ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนหรือมีชาติตระกูลอย่างไร เราจะนำภาษีมาจัดสรรใหม่ ทำให้ทุกชีวิตสามารถเข้าถึงทรัพยากรนี้ได้ เราจะจัดสรรอย่างตรงไปตรงมาค่ะ ขอบคุณค่ะ”
ต่อมาเธอโพสต์ขอบคุณ The People กับรางวัลที่ได้รับ กล่าวว่า “ขอบคุณ The People ที่ให้เกียรติมอบรางวัล People of the year นักการเมืองแห่งปีให้นะคะ ดีใจมากๆ วันนี้ได้พร้อมกับหมายฟ้องนายสุชาติ ชมกลิ่น 50ล้าน อิอิ”
