ประกันสังคม ยัน "ฮีทสโตรก" รักษาฟรี ม.33-39 วูบฉุกเฉินเข้า รพ.ใกล้สุดได้เลย

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 09:33 น.
51
ประกันสังคม ยัน "ฮีทสโตรก" รักษาฟรี ม.33-39 วูบฉุกเฉินเข้า รพ.ใกล้สุดได้เลย

เช็กอาการด่วน ตัวร้อนจัด-เพ้อ-วูบ รีบหาหมอ ประกันสังคมย้ำดูแลค่ารักษา 72 ชม. แรกหากวิกฤต ไม่ต้องสำรองจ่าย

ประเทศไทยเข้าสู่โหมดเตาอบ อย่างเป็นทางการ เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุดอาจพุ่งทะลุปรอทแตกถึง 42-43 องศาเซลเซียส งานนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ไม่นิ่งนอนใจ ออกโรงเตือนผู้ประกันตน โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานกลางแจ้ง ให้ระวัง “โรคลมแดด” หรือ ฮีทสโตรก (Heat Stroke) ที่อาจคร่าชีวิตได้หากรักษาไม่ทัน

สิทธิผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39: ป่วยปุ๊บ รักษาได้ปั๊บ

ข่าวดีสำหรับมนุษย์เงินเดือน (ม.33) และผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (ม.39) หากมีอาการเจ็บป่วยทั่วไปจากความร้อน สามารถเข้ารับการรักษาที่ สถานพยาบาลตามสิทธิ ที่ท่านเลือกไว้ได้ทันทีโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย

แต่ถ้าร้อนจนวูบ! อาการหนักเข้าขั้น “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต” ไม่ต้องเสียเวลาเปิดหาชื่อโรงพยาบาลตามสิทธิ เพราะท่านสามารถ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที เพื่อรักษาชีวิตให้เร็วที่สุด

ขั้นตอนสำคัญ หากเข้า รพ. อื่น (กรณีฉุกเฉิน)

หากเกิดเหตุฉุกเฉินจนต้องเข้าโรงพยาบาลที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิของท่านให้ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อดำเนินการประสานรับตัวไปรักษาต่อ

สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลใน 72 ชั่วโมงแรก (ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด) โดยสามารถยื่นเรื่องเบิกคืนได้ โดยเตรียมเอกสารคือ แบบคำขอ (สปส.2-01), ใบรับรองแพทย์, ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

สิทธิผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39: ป่วยปุ๊บ รักษาได้ปั๊บ
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

เช็กสัญญาณเตือน ฮีทสโตรก ก่อนจะสาย

อย่ารอให้ล้มทั้งยืน! หากพบอาการเหล่านี้ ต้องรีบปฐมพยาบาลและพบแพทย์ทันที

  • ตัวร้อนจัด ผิวหนังแดง

  • เวียนศีรษะ หน้ามืด

  • ใจสั่น หายใจเร็ว

  • สับสน พูดไม่ชัด หรือหมดสติ

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นำผู้ป่วยเข้าที่ร่ม คลายเสื้อผ้าให้หลวม ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามซอกคอ รักแร้ ศีรษะ และรีบนำส่งโรงพยาบาล หรือโทรแจ้ง 1669 ทันที

หน่วยงานรัฐแนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการออกแดดช่วงพีค 11.00 – 15.00 น. สวมเสื้อผ้าสีอ่อนระบายอากาศ และห้ามทิ้งเด็กหรือผู้สูงอายุไว้ในรถที่จอดตากแดดเด็ดขาด

หากมีข้อสงสัยเรื่องสิทธิการรักษา ติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office, GCC

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

