เที่ยงนี้ “ไอซ์ รักชนก” จ่อบุกกระทรวงแรงงาน ชวนผู้ประกันตนกินข้าว

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 11:25 น.
83
ไอซ์ รักชนก จ่อบุกกระทรวงแรงงาน
รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

เที่ยงนี้มีแตก! ส.ส.ไอซ์ รักชนก พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กชวนผู้ประกันตนกินข้าวเที่ยงที่โรงอาหารกระทรวงแรงงาน ย้ำใช้เงินประกันสังคมสร้าง ด้านชาวเน็ตแห่แซวถามได้กินฟรีไหม

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 69 เกิดกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ช่วงสายวันนี้ เมื่อ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อบัญชี รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ส.ส.ไอซ์ โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยระบุว่า

“วันนี้เที่ยงจะแวะไปกินข้าวที่โรงอาหารกระทรวงแรงงาน โรงอาหารที่ใช้เงินประกันสังคมทำ ใครว่างก็แวะมากินด้วยกัน ชวนผู้ประกันตนมาด้วยกัน” นอกจากนี้ น.ส.รักชนก ยังระบุข้อความทิ้งท้ายฝากถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงด้วยว่า “ส่วน คฝ. กอ.รมน. พี่ๆ พักผ่อนเถอะนะคะ”

นนี้เที่ยงจะแวะไปกินข้าวที่โรงอาหารกระทรวงแรงงาน
รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ประชาชนและผู้ติดตามต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวในทำนองเดียวกันว่า การไปกินข้าวครั้งนี้จะได้กินฟรีหรือไม่ เนื่องจากโรงอาหารแห่งนี้ใช้งบประมาณจากกองทุนประกันสังคมในการก่อสร้าง

ชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก ตัวอย่างเช่น “กินฟรีเลยค่ะ เพราะใช้งบผู้ประกันตนในการสร้าง”, “กินด้วยคนครับแล้วใครจ่ายชิครับ (กินฟรีไหมครับ)” และ “กินฟรีไหมครับถ้าฟรีจะไป 555”

ชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก
รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

