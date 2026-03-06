ขยี้ตา นายแบบดังสิงคโปร์ ฉลองวันเกิดอายุ 60 หน้าเด็กจนเหลือเชื่อ

ฉลองวัย 60 ปี! “ฉวนโต ทาน” ช่างภาพสิงคโปร์อวดลุคหล่อล่ำ เผยเน้นใช้ชีวิตเรียบง่าย หน้าเด็กจนต้องขยี้ตา
ทำเอาหลายคนต้องขยี้ตาดูอีกรอบ หลังช่างภาพและนายแบบชื่อดังชาวสิงคโปร์อย่าง “ฉวนโต ทาน” (ChuanDo Tan) โพสต์ภาพฉลองวันเกิดอายุครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
ภาพล่าสุดบนอินสตาแกรมของเขาซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.9 ล้านคน กลับมาเป็นไวรัลให้คนพูดถึงอีกครั้ง เพราะเขายังคงความหล่อเหลา ดูแลหุ่นได้ฟิตแอนด์เฟิร์ม ซิกแพกแน่น ไม่ต่างจากหนุ่มวัยรุ่นเลย
นอกจากภาพที่ดูอ่อนกว่าวัยแล้ว ฉวนโต ทาน ยังเขียนข้อความแฝงข้อคิดดีๆ ในวันเกิดปีนี้ด้วยครับ โดยเขาสรุปมุมมองชีวิตไว้ว่าให้คนเราเห็นคุณค่าของเวลา
เขาตระหนักว่าเวลาคือความมั่งคั่งที่แท้จริงเพียงสิ่งเดียว รุ่งอรุณของทุกวันเปรียบเสมือนมรดก แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะรับประกันได้เสมอไป และเขารู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้
แนวทางการใช้ชีวิตของเขาตอนนี้คือความเรียบง่าย การกลับคืนสู่ธรรมชาติ รับแสงแดดในทุกๆ วัน และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ยั่งยืน
ก่อนที่ฉวนโต ทาน จะทิ้งท้ายข้อความด้วยการอวยพรขอให้โลกนี้มีสันติสุข
สำหรับประวัติ ฉวนโต ทาน ในช่วงยุค 80s ถึงต้นยุค 90s เขาเริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบแฟชั่น และเคยมีผลงานในฐานะนักร้องเพลงป๊อปภาษาจีนกลาง
หลังจากอำลาวงการเบื้องหน้า เขาผันตัวมาเป็นช่างภาพแฟชั่นมืออาชีพ โดยร่วมกับเพื่อนเปิดสตูดิโอถ่ายภาพชื่อ Chuando & Frey ซึ่งมีผลงานถ่ายภาพให้กับนิตยสารแฟชั่นชั้นนำและแบรนด์ระดับโลกมากมาย เช่น Jalouse, Muse, L’Officiel, Elle และ Harper’s Bazaar รวมถึงเคยถ่ายภาพหน้าปกอัลบั้ม Discipline (2008) ให้กับ Janet Jackson
ฉวนโต กลายเป็นไวรัลในปี 2017 หลังจากเริ่มโพสต์รูปภาพตัวเองใน Instagram (@chuando_chuandoandfrey) ซึ่งเผยให้เห็นใบหน้าและรูปร่างที่ดูเหมือนคนวัย 30 ปี ทั้งที่ในขณะนั้นเขาอายุ 50 ปีแล้ว
เคล็ดลับความอ่อนเยาว์ ของฉวนโตมักถูกพูดถึงอยู่เสมอ เขาเน้นที่อาหาร 70% และการออกกำลังกาย 30% เช่น การทานไข่ต้ม 6 ฟองในมื้อเช้า (ไม่กินไข่แดง 4 ฟอง) เลี่ยงชาและกาแฟ และเน้นการว่ายน้ำเป็นหลัก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งงานหนุ่มรุ่นลูก ไม่แคร์รักต่างวัย 32 ปี เห็นแล้วอึ้ง หน้าเด็กมาก
- จำได้ไหม? ช่างภาพหน้าเด็ก เจ้าของตำนาน 30 รูปอันเซ็น คัมแบ็กความแซ่บสะท้านเน็ต
- อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดาราอาวุโส ปัจจุบันอายุ 69 ปี หล่อหน้าเด็กมาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: