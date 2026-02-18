ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งงานหนุ่มรุ่นลูก ไม่แคร์รักต่างวัย 32 ปี เห็นแล้วอึ้ง หน้าเด็กมาก

เจ้าสาววัย 64 พบรักแท้หนุ่มวัย 32 ปี

หญิงญี่ปุ่นวัย 64 ปี พบรักหนุ่มรุ่นลูก ฝ่าคำครหารักต่างวัย 32 ปี เข้าพิธีวิวาห์ เผยโมเมนต์น่ารัก พาลูกชายวัย 39 เที่ยวทุกที่ ต่อยอดเปิดธุรกิจจัดหาคู่ หนุนคนกล้ามีรัก ไร้อุปสรรคเรื่องอายุ

โซเชียลฮือฮาหลังมีการเผยแพร่เรื่องราวความรักของชาวญี่ปุ่น คุราตะ ริทสึโกะ หญิงวัย 64 ปีที่ยังคงความสวยและดูอ่อนเยาว์ราวกับหยุดเวลาไว้ แต่งงานกับแฟนหนุ่มที่มีอายุห่างกันถึง 32 ปี จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับพันที่กำลังตามหาความรัก

เรื่องราวความรักดั่งพรหมลิขิตนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อฤดูร้อนปี 2020 ทั้งคู่พบกันครั้งแรกที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในโตเกียว โดยฝ่ายชายลืมโทรศัพท์มือถือไว้จนทั้งสองได้พูดคุยกันเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็บังเอิญพบกันอีกครั้งบนรถไฟในย่านอิเคะบุคุโระจึงได้แลกช่องทางติดต่อและเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์

แม้จะรักกันมาก แต่ริทสึโกะยอมรับว่าเคยขอเลิกหลายครั้งเพราะกังวลเรื่องอายุที่ต่างกันมากเกินไปและกลัวว่าสามีจะผิดหวังเมื่อเห็นตนแก่ตัวลง แต่ฝ่ายชายมั่นคงในความรัก ทำให้เธอกล้าที่จะเดินหน้าต่อ หลังจากคบหากันได้ 2-3 ปี พวกเขาจดทะเบียนสมรสกันในวันคริสต์มาสอีฟ ปี 2022 โดยที่ครอบครัวของฝ่ายชายรับรู้เรื่องราวของทั้งสองด้วยความเต็มใจ

ปัจจุบัน คุราตะ ริทสึโกะ มักจะแชร์โมเมนต์ระหว่างที่ทั้้งสองใช้เวลาอยู่ร่วมกันผ่านอินสตาแกรม chiwapara ทั้งช่วงเวลาที่ไปเที่ยวและทานอาหารร่วมกับสามี โดยจะเห็นว่าทุกรูปที่มีคนรักอยู่เธอมักจะเซนเซอร์หน้าของอีกฝ่ายไว้

อีกเรื่องราวหนึ่งที่หลายคยชื่อนชมคือ ทริปต่าง ๆ มักจะมีลูกชายของตนวัย 39 ปี โดยเป็นพยานรักของเธอและอดีตสามี ร่วมใช้เวลาอยู่ด้วยกัน

จากประสบการณ์ความรักที่ฝันฝ่าอุปสรรคเรื่องรักต่างวัยมานั้น คุราตะ ริทสึโกะ ตัดสินใจที่จะเปิดบริษัทจัดหาคู่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนกล้าที่จะวิ่งตามความรัก โดยไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลขของอายุอีกต่อไป

หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งหนุ่ม 32 ปี
ภาพจาก Instagram : chiwapara
หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งหนุ่ม 32 ปี-1
ภาพจาก Instagram : chiwapara
หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งหนุ่ม 32 ปี-2
ภาพจาก Instagram : chiwapara
หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งหนุ่ม 32 ปี-3
ภาพจาก Instagram : chiwapara

ข้อมูลจาก :

