บริษัทโปเกมอน ไม่ขำด้วย ย้ำไม่อนุญาตให้ทำเนียบขาวนำตัวอักษรไปใช้

บริษัทโปเกมอน ไม่ขำด้วย ย้ำไม่อนุญาตให้ทำเนียบขาวนำตัวอักษรไปใช้ หลังได้ใช้ฟอนท์จาก Pokémon Pokopia ไปเขียนข้อความทางการเมือง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม เว็บไซต์ โคทาคุ รายงานว่าบริษัท เดอะ โปเกมอน คอมปานี ได้ออกแถลงภายหลังจากที่ทางบัญชีของทำเนียบขาวได้โพสต์ภาพโดยใช้ตัวอักษรจากเกม Pokémon Pokopia เขียนข้อความว่า “Make America Great again” สโลแกนของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

โดยทางบริษัทระบุว่า “พวกเราทราบดีถึงเนื้อหาผ่านทางโซเชียล รวมถึงภาพที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเรา พวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องในการสร้างหรือจัดจำหน่าย และไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเรา ภารกิจของพวกเราคือการสร้างความสมานฉันท์ทั่วโลก และภารกิจของเราไม่เกี่ยวข้องกับจุดยืนหรือจุดประสงค์ทางการเมืองใดๆ”

อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ก่อนหน้านี้บัญชีทวิตเตอร์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอเมริกา หรือ Homeland Security ได้เผยแพร่วิดีโอจับกุมกลุ่มผู้ลี้ภัย และใช้เพลง Gotta Catch ‘Em All เพลงประกอบของโปเกม่อน ใช้ตัวอักษร และมีการนำรูปใบหน้าผู้ลี้ภัยมาแปะทับการ์ดโปเกม่อน

ซึ่งทางบริษัทโปเกมอนได้ออกมายืนยันว่าพวกเขาทราบดีถึงวิดีโอที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอเมริกาโพสต์ซึ่งมีการใช้ภาพและภาษาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเรา

ทางบริษัทขอยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ และทางบริษัทไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราแต่อย่างใด”

