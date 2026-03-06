บริษัทโปเกมอน ไม่ขำด้วย ย้ำไม่อนุญาตให้ทำเนียบขาวนำตัวอักษรไปใช้
บริษัทโปเกมอน ไม่ขำด้วย ย้ำไม่อนุญาตให้ทำเนียบขาวนำตัวอักษรไปใช้ หลังได้ใช้ฟอนท์จาก Pokémon Pokopia ไปเขียนข้อความทางการเมือง
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม เว็บไซต์ โคทาคุ รายงานว่าบริษัท เดอะ โปเกมอน คอมปานี ได้ออกแถลงภายหลังจากที่ทางบัญชีของทำเนียบขาวได้โพสต์ภาพโดยใช้ตัวอักษรจากเกม Pokémon Pokopia เขียนข้อความว่า “Make America Great again” สโลแกนของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
โดยทางบริษัทระบุว่า “พวกเราทราบดีถึงเนื้อหาผ่านทางโซเชียล รวมถึงภาพที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเรา พวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องในการสร้างหรือจัดจำหน่าย และไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเรา ภารกิจของพวกเราคือการสร้างความสมานฉันท์ทั่วโลก และภารกิจของเราไม่เกี่ยวข้องกับจุดยืนหรือจุดประสงค์ทางการเมืองใดๆ”
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ก่อนหน้านี้บัญชีทวิตเตอร์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอเมริกา หรือ Homeland Security ได้เผยแพร่วิดีโอจับกุมกลุ่มผู้ลี้ภัย และใช้เพลง Gotta Catch ‘Em All เพลงประกอบของโปเกม่อน ใช้ตัวอักษร และมีการนำรูปใบหน้าผู้ลี้ภัยมาแปะทับการ์ดโปเกม่อน
ซึ่งทางบริษัทโปเกมอนได้ออกมายืนยันว่าพวกเขาทราบดีถึงวิดีโอที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอเมริกาโพสต์ซึ่งมีการใช้ภาพและภาษาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเรา
ทางบริษัทขอยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ และทางบริษัทไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราแต่อย่างใด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทยันไม่เคยอนุญาต กระทรวงมั่นคงสหรัฐฯ ใช้เพลงโปเกม่อน เทียบจับผู้อพยพ
- “ซาบรีนา คาร์เพนเตอร์” จวก “รัฐบาลทรัมป์” นำเพลงไปใช้ประกอบคลิปจับผู้อพยพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: