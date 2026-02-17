จำได้ไหม? ช่างภาพหน้าเด็ก เจ้าของตำนาน 30 รูปอันเซ็น คัมแบ็กความแซ่บสะท้านเน็ต
หวนคืนบัลลังก์ความเซ็กซี่ในรอบ 6 ปี! สาวเจ้าของนิยาม “หน้าประถม-ไฟหน้ามหาลัย” สลัดผ้าโชว์หุ่นเป๊ะในชุดบิกินี่แดง ทำชาวเน็ตตะลึงกาลเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริง ๆ ครับ
หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 6 ปีก่อน เชื่อว่าหนุ่ม ๆ นักท่องเน็ตหลายคนคงจำชื่อของ ไต้ อันนา (Dai Anna) กันได้แม่นยำ เธอคือช่างภาพสาวชาวจีนที่กลายเป็นไวรัลทั่วเอเชีย ด้วยเอกลักษณ์ที่หาตัวจับยากอย่างใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ราวกับเด็กมัธยม แต่กลับซ่อนรูปด้วยสัดส่วนสุดอึ๋มระดับภูเขาไฟ จนได้รับฉายา หน้าเด็ก-ไฟหน้าดุ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมา เธอทำเอาอินสตาแกรมเดือดอีกครั้ง เมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพเซตใหม่ในชุดบิกินี่ลายสก๊อตสีแดงสดใส เผยให้เห็นหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มและรอยยิ้มหวานเจี๊ยบที่เป็นเอกลักษณ์
แม้เวลาจะผ่านไปถึง 6 ปี และปัจจุบันเธอมีอายุ 35 ปี แล้ว แต่ชาวเน็ตต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า “เธอดูดีขึ้นมาก”, “ผอมลงและสวยขึ้นผิดหูผิดตา” และ “เป็นสาวรักสุขภาพที่กาลเวลาทำอะไรไม่ได้” เรียกว่ายิ่งอายุเพิ่ม ความสวยยิ่งทวีคูณจนน่าอิจฉา
สำหรับใครที่เพิ่งรู้จัก เธอไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่ในชีวิตจริงเธอประกอบอาชีพเป็น “ช่างภาพมืออาชีพ” ฝีมือดี แต่สิ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในอดีต คือกรณีข่าวลือเรื่องภาพถ่ายแบบเซตลับที่ถ่ายทำใน ประเทศไทย
ในยุคนั้น ชาวเน็ตมีการขุดคุ้ยและแชร์ภาพหลุดแบบ Uncensored กว่า 30 รูป ซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างวาบหวิวและเปิดเผยสัดส่วนชัดเจน จนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทำให้หนุ่ม ๆ ทั่วโลกออนไลน์ต้องตามหาลายแทงกันให้ควัก
สำหรับการกลับมาครั้งนี้ ถือเป็นการยืนยันว่าถึงแม้อายุจะขึ้นเลข 3 แต่ความฮอตของเธอยังคงเส้นคงวา ใครที่คิดถึงหรืออยากชมผลงานภาพถ่ายสวย ๆ ของเธอ สามารถตามไปกดติดตามได้ที่ IG: @gurl_anna
ข้อมูลจาก : Mirror
