ขับ “ครูบาชัยวัฒน์” พ้นวัด เซ่นปมรุกที่ ส.ป.ก. สระบุรี ต้องหาวัดใหม่ใน 7 วัน
มติสงฆ์มีมติขับ ครูบาชัยวัฒน์ พ้นวัดต้นสังกัดในจังหวัดเลย เซ่นปมรุกที่ ส.ป.ก. สระบุรี ต้องหาวัดใหม่ใน 7 วัน มิเช่นนั้นต้องสึก
เพจ ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า มติสงฆ์ขับ “ครูบาชัยวัฒน์” พ้นวัดต้นสังกัดที่จังหวัดเลย หลังไม่มารายงานตัวตามกำหนด เซ่นปมรุกที่ ส.ป.ก. สระบุรี ต้องหาวัดต้นสังกัดใหม่ภายใน 7 วัน ถ้าไม่มีต้องสึกทันที
สำหรับคำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ จ.สระบุรี กรณีที่มีการร้องเรียนรุกพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งทางลูกศิษย์และทางทนายของวัด ออกมาชี้แจงว่าพร้อมให้พิจารณาไปตามกฎหมาย แต่หลังจากนั้นก็มีผู้เสียหายทยอยเข้ามาแจ้งข้อมูลที่กองปราบปราม ที่อาจเข้าข่ายกรณีการฉ้อโกงที่ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน ขณะที่ต้นสังกัด “ครูบาชัยวัฒน์” ได้เรียกมารายงานตัวกับ ต้นสังกัดที่ จ.เลย แต่ทาง “ครูบาชัยวัฒน์” ได้แจ้งถึงอาการป่วย และขอเลื่อนการรายงานตัว
จนล่าสุดวันนี้ 5 มี.ค.69 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือแจ้งขับ “ครูบาชัยวัฒน์” ออกจากต้นสังกัดเดิม และต้องหาวัดต้นสังกัดใหม่ภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นจะต้องทำการสึก
