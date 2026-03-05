สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 6 มี.ค. 69
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด! รับงวด 6 มี.ค. 69 จับตาเลข ‘0’ ยังวนเวียนไม่หาย
ต้อนรับงวดประจำวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 ซึ่งตามปฏิทินกาลโยคระบุว่าเป็น “วันธงชัย” (วันศุกร์) ประจำเดือนมีนาคม ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่นักเสี่ยงโชคต่างจับตามอง เพื่อเป็นแนวทางในการลุ้นผลสลากพัฒนา หรือ “หวยลาว” ค่ำคืนนี้
ทีมข่าวได้รวบรวมข้อมูลสถิติผลรางวัลย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด ที่เงื่อนไขตรงกันคือเป็น “วันศุกร์ และเป็นวันธงชัย” (ไล่เรียงจากงวดล่าสุดย้อนกลับไป) มาฝากกันดังนี้
ตารางสถิติหวยลาว (วันศุกร์ + วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด
|งวดประจำวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|27 ก.พ. 69
|2571
|571
|71
|20 ก.พ. 69
|1955
|955
|55
|13 ก.พ. 69
|6668
|668
|68
|6 ก.พ. 69
|7430
|430
|30
|30 ม.ค. 69
|7039
|039
|39
|23 ม.ค. 69
|8401
|401
|01
|16 ม.ค. 69
|4182
|182
|82
|9 ม.ค. 69
|0905
|905
|05
|2 ม.ค. 69
|3626
|626
|26
|26 ธ.ค. 68
|0052
|052
|52
วิเคราะห์เจาะลึก เลขไหนเด่น เลขไหนดับ?
จากตารางสถิติข้างต้น มีจุดสังเกตที่น่าสนใจสำหรับสายวิเคราะห์ตัวเลข ดังนี้
1. เลขท้าย 2 ตัว “ไม่ซ้ำกันเลย” ในรอบ 10 งวดที่ผ่านมา เลขท้าย 2 ตัวมีการกระจายตัวสูงมาก ได้แก่ 71, 55, 68, 30, 39, 01, 82, 05, 26, 52 ซึ่งไม่ปรากฏเลขที่ออกซ้ำกันเลยในกลุ่มนี้
2. “เลข 0” ขาประจำที่ขาดไม่ได้ แม้เลขท้าย 2 ตัวจะไม่ซ้ำ แต่สังเกตได้ว่า เลข 0 มักจะปรากฏให้เห็นบ่อยครั้ง ทั้งในหลักสิบและหลักหน่วย เช่น 01, 05, 30 หรือแม้แต่ในเลขชุด 3 ตัวและ 4 ตัว ก็มักมี 0 แทรกอยู่เสมอ (เช่น 039, 401, 0905)
3. เจาะ “หลักหน่วย” หากดูเฉพาะหลักหน่วยของเลขท้าย 2 ตัว พบว่าเลขที่ออกบ่อยที่สุดคือ:
-
เลข 1 (ออก 2 ครั้ง: 71, 01)
-
เลข 2 (ออก 2 ครั้ง: 82, 52)
-
เลข 5 (ออก 2 ครั้ง: 55, 05)
(หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการรวบรวมสถิติย้อนหลังเพื่อความบันเทิงและใช้เป็นแนวทางเท่านั้น การเสี่ยงโชคมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณ)
