ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 16:47 น.
61
ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

ผลวิจัยพบ “ปากกาลดน้ำหนัก” อาจช่วยลดการเสพติด เหล้า-บุหรี่-ยาเสพติดได้ ด้านแพทย์เตือน ผลข้างเคียงและโยโย่หลังหยุดยา

สื่อต่างประเทศรายงานว่า ผลการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นในวารสารการแพทย์อังกฤษ (British Medical Journal) เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า ยาลดน้ำหนักแบบฉีด (หรือที่เรียกว่า ปากกาลดน้ำหนัก) ในกลุ่ม GLP-1 receptor agonists หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mounjaro และ Ozempic อาจมีคุณสมบัติช่วยบำบัดผู้ที่ติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์ได้

โดยงานวิจัยชิ้นดังกล่าวระบุว่า ยากลุ่มนี้แต่เดิมใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอ้วน โดยออกฤทธิ์เลียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติ ทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้น อาจมีผลต่อวงจรการให้รางวัลของสมอง (Reward System) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารและความอยากสารเสพติด จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทหารผ่านศึกชาวอเมริกันที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กว่า 6 แสนคน ในระยะเวลา 3 ปีนั้น พบว่ายากลุ่ม GLP-1 ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะติดแอลกอฮอล์ในผู้ที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อนได้ถึง 18%

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่า ยากลุ่ม GLP-1 ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเสพติดสารอื่นๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับยาเบาหวานกลุ่มอื่น เช่น ลดความเสี่ยงในการใช้กัญชาได้ 14%, โคเคน 20%, นิโคติน 20% และกลุ่มโอปิออยด์ 25% ยิ่งไปกว่านั้น ในกลุ่มผู้ที่มีประวัติใช้สารเสพติดอยู่แล้ว ยานี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้ยาเกินขนาดได้ถึง 39% ลดการต้องเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน 31% และลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 50%

ยาลดน้ำหนักแบบปากกาฉีด
ภาพจาก: Cox Health

อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์แคลร์ แอนเดอร์สัน ประธานสมาคมเภสัชกรรมหลวงแห่งสหราชอาณาจักร เตือนว่า แม้ผลการศึกษาจะดูมีความหวัง แต่ยังเป็นเพียงการศึกษาเชิงสังเกตเท่านั้น ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ายาเหล่านี้จะใช้ป้องกันหรือรักษาการเสพติดได้โดยตรง จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลที่ชัดเจน

ขณะที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้เปิดเผยข้อมูลอีกด้าน โดยระบุว่าผู้ที่หยุดใช้ยากลุ่ม GLP-1 ส่วนใหญ่มักจะกลับมามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น โดยภายในหนึ่งปี น้ำหนักจะดีดกลับมาถึง 60% ของที่ลดไป และอาจพุ่งสูงถึง 75% ในที่สุด ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์การลดน้ำหนักในระยะยาวอาจคงอยู่เพียงแค่ 25% เท่านั้น

สาเหตุที่ทำให้ผู้คนเลิกใช้ยามาจากผลข้างเคียง เช่น อาการคลื่นไส้ และค่าใช้จ่ายที่สูง นอกจากนี้ ผลสำรวจจาก Simple Online Pharmacy ยังพบประเด็นที่น่าสนใจว่า ผู้ใช้ยากลุ่มนี้กว่า 2 ใน 3 เลือกที่จะปิดบังคนรอบข้าง เพราะกลัวถูกมองไม่ดีและถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่ใช้ทางลัดในการลดน้ำหนัก แทนที่จะเลือกการคุมอาหารและออกกำลังกายตามวิธีธรรมชาติ

ที่มา: The Guardian

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ

