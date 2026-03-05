พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร

ข่าวดาราบันเทิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 16:29 น.
61
พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการคลับฟรายเดย์โชว์ ลั่น ไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร เรื่องนี้ละเอียดอ่อน ทำได้แค่ให้กำลังใจเท่านั้น

ภายหลังจากที่ ปู กนกวรรณ ได้ไปออกรายการ Club Friday Show (คลับฟรายเดย์โชว์) และได้เล่าเรื่องปัญหาครอบครัวทั้งน้ำตา จนกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างทั่วโลกออนไลน์ จนทางฝั่งของ เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวคนแรกกับภรรยาเก่า ของ เด๋อ ดอกสะเดา ต้องออกมาพูดความจริงในอีกมุม พร้อม คุณขวัญ บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นโลกใบที่ 2 ต้องรีบออกมาตอบโต้ทันที ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด แจ็คเกอรีน ผู้สื่อข่าวคนดัง จาก บันเทิงไทยรัฐ ได้เจอกับ พี่ฉอด สายทิพย์ พิธีกรดำเนินรายการในวันนั้น จึงยกไมค์สัมภาษณ์เกี่ยวกับดราม่ารายการในเทปที่ ปู กนกวรรณ มาออก โดยพี่ฉอด เปิดใจเป็นครั้งแรกว่า

” จริง ๆ แล้วเรื่องราวทั้งหมดเราคงไม่สามารถไปตัดสินได้ หรือแม้แต่จะบอกว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงใด ๆ เพราะว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน

คลับฟรายเดย์โชว์ก็แค่ทำหน้าที่สื่อ ซึ่งบังเอิญพี่ปูก็ได้แจ้งความจำนงว่า อยากมาออกรายการนี้ ซึ่งพี่อ้อยพี่ฉอดเองก็ทำหน้าที่ในการปลอบใจ ให้กำลังใจกันไป แต่ว่าใด ๆ ก็ตาม เราทุกคนก็คงไม่สามารถไปตัดสินครอบครัวของใครได้ นอกจากเป็นกำลังใจให้กับทุกส่วน

และตัวพี่ฉอดเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคน ที่อยู่ตรงนี้ ในสถานการณ์แบบนี้ มันเป็นเรื่องยากลำบาก เราเข้าใจว่ามันยากลำบากไปทุกส่วน แต่ก็ได้แต่ให้กำลังใจกัน”

เมื่อถามถึงเรื่องการมาออกรายการอีกครั้งของ ปู กนกวรรณ ทางด้าน พี่ฉอด ได้เผยว่า “ไม่แล้ว เพราะปูบอกไว้ว่าจะพูดครั้งเดียว และจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้ว”

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

