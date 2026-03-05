พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร

พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการคลับฟรายเดย์โชว์ ลั่น ไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร เรื่องนี้ละเอียดอ่อน ทำได้แค่ให้กำลังใจเท่านั้น
ภายหลังจากที่ ปู กนกวรรณ ได้ไปออกรายการ Club Friday Show (คลับฟรายเดย์โชว์) และได้เล่าเรื่องปัญหาครอบครัวทั้งน้ำตา จนกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างทั่วโลกออนไลน์ จนทางฝั่งของ เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวคนแรกกับภรรยาเก่า ของ เด๋อ ดอกสะเดา ต้องออกมาพูดความจริงในอีกมุม พร้อม คุณขวัญ บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นโลกใบที่ 2 ต้องรีบออกมาตอบโต้ทันที ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด แจ็คเกอรีน ผู้สื่อข่าวคนดัง จาก บันเทิงไทยรัฐ ได้เจอกับ พี่ฉอด สายทิพย์ พิธีกรดำเนินรายการในวันนั้น จึงยกไมค์สัมภาษณ์เกี่ยวกับดราม่ารายการในเทปที่ ปู กนกวรรณ มาออก โดยพี่ฉอด เปิดใจเป็นครั้งแรกว่า
” จริง ๆ แล้วเรื่องราวทั้งหมดเราคงไม่สามารถไปตัดสินได้ หรือแม้แต่จะบอกว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงใด ๆ เพราะว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน
คลับฟรายเดย์โชว์ก็แค่ทำหน้าที่สื่อ ซึ่งบังเอิญพี่ปูก็ได้แจ้งความจำนงว่า อยากมาออกรายการนี้ ซึ่งพี่อ้อยพี่ฉอดเองก็ทำหน้าที่ในการปลอบใจ ให้กำลังใจกันไป แต่ว่าใด ๆ ก็ตาม เราทุกคนก็คงไม่สามารถไปตัดสินครอบครัวของใครได้ นอกจากเป็นกำลังใจให้กับทุกส่วน
และตัวพี่ฉอดเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคน ที่อยู่ตรงนี้ ในสถานการณ์แบบนี้ มันเป็นเรื่องยากลำบาก เราเข้าใจว่ามันยากลำบากไปทุกส่วน แต่ก็ได้แต่ให้กำลังใจกัน”
เมื่อถามถึงเรื่องการมาออกรายการอีกครั้งของ ปู กนกวรรณ ทางด้าน พี่ฉอด ได้เผยว่า “ไม่แล้ว เพราะปูบอกไว้ว่าจะพูดครั้งเดียว และจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้ว”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปู กนกวรรณ ร่ำไห้ ยอมรับเลิก เด๋อ ดอกสะเดา จับได้ซุกโลกอีกใบนาน 29 ปี!
- เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ขอพูดบ้าง ปมตลกดังซุกเมีย-คบซ้อน ปู กนกวรรณ 29 ปี
- จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว
อ้างอิงจาก : บันเทิงไทยรัฐ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: