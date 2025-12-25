สปิริตแรง! “อาชิน Mayday” ตกเวทีหัวกระแทกพื้น ต่อหน้าแฟนคลับ แต่ลุกขึ้นร้องต่อจนจบ
“อาชิน Mayday” พลัดตกเวทีกลางคอนเสิร์ต F4 รียูเนียนที่เซี่ยงไฮ้ ได้รับบาดเจ็บเลือดอาบมือ แต่โชว์สปิริตเล่นต่อจนจบ
เกิดเหตุการณ์กลางคอนเสิร์ตที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา เมื่อ Ashin (อาชิน) นักร้องนำวง Mayday ประสบอุบัติเหตุพลัดตกเวทีระหว่างขึ้นแสดงเป็นแขกรับเชิญพิเศษในคอนเสิร์ตรียูเนียนของวง F4
จากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นวินาทีที่อาชินกำลังร้องเพลงอย่างอินจัดและเดินถอยหลังโดยไม่ทันสังเกต จนก้าวพลาดตกลงไปในช่องบันไดทางลงเวที ทำให้แผ่นหลังกระแทกพื้นและศีรษะสะบัดอย่างแรง สร้างความตกใจให้กับเพื่อนศิลปินอย่าง แวนเนส วู, วิค โจว และ เจอร์รี่ เหยียน รวมถึงทีมงานที่รีบวิ่งเข้าไปดูอาการทันที
แม้เจ้าตัวจะได้รับบาดเจ็บจนมีแผลถลอกและมีเลือดออกบริเวณหลังมือและข้อนิ้ว แต่ Ashin ยังคงโชว์สปิริตความเป็นมืออาชีพ ลุกขึ้นมาทำการแสดงต่อทันทีท่ามกลางเสียงเชียร์ให้กำลังใจจากผู้ชมทั่วฮอลล์
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังพูดติดตลกบนเวทีเพื่อคลายความกังวลของแฟนๆ ว่าตนความจำเสื่อมไปแล้ว ทำให้บรรยากาศที่ตึงเครียดกลับมาผ่อนคลายอีกครั้ง โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของสมาชิก F4 ขาดเพียง เคน จู ที่ไม่ได้มาร่วมงาน
ภายหลังจบการแสดง ทางต้นสังกัดได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า อาชินได้รับการดูแลจากทีมแพทย์เรียบร้อยแล้วและปลอดภัยดี ขณะที่เจ้าตัวได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยรำลึกถึงความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้
ระบุว่าแม้จะทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วกว่า 22 รอบในเดือนที่ผ่านมา แต่ตั้งใจมางานนี้เพื่อไม่ให้แฟนๆ ผิดหวัง พร้อมทิ้งท้ายคอมเมนต์ยืนยันกับแฟนคลับอีกครั้งว่า “ความทรงจำของผมยังอยู่ครบ และของพวกคุณก็เช่นกัน”
ที่มา: mothership
